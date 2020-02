Les futures montres Apple pourraient avoir une couronne numérique avec des capteurs tactiles et lumineux

Apple continue de travailler à maximiser les avantages et les capacités de la couronne numérique de l’Apple Watch, avec des recherches sur la façon dont la rotation physique pourrait être complétée ou remplacée par des capteurs qui détectent la lumière ou le toucher.

Les futures couronnes numériques pourraient comporter des capteurs tactiles ou sensibles à la lumière

Suite à sa récente demande de brevet pour remplacer entièrement la couronne numérique par une surface tactile, Apple étudie également une option alternative. Les futures montres Apple peuvent conserver une couronne physique mais ajouter une surface sensible à la lumière sur et autour.

“[A] couronne s’étendant depuis le côté du boîtier … [would] et définir une surface d’imagerie », explique Apple dans« Crown for An Electronic Watch », brevet américain n ° 20200041962.

“La couronne peut comprendre une caractéristique de direction de la lumière configurée pour diriger, sur l’élément de détection d’image, une image d’un objet en contact avec la surface d’imagerie”, poursuit-il.

Les futures couronnes numériques pourraient ne pas présenter la rotation libre de l’actuelle, et être plutôt “contraintes en rotation” afin qu’elles ne puissent tourner que d’un tour.

“Par exemple, les utilisateurs peuvent interagir avec une couronne en faisant tourner la couronne ou, dans le cas d’une couronne qui est contrainte en rotation, en faisant glisser un doigt sur une surface de la couronne”, poursuit le brevet. “Afin de détecter le mouvement du doigt de l’utilisateur, une couronne telle que décrite ici peut comprendre une fenêtre sur la partie de la couronne que l’utilisateur touche lorsqu’il interagit avec la couronne.”

L’objectif est de laisser la couronne agir comme si elle tournait librement et de le faire en enregistrant le mouvement et la vitesse des doigts de l’utilisateur. Il peut le faire en détectant la peau, en prenant une image du doigt de l’utilisateur ou en détectant les variations de lumière.

Si la montre prend des images via la couronne numérique, le brevet indique que c’est la différence entre plusieurs images qui est analysée. Ce n’est pas, par exemple, une situation de type Touch ID où les données biométriques de l’utilisateur sont utilisées pour déterminer si la rotation est autorisée ou non.

“Afin de détecter un mouvement en utilisant l’image (par exemple, l’image stockée), le capteur d’image peut analyser plusieurs images pour déterminer, par exemple, la vitesse et la direction d’une ou plusieurs caractéristiques de l’image”, explique le brevet. “Les caractéristiques qui sont analysées peuvent inclure des caractéristiques de la peau d’un utilisateur (par exemple, des empreintes digitales, des follicules pileux), ou toute autre caractéristique détectable optiquement, la texture, l’irrégularité de la surface, l’image, ou similaire, de tout objet. De cette façon, l’appareil peut être sensible à la peau (par exemple, la peau du doigt ou de la main d’un utilisateur), d’un stylet, d’un doigt ganté … “

Le brevet décrit également en détail comment une couronne numérique pourrait avoir un capteur qui détecte la lumière et transmet les données au reste de la montre.

“La couronne peut comprendre un élément transmettant la lumière définissant une surface inclinée configurée pour diriger la lumière de la surface d’imagerie vers l’élément de détection d’image”, dit-il. “La surface inclinée peut avoir un angle configuré pour produire une réflexion interne totale de la lumière. Le dispositif électronique portable peut en outre comprendre un matériau réfléchissant appliqué sur la surface inclinée.”

Le fait de placer un doigt sur le bord de la couronne numérique physique et de la faire pivoter pourrait modifier les niveaux de lumière détectés dans la montre. Cela dépendrait des conditions d’éclairage ambiant – à moins que la montre elle-même ne produise de la lumière.

“L’élément transmettant la lumière peut définir au moins partiellement une tête de couronne et un arbre de couronne”, précise le brevet. “Le dispositif électronique portable peut en outre comprendre une source de lumière au moins partiellement à l’intérieur du boîtier et configurée pour éclairer l’objet.”

Les dessins dans le brevet détaillent les méthodes par lesquelles des informations légères de la Couronne peuvent être transmises à la montre elle-même.

Détail d’une méthode qui a détecté la lumière pourrait être renvoyée dans le corps de l’Apple Watch

Une grande partie de la description dans cette demande de brevet détaille ce qui pourrait être supposé être le même pour la couronne numérique existante dans l’Apple Watch existante. Il montre comment la rotation de la couronne peut être transmise le long d’un arbre et ce mouvement matériel peut être traduit en instructions pour que l’écran réagisse.

Il est possible qu’une couronne numérique utilisant les méthodes de cette application soit plus précise que le système actuel. De telles méthodes peuvent rendre la couronne physique moins sensible à l’usure qu’elle obtiendrait d’un système mécanique.

Alternativement, il se peut que cette méthode permette à l’arbre de la couronne numérique d’être plus court qu’à l’heure actuelle. Cela donnerait à Apple plus de place au sein de la montre pour d’autres composants.

L’application est créditée à un inventeur d’Apple, Michael J. Beyhs. Il n’a pas de brevets liés, mais son profil LinkedIn indique qu’il travaille en tant qu’ingénieur matériel dans Touch and Sensing Incubation pour Apple.