Les gouvernements du monde accélèrent la refonte des impôts des géants de la technologie

Un consortium de 137 pays a accepté de réorganiser les règles fiscales afin de combler les échappatoires vieilles de plusieurs décennies pour les sociétés multinationales. Elle est provoquée par l’essor des entreprises numériques, mais Apple, pour sa part, a été un ardent défenseur de la réforme.

Le magasin Apple Champs-Elysées à Paris, la ville où les pourparlers de l’OCDE de cette semaine ont eu lieu

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a annoncé que des responsables de 137 gouvernements ont convenu de lancer de nouvelles négociations qui pourraient voir la législation fiscale internationale radicalement réorganisée.

Les lois fiscales actuelles n’ont pas été substantiellement modifiées depuis des décennies, mais l’énorme croissance des entreprises numériques a mis le système sous pression. Lorsque les lois fiscales ont été créées, elles ont été fondées sur l’hypothèse que les entreprises multinationales auraient une présence physique sur chaque territoire où elles opéraient.

Avec les entreprises numériques, ce n’est plus vrai et cela crée des failles. Les sociétés peuvent choisir de payer des impôts par le biais de n’importe quel pays où elles ont un bureau, de sorte qu’elles peuvent également choisir de choisir le pays avec les taxes les plus faibles.

Apple, bien que fervent partisan de la réforme fiscale, en a également profité, son opération européenne étant effectivement taxée comme si tout passait par les bureaux de la société en Irlande.

Bien que cet exemple spécifique ait entraîné l’implication d’Apple dans un différend juridique avec l’Union européenne, Tim Cook a récemment promu une réforme fiscale du type proposé.

“Je pense que tout le monde sait logiquement qu’il doit être remanié, je serais certainement la dernière personne à dire que le système actuel ou le système passé était le système parfait”, a déclaré Cook avant les nouvelles d’aujourd’hui. “Je suis optimiste et optimiste [the OECD] va trouver quelque chose. ”

Aujourd’hui, selon ., l’OCDE a recueilli suffisamment de soutien lors de ses discussions à Paris pour annoncer les propositions du groupe.

La pression pour réformer le système fiscal a tellement augmenté que des pays comme la France ont introduit ou proposé leurs propres réformes plutôt que d’attendre un consensus. Ces mesures ont cependant ajouté à ce que l’OCDE considère comme un besoin de négociations urgentes.

“La situation évolue rapidement car l’enjeu est une guerre commerciale massive”, a déclaré à . Pascal Saint-Amans, responsable de la politique fiscale de l’OCDE. “C’est ce que nous constatons au quotidien avec l’interaction entre la France et les États-Unis et avec l’interaction entre les États-Unis et les pays qui ont déclaré qu’ils lanceraient des taxes sur les services numériques.”

La France a décidé de reporter sa nouvelle taxe numérique tandis que les gouvernements français et américain sont en discussion commerciale. Cette trêve se poursuivra jusqu’à la fin de 2020.

On ne sait pas encore quand l’OCDE pense que les gouvernements peuvent s’entendre et mettre en œuvre des réformes.