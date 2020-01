Les livraisons de Mac continuent de baisser alors que le marché des PC se développe au quatrième trimestre

La part d’Apple sur le marché mondial des PC a poursuivi sa tendance à la baisse pendant un an dans un contexte de rebond plus large de l’industrie, les expéditions de Mac ayant reculé de 3% au quatrième trimestre 2019, selon les estimations publiées lundi par les sociétés d’études de marché Gartner et IDC.

Les chiffres du quatrième trimestre de Gartner.

Apple a atterri à la quatrième place sur environ 5,26 millions de Mac expédiés au cours du dernier trimestre de 2019 pour prendre 7,5% du marché, contre 5,43 millions d’unités à la même période en 2018, a déclaré Gartner dans son rapport.

IDC n’était pas d’accord sur les nombres exacts d’unités, plaçant les expéditions de Mac à 4,72 millions au quatrième trimestre, en baisse de 5,3% par rapport à 4,98 millions d’une année sur l’autre. La performance a été bonne pour une part de marché de 6,6%, a indiqué IDC.

Gartner et IDC ont constaté que le fabricant de Mac avait subi la pire baisse trimestrielle de tous les cinq principaux fournisseurs, aggravant une situation qui, selon Gartner, avait commencé au cours du trimestre de l’année précédente.

Les sociétés de recherche étaient également en désaccord avec Acer, Gartner montrant l’entreprise chinoise en sixième place, en hausse de 3,5% sur l’année avec 3,99 millions d’unités expédiées et une part de marché de 5,7%. IDC, cependant, estime qu’Acer étouffait les talons d’Apple avec 4,37 millions d’unités expédiées, en baisse de 4,2% par rapport à 2018. Gartner a Asus au cinquième rang avec 3,99 millions d’expéditions et une part de marché de 5,7%.

Chiffres du quatrième trimestre d’IDC.

Lenovo était le premier fabricant de PC sur les deux listes, le Gartner estimant les expéditions de 17,5 millions d’unités aux 17,83 millions d’IDC. Les deux sociétés de recherche ont Lenovo avec une part de marché de 24,8%.

HP et Dell ont terminé respectivement deuxième et troisième, Gartner estimant à 16,13 millions d’unités livrées pour HP, en hausse de 5,4% d’une année sur l’autre. IDC a évalué les livraisons de HP à 17,17 millions d’unités, en hausse de 6,9% par rapport à la même période l’an dernier. Dell a expédié 12,11 millions d’ordinateurs, en hausse de 12,1% d’une année sur l’autre, selon Gartner, tandis qu’IDC a augmenté les expéditions de l’entreprise de 10,7% à 12,46 millions d’unités.

Dans l’ensemble, Gartner a constaté que l’industrie a progressé de 2,3% par rapport à la même période l’an dernier, une perspective plus conservatrice par rapport au taux de croissance de 4,8% d’IDC.