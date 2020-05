Les livraisons d’iPhone d’Apple enregistrent une forte baisse au premier trimestre, selon les analystes

Alors qu’Apple a réussi à dépasser les attentes de Wall Street pour afficher un record absolu de bénéfices trimestriels pour le premier trimestre civil de 2020, une période fortement affectée par la pandémie de COVID-19, les ventes de son produit le plus important, l’iPhone, ont chuté.



L’iPhone 11 Pro et Pro Max d’Apple ont été lancés en septembre.

Selon des estimations récemment publiées par Omdia et Strategy Analytics, les ventes d’iPhone se sont contractées au cours du premier trimestre, le marché plus large des smartphones ayant subi les effets de l’épidémie de coronavirus.

Les statistiques compilées par le service Smartphone Intelligence d’Omdia ont fixé les expéditions d’iPhone à 38,5 millions d’unités pour le trimestre, en baisse de 12% d’une année sur l’autre et de 45% séquentiellement. Avec une part de marché estimée à 14%, la performance a propulsé Apple à la troisième place derrière Samsung et Huawei.

Samsung a expédié 58,9 millions de smartphones pour prendre 21% du marché, en baisse de 17% par rapport à 71 millions d’expéditions et une part de marché de 22% au même trimestre de l’année précédente. Huawei a maintenu sa part de marché de 22% malgré une baisse de 17,1% des expéditions trimestrielles. La société a expédié 49 millions d’unités au premier trimestre.

Après la quatrième place d’Apple, Xiaomi a livré 25,3 millions d’unités et une part de marché de 9%, en baisse de 8,2% d’une année sur l’autre. Oppo, Vivo et Realme ont suivi avec respectivement 20,4 millions, 19,5 millions et 6,1 millions d’expéditions.

Les chiffres d’OMDIA sont légèrement plus conservateurs que les estimations de Strategy Analytics, qui évaluent les expéditions d’iPhone à 39,2 millions d’unités et une part de marché de 14,3% pour le trimestre. Ce nombre est en baisse de 9% par rapport aux estimations du cabinet de recherche de 43,1 millions d’expéditions au premier trimestre de 2019.

Samsung a pris la première place avec 58,2 millions d’unités expédiées pour une part du gâteau de 21,2%, en baisse de 19% d’une année sur l’autre, selon Strategy Analytics. La deuxième place de Huawei est en baisse de 18% avec 48,5 millions d’unités expédiées et une part de marché de 17,6%.

Xiaomi et Oppo ont suivi Apple avec respectivement 27,5 millions et 22,6 millions de smartphones expédiés.

Dans l’ensemble, Omdia a vu les livraisons de smartphones se contracter de 16,8% au cours du trimestre, tandis que Strategy Analytics estime une croissance négative de 17% sur la même période.

Bien qu’Apple ne décompose plus les ventes unitaires dans ses rapports trimestriels, la société a noté jeudi une baisse du marché des revenus de l’iPhone pour son deuxième trimestre fiscal de 2020. Les ventes générées par le combiné ont atteint 28,96 milliards de dollars au cours du trimestre, contre 31 milliards de dollars en 2019. Malgré le repli, la société a réussi à réaliser son meilleur deuxième trimestre de son histoire avec un bénéfice de 11,3 milliards de dollars sur des revenus de 58,3 milliards de dollars. Le rythme de Wall Street était en grande partie grâce aux services et segments portables d’Apple, qui ont tous deux remarquablement continué de croître au cours de la période difficile de trois mois.