Les haptiques Apple Pencil pourraient donner des commentaires aux utilisateurs sans secouer le stylet

Un futur Apple Pencil pourrait donner plus d’informations à l’utilisateur qui l’utilise en utilisant un retour haptique, Apple examinant les moyens de créer une force de cisaillement pour informer physiquement les utilisateurs des événements tactiles, via une petite sensation au bout des doigts.

L’Apple Pencil et d’autres outils de stylet similaires doivent généralement s’appuyer sur le périphérique hôte pour fournir un retour à l’utilisateur, tel qu’un stimulus visuel ou audio. Bien que le retour haptique soit utile dans d’autres domaines, comme avec les contrôleurs de jeu ou les alertes de vibration iPhone sans sonnerie, un tel système n’est généralement pas présent dans un stylet.

Le problème est que l’ajout d’un moteur et d’un poids offset conçu pour secouer un appareil ou un accessoire n’est pas une bonne chose à ajouter à un outil de dessin, où l’utilisateur exige un contrôle absolu sur sa position. Les systèmes haptiques typiques secoueraient le stylet, ce qui pourrait le déplacer et faire une ligne droite qui est tracée dans une version bancale qui doit être refaite.

Si un retour haptique doit être inclus dans un stylet, il doit le faire sans le faire trembler.

Dans la demande de brevet intitulée «Stylet avec rétroaction de force de cisaillement», Apple propose un système où il y a une sensation de force de cisaillement qui est appliquée à des éléments proches du bout des doigts de l’utilisateur. L’utilisation des forces de cisaillement pourrait être effectuée d’une manière qui pourrait s’appliquer à différentes zones de la main et dans différentes directions.

En appliquant simultanément des forces dans différentes directions, Apple pense qu’elles s’annulent mutuellement, gardant efficacement le stylet où il se trouve, tout en présentant une certaine forme de communication haptique à l’utilisateur.

Un exemple du stylet fendu de la demande de brevet

Pour ce faire, Apple propose l’utilisation de divers ajouts au niveau du stylet où les doigts de l’utilisateur entrent en contact lors du dessin. Ce serait généralement proche de la pointe de l’outil lui-même.

Dans une incarnation, il y a une série de fentes verticales qui contiennent un matériau connecté à un moteur, qui frotte contre les doigts de l’utilisateur pour créer la sensation. Dans une deuxième version, les anneaux autour du stylet ont de petites bosses pour améliorer la sensation lorsque le moteur interne se déplace.

Pour les deux propositions, il y a suffisamment d’éléments fixes entre les fentes et les anneaux qui restent immobiles, donnant aux utilisateurs un endroit pour saisir fermement le stylet et ne pas bouger. Étant donné que les mouvements des éléments pouvaient être effectués dans différentes directions en même temps, cela satisferait l’exigence de fournir un retour haptique sans affecter le mouvement global du stylet lui-même.

Apple prévoit que les commentaires pourraient être utilisés pour fournir une notification des zones d’un écran avec lesquelles le stylet peut interagir, comme un bouton ou les limites d’une zone de saisie, ou pour signifier l’occurrence d’une fonction.

La version en anneau du concept de rétroaction du stylet

Le dossier indique David H. Bloom, Benjamin G. Jackson et Steven J. Taylor comme ses inventeurs.

Bloom a été lié à des brevets et des applications, notamment un “écouteur pivotant décentré”, des méthodes d’interaction avec une “région d’entrée sensible à l’intensité”, et ce qui semble être des gants conçus pour les interactions AR et VR. Jackson a été lié à un brevet «Structure d’entrée configurable dynamiquement avec superposition tactile», ainsi qu’à d’autres dépôts impliquant un retour haptique, des mécanismes d’entrée rotatifs avec des sorties réglables et même une «souris haptique».

Apple dépose de nombreuses demandes de brevet sur une base hebdomadaire, mais bien que l’existence d’un dépôt indique des domaines d’intérêt pour les efforts de recherche et développement d’Apple, ils ne garantissent pas que le concept apparaîtra dans un futur produit ou service.

Ce n’est pas la première fissure d’Apple à la rétroaction haptique d’Apple Pencil, car un dossier en décembre 2019 a suggéré comment Apple pourrait utiliser une pointe mobile et forcer la rétroaction pour donner la sensation de dessiner sur différentes surfaces.

D’autres dépôts de brevets liés au stylet couvrent l’ajout de commandes tactiles complètes, l’utilisation de pointes interchangeables qui offrent différentes fonctions, une pointe lumineuse pour afficher une couleur sélectionnée et un système pour utiliser un crayon Apple sur n’importe quelle surface plane ou dans l’air près d’un appareil hôte.