Les futurs HomePods pourraient comporter un tissu tactile pour plus de contrôles

Au lieu que le HomePod soit uniquement contrôlable par des pressions sur la zone tactile supérieure, Apple travaille sur un tissu tactile pour permettre aux utilisateurs de contrôler le haut-parleur n’importe où.

Détails actuels (à droite) du brevet Apple HomePod plus sur la façon dont les contrôles pourraient être ajoutés à la couverture en tissu

Le HomePod actuel d’Apple est le plus souvent contrôlé via Siri, mais il est livré avec un écran tactile qui permet une lecture / pause de base et des contrôles de volume. Un nouveau brevet suggère que cela sera ajouté à, ou éventuellement remplacé, par des commandes tactiles intégrées dans les côtés en tissu de l’enceinte.

«Dispositif électronique recouvert de tissu avec capteur tactile», brevet américain n ° 20200073511, détaille la façon dont il pourrait être possible d’enregistrer le toucher d’un utilisateur sur n’importe quel appareil comprenant du tissu. Cela pourrait même être utilisé pour des produits tels qu’un couvercle de batterie intelligent pour un iPhone.

Le brevet tente d’inclure toutes les applications possibles des tissus à incarnation tactile, allant “d’un ordinateur portable” et “d’un dispositif de montre-bracelet” à “un pendentif … [or] un appareil incrusté de lunettes “, et ainsi de suite. Cependant, les spécificités du brevet se réfèrent continuellement aux haut-parleurs audio.

«Les appareils électroniques tels que les appareils audio peuvent inclure du tissu», explique la demande de brevet d’Apple. “Par exemple, le boîtier d’un haut-parleur peut être recouvert d’une couche de tissu. Des ouvertures peuvent être prévues dans le tissu pour permettre au son d’être émis depuis l’intérieur du dispositif.”

Cependant, le brevet concerne plus que le nombre de trous dans le tissu pour permettre la lecture du son. C’est aussi une question de convivialité.

“Il peut être difficile d’améliorer les fonctionnalités d’un haut-parleur”, poursuit le brevet. “Par exemple, il peut être difficile d’intégrer des périphériques d’entrée et de sortie dans un haut-parleur avec une couche de tissu. Si l’on ne prend pas soin, l’utilisateur peut trouver difficile de fournir une entrée et de recevoir une sortie du haut-parleur.”

L’objectif semble être qu’un utilisateur du HomePod puisse toucher n’importe quel côté du haut-parleur pour effectuer au moins un contrôle de volume de base. Cela pourrait être plus pratique que d’avoir à atteindre le haut du haut-parleur, par exemple si l’utilisateur a positionné le HomePod sur des étagères.

Le système d’Apple pourrait utiliser des «brins conducteurs dans la couche de tissu» ou avoir un substrat tactile sous le tissu. Dans les deux méthodes, les commandes de lecture audio peuvent être affichées sur le côté de l’enceinte, soit à travers des zones éclairées de l’intérieur, soit à partir de marques sur le tissu.

Un nouveau revêtement de haut-parleur possible est ce “tissu en tricot Warp”

“Les composants électroluminescents et / ou le tissu avec des caractéristiques visuelles différentes peuvent être utilisés pour marquer où se trouvent les régions sensibles au toucher du tissu”, explique le brevet. “Les régions tactiles peuvent avoir la forme de symboles de contrôle des médias.”

Le brevet est crédité à cinq inventeurs, à savoir Zhengyu Li, Elvis M. Kibiti, Ming Gao, Qiliang Xu et Chen Zhang.

Zhang a récemment été nommé sur un brevet concernant les MacBook à écran tactile, tandis que Xu est crédité en tant qu’inventeur sur un brevet pour les commentaires haptiques sur l’Apple Pencil.