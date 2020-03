Les lancements de produits Apple font face à des mois de retards sur l’arriéré de la chaîne d’approvisionnement

Plusieurs analystes de la chaîne d’approvisionnement suggèrent que les futurs iPhones pourraient voir les dates de sortie glisser jusqu’à deux mois en raison de problèmes de coronavirus.

Tous les derniers modèles d’iPhone semblent soumis à des contraintes d’approvisionnement

Dans une note d’investisseur de Bank of America, il est suggéré que “l’iPhone 12” qui peut contenir la 5G soit retardé d’un mois. Les informations proviennent de l’expert en chaîne d’approvisionnement Elliot Lan, qui suggère également des retards allant jusqu’à deux mois pour le “iPhone SE 2” non annoncé.

Un autre analyste de Bank of America, Wamsi Mohan, a déclaré que le moment du lancement dépendra de l’augmentation de la production d’ici à mai. Le contenu de la note aux investisseurs a été détaillé dans un rapport de Bloomberg qui n’offre pas beaucoup plus d’informations sur le sujet.

Le coronavirus COVID-19 a continué de se propager au cours des derniers mois et a depuis atteint un total mondial d’infection de plus de 100 000 personnes. Le CDC indique cependant qu’environ la moitié des personnes infectées se sont rétablies.

Cas de coronavirus versus décès

La nouvelle des restrictions de la chaîne d’approvisionnement et des retards de livraison n’est pas nouvelle. AppleInsider couvre la propagation du virus et ses effets sur Apple depuis janvier.

Les derniers rapports placent le coronavirus aux États-Unis, ce qui a provoqué un changement important des conditions économiques. Les détaillants de la ville de New York ont ​​déclaré qu’ils ne recevaient plus de nouvelles expéditions de modèles d’iPhone 11 et blâment les conditions en Chine.

Apple a déjà suggéré à son personnel de travailler à domicile, ce qui devient la norme à mesure que l’épidémie se propage. Après des événements similaires en Chine, les ventes de tablettes ont augmenté dans l’ensemble, car les gens se sont adaptés au travail à domicile. Il reste à voir comment la quarantaine aux États-Unis affectera les ventes de produits Apple.

Malgré tout cela, Tim Cook est certain que la situation est sous contrôle et que les contraintes d’approvisionnement ne se feront sentir que très peu de temps. La chaîne d’approvisionnement d’Apple est diversifiée et peut être manipulée pour éviter une telle catastrophe, le problème est que, maintenant que le coronavirus est en dehors de la Chine, il est très difficile à éviter.