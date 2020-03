Les livraisons de téléphones intelligents ont plongé en février et la voie de la reprise est lente

Les livraisons mondiales de smartphones ont chuté de 38% d’une année sur l’autre en février et une baisse plus importante des ventes de COVID-19 devrait se poursuivre, selon de nouvelles données analytiques.

Les livraisons de téléphones intelligents ont chuté en février, et les blocages de coronavirus et l’affaiblissement de la demande des consommateurs continueront probablement de tourmenter l’industrie.

Cette chute des ventes est loin d’être inattendue. En février, une grande partie de la Chine était bloquée, y compris les magasins de détail et les usines de smartphones. Le pays est le plus grand marché de smartphones au monde et un élément clé de la chaîne d’approvisionnement pour la plupart des fabricants d’appareils.

Malgré les premiers signes de reprise en Chine, l’industrie mondiale des smartphones ressentira toujours les impacts de COVID-19, car “des centaines de millions de clients aisés sont bloqués, incapables ou réticents à acheter de nouveaux appareils”, a déclaré Yiwen Wu, analyste de Strategy Analytics. Vendredi.

Le PDG de Qualcomm, Steve Mollenkopf, a déclaré jeudi à CNBC que les activations de smartphones en Chine se normalisaient, et plus tôt dans le mois, Foxconn a indiqué que son retour à la pleine production avait “dépassé les attentes”.

Mais le reste du monde est toujours aux prises avec une aggravation de l’épidémie de COVID-19, y compris des marchés et des régions qui sont tout aussi critiques pour Apple et d’autres sociétés que la Chine.

En mars, Apple a fermé tous ses magasins de détail en dehors de la Chine. Les limites de commandes placées sur les nouveaux appareils suggèrent également que le titan Cupertino est toujours confronté à des problèmes d’approvisionnement persistants dans tous les domaines.

Les ventes de smartphones devraient encore s’effondrer dans la plupart des pays du monde, des États et des pays entiers étant bloqués et de nombreux employés sans emploi ou ayant des horaires réduits.

“L’industrie des smartphones devra travailler plus dur que jamais pour augmenter les ventes dans les prochaines semaines, comme les ventes flash en ligne ou de généreuses remises sur le regroupement avec des produits chauds comme les montres connectées”, a déclaré Wu.

Apple, bien sûr, préfère garder ses produits à des prix réguliers sur les magasins et les vitrines propriétaires. Cela se reflète probablement dans les prévisions des analystes indiquant que la demande d’iPhone pourrait continuer de baisser à court terme.

Neil Mawston, directeur exécutif de Strategy Analytics, a qualifié le mois de février de “période que l’industrie des smartphones voudra oublier”. Mais pour l’avenir, il semble que l’industrie ne soit pas encore sortie du bois.