Les futures montres Apple pourraient avoir une couronne numérique plate qui reconnaît les gestes

Un nouveau brevet d’Apple détaille comment un appareil comme une couronne numérique plate pourrait être conçu pour inclure un capteur optique pour enregistrer les gestes, incorporant des mécanismes et des capteurs pour garantir un ajustement correct du bracelet.

La couronne numérique familière pourrait être remplacée par un capteur tactile plat.

Apple continue de développer des moyens d’utiliser la couronne numérique de l’Apple Watch pour ajouter de nouvelles fonctionnalités et accepter les nouvelles entrées des utilisateurs. Dans son dernier brevet, la Couronne pourrait comporter un capteur optique pour enregistrer et répondre au toucher.

“Les appareils électroniques portables, tels que les montres, sont devenus de plus en plus populaires”, explique Apple dans “Watch with Optical Sensor for User Input”, brevet américain n ° 20200033815, “et les caractéristiques et fonctionnalités fournies par les appareils électroniques portables continuent de s’étendre pour répondre les besoins et les attentes de nombreux consommateurs. “

“De nombreux appareils incluent des composants d’entrée, tels que des couronnes, qui reçoivent et détectent les entrées tactiles d’un utilisateur pendant le fonctionnement”, poursuit-il. “Ces composants d’entrée peuvent être mis en évidence sur l’appareil pour un accès facile par un utilisateur.”

Il est possible que les futures couronnes numériques intègrent spécifiquement ce capteur afin qu’elles n’aient plus à tourner physiquement. En étant un écran tactile plat, ils pourraient également libérer de l’espace interne pour d’autres composants.

Détail du brevet montrant une couronne numérique aplatie

“[User] les composants d’entrée, tels que les couronnes, peuvent occuper un espace sur une montre qui pourrait autrement être occupé par d’autres composants de la montre “, explique Apple.” Certains composants d’entrée utilisateur comprennent des pièces mobiles, qui sont susceptibles de s’user. Les composants d’entrée utilisateur peuvent également être sensibles aux dommages résultant d’un impact lors d’une utilisation normale ou lorsque la montre tombe par inadvertance. “

“[A touch Digital Crown] peut également comprendre un ou plusieurs capteurs, tels que des biocapteurs. Le ou les capteurs peuvent être configurés pour détecter sensiblement n’importe quel type de caractéristique comme, mais sans s’y limiter, les images, la pression, la lumière, le toucher, la force, la température, la position, le mouvement, etc. », poursuit Apple.

“Par exemple, le ou les capteurs peuvent être un photodétecteur, un capteur de température, un capteur de lumière ou optique, un capteur de pression atmosphérique, un capteur d’humidité, un aimant, un gyroscope, un accéléromètre, etc.”, précise le brevet. . “Dans d’autres exemples, la montre 10 peut comprendre un ou plusieurs capteurs de santé.”

Les trois inventeurs répertoriés sont Tyler S. Bushnell, qui a récemment été nommé sur “Anneau de capteur d’espace capacitif pour une montre électronique”, un brevet sur les couronnes numériques de type joystick, Sameer Pandya et Steven P Cardinali.

Pandya figure également sur un nouveau brevet distinct concernant les bracelets pour l’Apple Watch, aux côtés de Yiwen Wu, Erik G. de Jong et Colin M. Ely.

“Bracelet de montre toujours étanche”, le brevet américain n ° 20200029660, concerne spécifiquement la façon dont Apple Watch s’adapte au poignet.

«Les bracelets de montre peuvent se resserrer autour du poignet d’un utilisateur lorsque celui-ci bouge son poignet», indique-t-il. “Un tel serrage peut être inconfortable.”

Détail du brevet concernant les bracelets de montre qui ajustent automatiquement leur ajustement

La solution du brevet est d’avoir des bandes qui s’ajustent.

“[For example] les bracelets de montre qui maintiennent une tension sensiblement constante malgré les changements de longueur lorsqu’ils sont portés par un utilisateur “, dit-il.” De tels changements de longueur peuvent se produire automatiquement pour s’adapter aux changements de taille et de circonférence du poignet d’un utilisateur lorsqu’il bouge normalement son poignet ( par exemple, le déplacer de droite, avec une circonférence plus petite, à plié, avec une circonférence plus grande). “

“En maintenant une tension constante”, poursuit-il, “les bracelets de montre peuvent également maintenir une force constante sur le poignet de l’utilisateur, et ils peuvent amener un corps de montre attaché aux bracelets à maintenir également une force constante sur le poignet de l’utilisateur. Cela peut augmenter le confort de l’utilisateur, car la montre ne se resserrera pas et ne resserrera pas son poignet en se redressant et en pliant son poignet. “

Apple note qu’un bon ajustement d’un groupe est utile non seulement du point de vue du confort.

“Il peut également aider à optimiser le fonctionnement de tous les capteurs du bracelet ou du corps de la montre qui bénéficient d’être maintenus contre le poignet de l’utilisateur avec une force constante, tels que certains capteurs physiologiques (par exemple, certains capteurs de fréquence cardiaque)”, conclut-il.