Les investisseurs se réveillent avec la nouvelle évaluation d’Apple

Les actions d’Apple ont plus que doublé au cours de l’année dernière, mais l’augmentation rapide n’est pas seulement le résultat d’une exubérance irrationnelle temporaire. Au lieu de cela, comme l’ont noté divers analystes et observateurs, cela signifie que les investisseurs ont acquis une nouvelle compréhension d’Apple en tant que société, éliminant leur pessimisme autrefois morose qui valorisait Apple bien moins que les différents rivaux de l’électronique grand public qu’il surperformait.

Pourquoi l’évaluation des actions d’Apple est importante

Comprendre ce qui se passe avec le cours de l’action d’Apple devrait intéresser plus que la communauté des investisseurs. Pour les clients d’Apple, c’est une approbation des stratégies à long terme de l’entreprise qui ont produit une chaîne de produits à succès. Cela indique qu’Apple n’a pas simplement eu la chance de créer son iPhone et son iPad au bon moment, mais est plutôt capable de tracer une gamme stratégique et durable de produits et services qui peuvent être à la fois rentables et bien reçus.

Apple fonctionne à l’échelle mondiale en tant que moteur de précision apte à offrir l’avenir. On ne peut pas en dire autant de Microsoft, Google, Samsung et d’autres titulaires de licence Android. Ils ont tous fait des allers-retours entre les stratégies et les diverses initiatives d’essai sans donner suite, souvent abandonnant finalement leurs idées après avoir échoué à les terminer ou simplement incapables de trouver un public suffisamment large pour les soutenir.

De Surface à Windows Phone, en passant par les téléphones Nexus et Pixel, les tablettes et les netbooks à Galaxy Edge, les écrans incurvés, la 3D, la détection des gestes, la biométrie non sécurisée, etc., le reste de l’industrie contraste fortement avec les décennies de succès constants d’Apple. et des jalons technologiques solides.

Apple a fait des erreurs, annulé des plans et fait marche arrière dans sa direction, mais ces événements se distinguent comme des aberrations. Presque tout ce que la société a apporté au cours des deux dernières décennies s’est transformé en une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Android, collectivement, a largement été un échec en dehors des téléphones. Et tous les fabricants de téléphones en Chine réunis gagnent moins d’argent que les diverses initiatives naissantes qu’Apple a récemment lancées. C’est incroyable.

Les succès d’Apple incluent, année après année, des modèles d’iPhone innovants qui continuent de placer – et de relever – la barre dans la conception des smartphones et les fonctionnalités importantes à l’échelle mondiale. Ils impliquent également de nouveaux types de vêtements portables d’Apple Watch aux AirPods, ainsi que des fonctionnalités uniques de Sidecar et Continuity Sketch à AirPlay 2, à la surveillance de la santé sécurisée de ses portables, à l’électrocardiogramme et à la détection des chutes – des fonctionnalités qui ne sont pas seulement nouvelles mais qui sauvent des vies .

Android Wear, Microsoft Band et Samsung Gear n’ont pas réussi à avoir un réel impact positif sur les utilisateurs, en plus d’être des échecs commerciaux pour ces entreprises.

Ces faits sont importants et, enfin, pour la première fois depuis une décennie, l’évaluation d’Apple en tant que société commence à refléter cette réalité plutôt évidente. Pourquoi a-t-il fallu si longtemps?

Pourquoi le stock d’Apple est sous-évalué depuis si longtemps

Il semble certainement que la valorisation historiquement basse d’Apple en termes de prix par rapport aux bénéfices – sa valorisation des actions par rapport à sa capacité à générer des bénéfices – est directement liée à l’une des plus grandes erreurs commises par les analystes des investissements de l’industrie technologique au cours de la dernière décennie: l’idée qu’Apple L’iPhone était un produit hasardeux qui serait rapidement commercialisé et envahi par une armée de combinés moins chers, moins restreints et plus «ouverts» fonctionnant sous Android de Google.

Cette hypothèse était fondée sur l’histoire des années 1990 du Macintosh, qui a commencé à bien fonctionner pour Apple pendant quelques années seulement avant que Microsoft ne copie ses concepts fondamentaux et les diffuse sur des PC génériques, effaçant une grande partie de la valeur créée par Apple. Pour de nombreux utilisateurs, les PC Windows ont mieux répondu à leurs besoins qu’un Macintosh, ce qui a entraîné la relégation d’Apple dans un rôle de niche sur certains marchés de la création et de l’éducation.

