Les images et la fuite de code révèlent les modifications et les widgets du fond d’écran iOS 14

Les paramètres de fond d’écran d’Apple peuvent proposer des images par défaut dans les collections dans iOS 14 ainsi que de nouveaux fonds d’écran dynamiques, tandis qu’une fuite de code suggère qu’Apple pourrait travailler sur des widgets pour l’écran d’accueil lui-même.

Apple devrait révéler iOS 14 à la WWDC en juin, et une grande variété de fuites et de rumeurs ont déjà fait surface sur le système d’exploitation. Les dernières informations à la surface concernent l’écran d’accueil de l’iPhone, ce qui pourrait conduire à un plus grand nombre d’options de personnalisation pour les utilisateurs.

Publiée sur Twitter par DongleBookPro, une collection de captures d’écran dépeint prétendument le menu des paramètres de fond d’écran dans iOS 14. Si cela est vrai, les images montrent les fonds d’écran par défaut fournis par Apple seront affichés dans des catégories, plutôt que comme une plus grande collection d’images que l’utilisateur pourra trier. .

Les collections comprendront, selon les captures d’écran, celles utilisées dans iOS 13, ainsi que «Classic Stripes», entre autres options.

Les images suggèrent également qu’il y aura une option pour sélectionner la façon dont un fond d’écran peut apparaître à l’écran, y compris en tant que fond d’écran dynamique, couleur plate ou dégradé. Comme avec iOS 13, une option sera toujours disponible pour “Dim Wallpaper” lorsque l’iPhone est réglé sur le mode sombre.

Il n’est pas clair à quel point l’utilisateur de Twitter DongleBookPro est précis en termes de fuites, mais étant donné le grand nombre d’autres rapports iOS 14 en mars, il semble plausible que les captures d’écran soient authentiques.

En même temps que les captures d’écran, une fuite de code signalée par . indique qu’il pourrait y avoir plus d’options sur l’écran d’accueil pour ajouter un widget. Une fonctionnalité connue en interne sous le nom “Avocat” liée à l’application Springboard qui maintient l’écran d’accueil est censée permettre aux utilisateurs d’ajouter des widgets à l’écran d’accueil.

Plutôt que de widgets épinglés comme indiqué dans iPadOS13, la version en cours sera ajoutée à l’écran d’accueil et peut être repositionnée, semblable à une icône d’application.

Malgré le travail sur la fonctionnalité, il est toujours possible qu’Apple abandonne la version en développement, en faveur d’une approche différente ou pour retarder sa sortie pour une période plus longue.

Les dernières rumeurs font suite à de précédents rapports de fuite de code supposant qu’iOS 14 ajouterait des alertes de personne disparue à l’application Find My et aux voix Siri personnalisables par les développeurs, entre autres.