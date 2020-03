Les futurs claviers iPad pourraient se connecter à l’écran tactile au lieu du connecteur intelligent

Les claviers externes pour l’iPad et l’iPad Pro peuvent ne pas avoir besoin de se connecter via Bluetooth ou d’utiliser le connecteur intelligent, Apple envisageant la possibilité d’utiliser l’écran tactile capacitif comme moyen de lire les pressions de bouton à partir du matériel connecté.

The Bridge Pro + pour iPad Pro

L’iPad et l’iPad Pro sont considérés par certains comme une excellente alternative à la possession d’un ordinateur portable, les postes de travail portables fournissant pratiquement tous les outils nécessaires à la conduite des affaires. Pour l’adapter davantage aux ordinateurs portables, des produits tels que le Brydge Pro, le clavier intelligent d’Apple et d’autres accessoires de clavier sont disponibles, ce qui permet aux utilisateurs de taper plus longtemps dans le confort par rapport à l’utilisation d’un clavier à l’écran.

À l’heure actuelle, les accessoires se connectent via Bluetooth ou une connexion physique via le connecteur intelligent d’Apple, mais les deux ont leurs problèmes. Les appareils Bluetooth reposent sur une batterie pour alimenter l’accessoire indépendamment de l’iPad, tandis qu’une connexion physique repose sur Apple, y compris un connecteur intelligent dans le matériel lui-même, un choix de conception qui augmente le coût de fabrication pour l’entreprise.

Dans une demande de brevet intitulée “Remote Capacitive Interface” et publiée jeudi par le US Patent and Trademark Office, Apple suggère qu’il peut être possible pour un accessoire de clavier d’avoir une connexion physique qui fonctionne via l’écran lui-même.

Un exemple de conception pour l’accessoire clavier proposé

La solution d’Apple consiste à créer un accessoire qui entre en contact avec l’écran dans le cadre de son mécanisme de prise en charge pour un iPad. Une proposition dans le dossier suggère une pince coulissante qui rapproche doucement le bord de l’écran de l’iPad avec des contacts qui touchent doucement l’écran.

Les contacts sont tous espacés le long du bord de l’écran, chaque paire de contacts étant connectée à un interrupteur dans le clavier sous chacune des touches. Lorsque la touche est enfoncée, l’interrupteur est actionné, permettant une connexion et pour que les contacts touchant l’écran changent leurs propriétés électriques, et la charge capacitive est détectée par l’appareil lui-même.

Comme il y a une paire de contacts pour chaque touche, disposés dans une grille le long du bord de l’écran de l’iPad, l’iPad peut facilement déterminer quelle touche a été tapée en analysant la position sur le bord de l’écran où les contacts sont détectés. En théorie, un affichage multitouch serait également capable de détecter plusieurs pressions simultanées en même temps, telles que la pression de la touche Maj avec une lettre ou un chiffre.

Les touches sont connectées à des contacts, qui à leur tour touchent des points spécifiques sur le côté de l’écran de l’iPad

La conception offre quelques avantages par rapport aux systèmes existants, tels que la possibilité pour l’accessoire de fonctionner sans tirer lui-même de l’énergie car il ne fait que modifier les zones d’un écran capacitif à l’aide d’un simple interrupteur et de contacts. La mécanique de l’appareil permet également de l’utiliser sur pratiquement n’importe quelle tablette ou smartphone utilisant des écrans capacitifs, sans nécessairement nécessiter d’ingénierie supplémentaire.

Comme cela affecte la capacité, il est également possible de fixer l’accessoire clavier et de ne pas affecter le comportement de l’écran tactile lorsqu’il n’est pas utilisé activement. Bien que la saisie puisse interférer avec l’utilisation générale de l’écran tactile, il est peu probable que les utilisateurs aient besoin de toucher l’écran avec un doigt en même temps que la saisie.

Apple dépose de nombreuses demandes de brevet sur une base hebdomadaire, mais bien que l’existence d’un dépôt puisse indiquer des domaines d’intérêt pour les efforts de recherche et développement d’Apple, cela ne garantit pas que le concept apparaîtra dans un futur produit ou service. Dans ce cas particulier, cependant, la possibilité d’utiliser l’accessoire avec des conceptions d’iPad existantes ainsi que sa construction relativement simple permettent à Apple de se développer davantage en un produit final.

La demande de brevet répertorie ses inventeurs comme Adam T. Garelli, Senem E. Emgin, Terrence L. Van Ausdall et Antonio Clarke. Il a été déposé le 18 juin 2019.

Un mécanisme de touches suggéré pour le clavier, la pression des touches influençant les contacts touchant l’écran

L’interactivité entre appareils est apparue dans quelques autres dépôts de brevets au fil des ans, dont quelques-uns concernant l’iPhone. En 2015, Apple a breveté un contrôleur de jeu et des accessoires de clavier pour iPhone, bien que ceux-ci reposent sur un connecteur interne plutôt que sur l’écran tactile capacitif lui-même.

En tant qu’accessoire plus grand, Apple a également proposé d’utiliser une station d’accueil de style MacBook avec un iPhone installé dans la zone du pavé tactile. La connexion de l’iPhone permettrait à l’ensemble de la station d’accueil de fonctionner comme un ordinateur portable à part entière, tirant parti du traitement et des fonctionnalités de l’iPhone.