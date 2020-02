Les itinéraires d’Apple Maps Transit sont mis en ligne à divers endroits dans l’UE

Apple Maps affiche les itinéraires des trains, des bus et des tramways pour les utilisateurs dans de nouveaux sites européens tels que la France, l’Espagne et l’Allemagne, alors qu’une nouvelle mise à jour apparaît dans toute l’UE.

Directions d’Apple Maps Transit en France et en Espagne

Comme Apple Maps continue de se mettre à jour à travers le monde, de plus en plus de pays devraient commencer à voir régulièrement des mises à jour comme celle-ci. Un utilisateur de Twitter aux yeux d’aigle a remarqué l’ajout dimanche soir.

Cette mise à jour fait suite au récent déploiement aux États-Unis des nouvelles données cartographiques d’Apple. Si le modèle se poursuit comme aux États-Unis, l’UE devrait commencer à voir davantage de régions obtenir des itinéraires de transit et des cartes intérieures alors qu’Apple se prépare à lancer sa base de données cartographiques mise à jour ailleurs.

Apple Maps Transit fournit des itinéraires, des heures de départ et d’autres données pertinentes pour les bus, trains, ferries et autres formes de transports publics. Cela permettra une meilleure information pour les navetteurs et les voyageurs qui préfèrent Apple Maps.

L’application Apple Maps n’est disponible que sur les plates-formes Apple et via le Web via des moteurs de recherche comme DuckDuckGo.