Pratiquement tous les analystes d’Apple ont utilisé cette histoire pour prédire que la même chose arriverait à l’iPhone entre les mains d’Android. Cependant, quelque chose d’autre a commencé à se produire qui aurait dû affecter leurs perspectives beaucoup plus tôt. Dans les années 2000, avant même la sortie de l’iPhone, Apple de Steve Jobs a commencé à transformer le Macintosh d’un PC de niche en un produit premium souhaitable qui se démarquait des PC Windows génériques. Plus important encore, la société a également commencé à vendre des quantités massives de nouveaux appareils iPod, que divers rivaux ont essayé de copier sans obtenir le même succès.

En 2007, l’iPhone a combiné la facilité d’utilisation souhaitable du Mac avec le design industriel attrayant et la simplicité de l’iPod pour livrer le premier smartphone moderne à vendre aux utilisateurs grand public. Mais plutôt que d’observer ces événements et d’envisager la superpuissance mondiale dans laquelle Apple s’est ensuite développée après le lancement initial de l’iPhone, quelque chose de très différent s’est produit.

Pourquoi la plupart des analystes se sont trompés sur Apple

Comme l’a récemment noté l’analyste d’Asymco Horace Dediu et l’analyste de Beyond Avalon Niel Cybart, en 2008, le P / E d’Apple oscillait historiquement autour de 40. Mais en 2008, le cours des actions d’Apple s’est effondré de moitié deux fois, alors que d’autres analystes ont commencé à prévoir que le nouveau produit à succès d’Apple était sur le point d’être aveuglé par l’éclatante Grande Récession. Qui achèterait un téléphone à prix élevé alors que les «conditions macroéconomiques mondiales» se détérioraient?

Il s’est avéré que l’iPhone avait bien plus de valeur que le prix supposé qu’Apple demandait – un prix que la plupart des opérateurs subventionnaient de toute façon. Les ventes d’iPhone ont décollé et n’ont jamais regardé en arrière, augmentant à des taux étonnants au cours des dix prochaines années. Pendant toute cette période, cependant, les blogueurs des médias ont continué à pousser un récit qu’un jour, Apple se heurterait à une concurrence écrasante qu’il serait mal équipé pour gérer.

On a d’abord imaginé que Palm pourrait, avec l’aide d’un grand nombre d’employés Apple défaillants, fournir un meilleur smartphone. On pensait alors que Blackberry pourrait tirer parti de ses relations étroites avec l’entreprise pour arrêter la montée en puissance d’Apple. Ensuite, Microsoft a été considéré comme capable de dépenser des milliards de dollars pour offrir une meilleure expérience téléphonique, en tirant parti de sa plate-forme Windows.

Finalement, comme tous les autres concurrents crédibles se sont estompés, il a été supposé que Google pourrait rassembler tous les fabricants de téléphones défaillants en une seule plate-forme glorieuse gratuite et ouverte suivant le modèle de Windows dans les années 1990. Cette illusion a duré le plus longtemps, les partisans suggérant même aujourd’hui qu’une caractéristique étrange ici ou là allait enfin “prendre” l’iPhone d’Apple. Cela ne s’est jamais produit malgré dix ans d’optimisme au niveau de la crédulité divertissant l’idée.

Ce qui s’est passé, c’est qu’Apple a commencé à prendre l’offensive, poussant dans des domaines où d’autres fabricants de téléphones avaient établi une niche. Il a d’abord frappé les phablets grand écran de Samsung, puis les fonctionnalités améliorées de l’appareil photo offertes par Nokia et Sony, ont évolué pour créer un écosystème d’applications professionnelles autrefois détenues par Microsoft, et plus récemment intégrées aux appareils portables introduits par Fitbit et d’autres.

Apple a prouvé qu’elle pouvait non seulement survivre, mais qu’elle pouvait inhaler des segments commerciaux entiers, ne laissant aucune place aux concurrents.

Au fil de la décennie, l’idée qu’un concurrent occidental d’Apple allait ralentir son déploiement a été abandonnée, et l’attention s’est d’abord portée sur Samsung, puis sur diverses sociétés en Chine: Xiaomi, Oppo, Lenovo et plus récemment Huawei. En ne regardant que le volume unitaire d’expédition, il est possible de créer une histoire où Apple est en effet en retard sur la part de marché des smartphones.

