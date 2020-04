Les futures montres Apple pourraient détecter si vous vous noiez et appeler à l’aide

Les nouveaux capteurs proposés dans une Apple Watch ou un autre appareil portable pourraient déterminer la présence, le volume et même la toxicité de l’eau à laquelle ils sont exposés.

Les futures montres Apple pourraient détecter l’eau et, si nécessaire, indiquer aux autorités dans quelle mer vous venez de tomber

Parmi les innombrables fonctionnalités de santé actuellement sur l’Apple Watch ou à venir, il y en a une nouvelle où l’appareil peut détecter l’eau. Si vous vous tenez dehors sous la pluie, il est probable que vous remarquerez que vous êtes mouillé aussi rapidement que votre montre, mais c’est bien plus que de savoir si vous avez besoin d’un parapluie.

La technologie d’Apple, si elle se concrétisait, pourrait être utilisée comme déclencheur, comme le lancement automatique de Dark Sky ou l’utilisation des données de cette application pour vous dire quand la pluie sera finie. Cependant, le but ici est de déterminer la sécurité, pas l’humidité.

“Appareil électronique portable comme compagnon de santé”, le brevet américain n ° 10 617 358, permet aux futures montres Apple de détecter l’eau et de la tester.

Initialement, ce test implique la quantité d’eau impliquée — donc la montre détectera la différence entre une douche légère et vous êtes tombé par-dessus bord d’un navire. Ensuite, il pourrait également vérifier votre calendrier pour voir si vous alliez plonger aujourd’hui, entre autres informations qui pourraient donner à la montre “un contexte d’utilisation prévu”. Il pourrait ensuite analyser l’eau qu’il détecte, afin de déterminer s’il est sûr d’y être exposé.

“Une utilisation particulièrement bénéfique, mais en aucun cas uniquement, de l’appareil électronique est celle dans laquelle l’appareil électronique détermine qu’une étendue d’eau est à proximité”, explique le brevet, “et en fonction d’un contexte d’utilisation prévu, l’appareil électronique peut déterminer quelles propriétés de l’eau et / ou du milieu environnant seraient pertinentes pour l’utilisateur et en particulier pour la santé de l’utilisateur. “

Le brevet concerne ce qui pourrait être utilisé comme déclencheur. Par exemple, si la montre détermine que le porteur a été exposé à “une masse d’eau importante”, cela pourrait déclencher “un élément sensible … [to] être utilisé pour détecter les propriétés de l’eau jugées intéressantes. “

Par exemple, la montre pourrait faire la différence entre l’eau douce et l’eau salée, puis en fonction de la réponse, elle pourrait déployer d’autres tests. “Par exemple, si le type d’eau est déterminé comme étant du sel, un capteur de géolocalisation peut être utilisé pour déterminer une géolocalisation de l’utilisateur qui peut être utilisée pour identifier la masse d’eau associée à l’échantillon d’eau”, continue le brevet.

Ainsi, une fois que l’eau a été détectée, une application Apple Watch pourrait déterminer que l’utilisateur a des problèmes. Après cette identification, il pourrait informer les services d’urgence de la position du porteur dans la mer.

Un poisson comme exemple d’icône indiquant l’activité que l’utilisateur fait, en l’occurrence la natation

“Un autre capteur peut être conçu pour détecter les biomatériaux tels que les agents pathogènes dangereux qui, s’ils sont détectés, peuvent déclencher un avertissement pour éviter d’entrer dans le plan d’eau ou de quitter le plan d’eau s’il est déjà entré”, poursuit-il. “Un autre capteur pourrait être utilisé pour détecter les produits chimiques dans l’eau, etc.”

Le brevet prend soin de détailler comment l’eau sur le dessus de la montre, comme la pluie, peut être distinguée de l’eau en dessous, en particulier la transpiration. Il explique également comment cette demande de brevet pourrait s’appliquer à un nombre illimité d’appareils, mais ses descriptions et dessins font tous référence à un appareil portable de type montre.

Le brevet est crédité à quatre inventeurs, Steven P. Cardinali, William C. Lukens, Katharine E. Tong et Trevor J. Ness. Cardinali a déjà été crédité sur un autre brevet Apple Watch, cette fois concernant une couronne numérique qui reconnaît les gestes. Les nombreux brevets de Tong incluent un récent pour l’utilisation de l’Apple Pencil pour tracer des objets 3D. Et Ness a récemment été répertorié comme inventeur sur un système de cartographie du bout des doigts et du visage pour VR et AR.