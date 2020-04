Les HomeTags facilitent encore plus le contrôle de vos appareils HomeKit via NFC

HomeTags est une nouvelle application pour iPhone qui facilite la configuration et le contrôle de votre HomeKit via des tags NFC, même sur des appareils plus anciens qui ne prennent pas en charge le scan NFC en arrière-plan.



Utiliser un iPhone pour allumer une lumière en appuyant sur une balise NFC

Après le lancement d’iOS 13, AppleInsider a publié un didacticiel populaire sur la façon de déclencher des scènes ou des actions HomeKit lorsque votre iPhone touche une balise NFC. Le tutoriel est toujours valable, mais le développeur Christopher Hatch a sorti une nouvelle application gratuite qui rend le processus entier encore plus simple et prend en charge les anciens appareils sur l’iPhone 7.

Pourquoi NFC?

L’idée est qu’en utilisant des balises NFC, vous pouvez activer une scène, une commande, une action, etc., simplement en la touchant avec votre téléphone. Les balises peuvent être cachées ou même intégrées dans des objets. Souvent, les utilisateurs ne peuvent pas ou ne veulent pas utiliser leur voix pour contrôler les appareils et l’alternative est d’ouvrir l’application Home sur leur téléphone, ce qui est encore plus fastidieux.



HomeTags est une nouvelle application HomeKit dans l’App Store

NFC simplifie la question. Par exemple, toucher votre téléphone à l’extérieur de votre porte déclenche le verrouillage et le déverrouillage de votre porte. Si vous avez un aquarium, tapoter votre téléphone dessus pourrait allumer ou éteindre ses lumières. Tapoter votre téléphone contre un interrupteur mural pourrait allumer ou éteindre un ventilateur de plafond.

Les possibilités sont infinies si vous avez de l’imagination avec des idées.

Comment ça fonctionne

La configuration et l’utilisation sont simples. Téléchargez l’application, suivez le processus de bienvenue qui comprend l’octroi de l’accès à HomeKit, puis la numérisation d’une balise NFC.

Une fois numérisé, vous pouvez attribuer une commande à cette balise sous la forme de scènes HomeKit existantes. Ce serait un peu plus facile si vous pouviez créer vos propres scènes directement à partir de l’application HomeTags, mais travailler avec des scènes existantes est très bien.

Vous devrez peut-être franchir l’étape supplémentaire de sauter dans l’application Accueil et de créer des scènes supplémentaires si vous n’avez pas le contrôle ou la scène spécifique déjà là.



à côté de l’application HomeTags. Modification d’une scène (à gauche), affichage des balises existantes (au centre) et numérisation d’une nouvelle balise (à droite)

Les balises déjà configurées se trouvent dans l’onglet central de l’application intitulé “Vos balises”. Vous pouvez accéder à cet onglet pour ajouter des balises supplémentaires, pour modifier des balises existantes ou pour supprimer des balises existantes.

Le premier onglet de l’application est “Scan”. Il est utilisé pour analyser une balise NFC pour exécuter sa commande. Si vous avez un iPhone plus récent comme l’iPhone XS, l’iPhone XS Max, l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro, l’iPhone 11 Pro Max et bien d’autres, vous n’aurez pas à utiliser cet onglet.

Cependant, si vous avez un iPhone plus ancien qui n’a pas de numérisation NFC en arrière-plan, jusqu’à l’iPhone 7, vous pouvez ouvrir manuellement l’application et numériser les balises pour exécuter leurs commandes.

Si vous essayez d’utiliser des balises NFC pour exécuter des commandes sur ces anciens appareils, cela ne fonctionnera pas. Du moins pas via l’application Shortcuts.

Où puis-je trouver des tags NFC?

Mis à part l’application gratuite, vous aurez besoin de quelques balises NFC pour faire le travail. Certaines balises NFC peuvent être réutilisées à partir d’autres objets, mais il est plus simple de les acheter vous-même.

Il existe d’innombrables disponibles sur Amazon et ils semblent tous fonctionner aussi bien et ne sont pas chers. Nos favoris se trouvent être Tiny NFC. Ils sont plus chers que les autres – 49 $ pour une feuille de 63 étiquettes – mais ils sont ridiculement minuscules à seulement 10 mm. Ce sont les meilleurs à cacher et à coller pour ne pas être vus.

Peu importe avec qui vous allez, vous pouvez trouver quelque chose pour moins de 10 $ pour commencer.

Devriez-vous l’essayer?

Absolument. L’application elle-même est gratuite et simplifie un processus qui peut être intimidant pour les nouveaux utilisateurs et ajoute la fonctionnalité à des appareils plus anciens qui auparavant ne pouvaient pas en profiter.



Étiquettes TinyNFC

Notre seul problème avec l’application est les publicités, mais c’est mineur. D’une part, nous n’aimons pas les publicités et préférerions une version payante de l’application où nous pouvons soutenir le développeur sans offrir l’expérience invasive des publicités. Dans le même temps, lorsque les balises NFC sont configurées, il n’est pas nécessaire de sauter dans l’application, ce qui la rend moins problématique.

Pourtant, à l’avenir, nous verserions entre 2 et 3 $ pour que les annonces soient bannies pour toujours sans pause.

Si vous êtes un utilisateur expérimenté de la maison intelligente ou que vous explorez simplement une maison intelligente pour la première fois, les balises NFC sont un moyen peu coûteux, amusant et créatif d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas intrusives et peuvent même être complètement masquées si elles sont bien faites.

Grâce aux HomeTags, au lieu de créer manuellement les commandes dans les raccourcis, le processus est encore plus facile à démarrer.