Les ingénieurs d’Apple auraient testé le nouveau prototype AirPower avec un processeur A11

Un appareil AirPower portant le nom de code C68 serait actuellement en cours de test avec des ingénieurs, et Apple aurait résolu ses problèmes précédents en ajoutant un processeur A11 pour gérer la surchauffe de l’appareil.

Le tapis de chargement sans fil AirPower original et jamais sorti

Suite à de récentes affirmations selon lesquelles Apple revoit l’idée d’un tapis de charge AirPower, la même source indique que les ingénieurs de la société testent actuellement ce qui est connu sous le nom de «C68».

Selon Jon Prosser, Apple envoie actuellement des prototypes au domicile des ingénieurs travaillant dans l’équipe de mise en réseau de partage et de proximité de l’entreprise. Cette équipe travaillerait sur la communication logicielle entre cet appareil et d’autres.

Pendant leur travail à domicile, les ingénieurs de l’équipe d’Apple Sharing and Proximity reçoivent des prototypes d’unités appelées “C68”.

On leur demande de travailler sur la communication logicielle entre les appareils pour un “futur produit” qui a un A11 à l’intérieur pour “gérer dynamiquement la chaleur”. pic.twitter.com/q4UvnF4ksx

Prosser, qui montre une image floue d’un bord d’un tel appareil, affirme qu’Apple a résolu ses problèmes précédents en ajoutant un processeur A11 pour gérer l’appareil.

“Parce que l’Apple Watch utilise une méthode de charge propriétaire modifiée”, dit Prosser, “elle nécessite plus d’énergie pour se charger. Dans les prototypes précédents, si vous plaçiez une Apple Watch sur le tapis à côté d’autres appareils, le tapis entier surchaufferait, et dans la plupart des cas cas, brûler. (Ne plaisante pas.) “

«En utilisant l’A11», poursuit-il, «ce nouveau prototype a la capacité d’acheminer la puissance vers des régions de bobine spécifiques et peut attendre dynamiquement que les températures chutent avant d’appliquer plus de puissance – l’empêchant de surchauffer.»

AirPower a été annoncé pour la première fois en 2017, alors qu’il faisait l’objet d’un aperçu Apple rare d’un futur produit. Après des retards persistants, cependant, il a été officiellement et publiquement annulé 19 mois plus tard.

Bien que la société n’ait donné aucune raison au-delà de la façon dont elle “n’atteindra pas nos normes élevées”, on a pensé que le problème était lié à la surchauffe.

Le rapport de vendredi est la deuxième mention de Prosser selon laquelle l’AirPower n’a pas été complètement tué par Apple. Les deux rapports interviennent après que l’analyste établi Ming-Chi Kuo a affirmé, en janvier 2020, qu’Apple prévoyait de publier ce qu’il a seulement décrit comme un “petit tapis de chargement sans fil”, au cours des six premiers mois de 2020.

Kuo n’a pas appelé ce tapis AirPower, et l’affirmation selon laquelle il est “plus petit” suggère qu’il n’aurait pas la capacité de l’AirPower de charger un iPhone, une Apple Watch et des AirPod simultanément. Par conséquent, s’il y a un AirPower révisé en cours de prototypage, il peut ne pas s’agir du même appareil que ce tapis plus petit.