Cependant, les ventes mondiales d’unités n’ont eu aucun impact négatif sur les iPod au cours de la décennie précédente des années 2000. Des tonnes de lecteurs MP3 bon marché n’ont pas du tout ralenti la croissance d’Apple. Ce qui était plus important pour le succès d’Apple à l’époque avec iTunes et iPod était sa base d’utilisateurs fidèles, et non le pourcentage relatif de tous les lecteurs MP3 du monde qui étaient expédiés par Apple.

En 2014, le chef de la direction d’Apple, Tim Cook, a commencé à porter une attention accrue à cette réalité, notant que les ventes unitaires à elles seules ne fournissaient pas une évaluation précise des perspectives commerciales actuelles ou futures d’Apple. Un grand nombre de combinés bas de gamme expédiés en Inde et dans des régions éloignées de la Chine et d’autres marchés émergents n’empêchait pas Apple de vendre ses iPhones de qualité supérieure aux acheteurs les plus importants sur le plan commercial dans les zones urbaines, quel que soit le nombre de groupes d’études de marché qui pourraient lancer des statistiques trompeuses qui indiquaient qu’une autre entreprise «dominait» les smartphones en expédiant des millions d’appareils de qualité inférieure, qui ne rapportaient pas d’argent et ne créaient même pas une impression favorable parmi leurs utilisateurs.

Le pessimisme ignorant et souvent cynique des médias technologiques persistait à insister sur le fait que les livraisons unitaires et la part de marché globale étaient d’une importance cruciale, et qu’ils montraient hors de tout doute que des millions d’utilisateurs quittaient quelque part l’écosystème d’Apple pour acheter des appareils Huawei moins chers. Au-delà des blogueurs mineurs, cette histoire a été évoquée par le New York Times, par Bloomberg, le japonais Nikkei et par d’autres grands médias.

Les analystes ont également évité les rapports véridiques qui affirmaient que personne ne pouvait acheter l’iPhone X d’Apple à 999 $ et que, logiquement, il était logique que tout le monde achète celui de Huawei à la place. Sauf que ça n’arrivait pas. Certains ont même constitué des données à l’appui de ce récit.

Il y a quelques semaines à peine, l’analyste de Rosenblatt Securities Jun Zhang a publié un rapport affirmant que les ventes du nouvel iPhone 11 étaient perturbées, ce qui a provoqué une baisse de 30% des commandes de production par Apple, le tout basé sur les mêmes “vérifications de canaux” qui ont fait leurs preuves. être des données totalement erronées année après année après année.

Il y a à peine un mois, le New York Post a publié un article qui affirmait, sur la base du rapport Rosenblatt, que “Apple voit les ventes d’iPhone continuer de baisser en Chine”, avertissant que “la demande pour les derniers iPhones est en chute libre en Chine, conduisant Apple à réduire la production. “

Diverses autres sources d’information ont cité la conjecture de Rosenblatt comme un fait. Pourtant, quelques semaines plus tard, le gouvernement chinois a publié des données montrant que ces vérifications des canaux n’avaient aucune base en réalité. Plutôt que d’être un échec colossal, les ventes d’iPhone 11 en Chine ont augmenté de 18% par rapport à l’année précédente.

Plus important que le nombre d’unités vendues par Apple, il est de plus en plus évident qu’Apple construit un écosystème solide autour des iPhones, vendant à ses acheteurs d’autres produits, applications et services d’abonnement qu’Android n’est pas capable de reproduire. Maintenant que les investisseurs voient de plus en plus de preuves qu’Apple dessert fonctionnellement une énorme base d’utilisateurs installés, plutôt que de simplement vendre une autre vague d’unités téléphoniques, l’évaluation P / E qu’ils attribuent à la société se traduit par une augmentation massive du prix de l’action .

Le P / E actuel d’Apple, d’environ 26, est le double de celui enregistré pendant une grande partie de la dernière décennie, mais il est toujours sous-évalué par rapport à Google (28) ou Microsoft (31). Cela indique que le saut massif de l’entreprise n’est pas hors de l’ordinaire, mais plutôt une correction attendue depuis longtemps. Cela indique également que les dirigeants d’Apple avaient raison lorsqu’ils affirmaient que la société était sous-évaluée et que la meilleure utilisation de la trésorerie de la société était de racheter des actions et de les retirer, en transférant cette valeur à leurs actionnaires.

Pour tous ceux qui ont écouté, ce message clairement exprimé s’est avéré être une aubaine énorme, créant des milliards de capitaux massifs pour les actionnaires qui sont restés avec la société.