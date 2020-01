Les législateurs européens snobent les appels d’Apple et votent massivement en faveur de la norme de câble de charge

Jeudi, le Parlement européen a appelé la Commission européenne à adopter des règles qui établiraient une norme commune de chargeur pour les appareils mobiles, selon Apple, selon des lignes directrices qui étoufferaient l’innovation et créeraient des déchets.

Les législateurs européens ont voté 582-40 en faveur d’une résolution pour inciter la Commission à agir sur une solution de recharge unique pour les smartphones. Comme l’a noté ., la Commission, qui rédige les lois de l’UE et agit en tant que branche exécutive de l’organisme, travaille à un chargeur commun depuis plus d’une décennie.

La mesure adoptée aujourd’hui appelle à l’adoption d’une loi relative à la normalisation et à l ‘”harmonisation” des chargeurs introduite pour la première fois en 2014 ou, à sa place, à l’introduction d’une mesure législative similaire. Les législateurs ont fixé une date limite de juillet pour la décision.

Selon le Parlement, il existe désormais “un besoin urgent d’une action réglementaire de l’UE pour réduire les déchets électroniques, donner aux consommateurs les moyens de faire des choix durables et leur permettre de participer pleinement à un marché intérieur efficace et qui fonctionne bien”.

Les accords volontaires entre certaines entreprises technologiques ont considérablement réduit le nombre de types de chargeurs en circulation, mais une norme commune est difficile à atteindre, note la résolution. En tant que tels, les consommateurs sont confrontés à différents types de chargeurs sur le marché et sont parfois obligés d’acheter de nouveaux chargeurs avec chaque nouvel appareil.

En son cœur, la résolution est conçue pour réduire les déchets électroniques. En 2016, l’Europe a généré 12,3 millions de tonnes de déchets électroniques, soit une moyenne de 16,6 kilogrammes par habitant. Un chargeur commun soulagerait une partie de ce fardeau, disent les législateurs.

Le passage à une norme unique aurait un impact sur les entreprises qui choisissent d’utiliser une technologie propriétaire, Apple étant une cible particulièrement vulnérable compte tenu de sa vaste base installée et de sa dépendance au protocole Lightning. Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats cette semaine, la société a déclaré avoir plus de 1,5 milliard d’appareils actifs en service dans le monde, dont un grand pourcentage sont des iPhones.

La semaine dernière, Apple s’est opposé à l’initiative de l’UE, affirmant qu’une évolution vers un chargeur commun “étoufferait l’innovation” et, ironiquement, entraînerait davantage de déchets électroniques à mesure que les utilisateurs d’appareils iOS existants passeraient à une norme comme USB-C.

“Nous pensons qu’une réglementation qui force la conformité à travers le type de connecteur intégré à tous les smartphones étouffe l’innovation plutôt que de l’encourager, et nuirait aux consommateurs en Europe et dans l’économie dans son ensemble”, a déclaré Apple dans un communiqué. “Nous espérons que la Commission continuera de rechercher une solution qui ne restreint pas la capacité de l’industrie à innover et à proposer de nouvelles technologies intéressantes aux clients.”

Le Parlement européen semble répondre directement à la position d’Apple dans la résolution adoptée aujourd’hui, qui se lit comme suit: “[ … ] l’utilisation de la technologie de charge sans fil comporte des avantages potentiels supplémentaires tels que l’atténuation des déchets électroniques; souligne que de nombreux téléphones portables utilisent déjà des méthodes de recharge sans fil et que la fragmentation dans ce domaine devrait être évitée; demande par conséquent à la Commission de prendre des mesures pour garantir au mieux l’interopérabilité des différents chargeurs sans fil avec différents équipements de radio mobile. “