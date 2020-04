Les lunettes intelligentes d’Apple pourraient utiliser l’holographie pour réduire le poids et la qualité d’image

Apple recherche l’utilisation d’hologrammes réfléchis pour réduire au minimum la taille des “lunettes Apple” de réalité augmentée, tout en maintenant la qualité d’image pour l’utilisateur aussi élevée que possible.

Les lunettes Magic Leap One Lightwear AR, un exemple de casque AR

Apple travaille depuis un certain temps sur un ensemble de périphériques portables de réalité augmentée. Une question constante sur tout futur périphérique “Apple Glasses” a été de savoir comment Apple peut maintenir sa préférence pour les systèmes élégants et hautes performances au lieu de la masse dans certains casques d’écoute actuels. Un nouveau brevet apporte une partie de la réponse.

«Système optique avec compensation de dispersion», brevet américain n ° 20200117003, décrit un procédé qui combine un petit «élément optique holographique» qui peut se projeter sur une surface réfléchissante. Ainsi, le projecteur holographique pourrait être dans le bord des lunettes Apple et la surface entièrement ou semi-réfléchissante pourrait être les lentilles devant les yeux de l’utilisateur.

«Les écrans montés sur la tête impliquent généralement des optiques proches de l’œil pour créer des images« virtuelles »», explique le brevet. “Dans le passé, les HMD ont fait face à une variété de limitations techniques qui ont réduit la qualité de l’image et augmenté le poids et la taille. De plus, les miroirs et les structures de réseau conventionnels ont des limites inhérentes.”

Le brevet dit que l’angle de réflexion entre l’élément optique et le miroir conventionnel a un impact “sous-optimal” sur les performances. Cela empire s’il existe de nombreux projecteurs différents avec “plusieurs axes de réflexion qui covarient de manière inacceptable avec l’angle d’incidence et / ou la longueur d’onde”.

La réponse d’Apple est d’utiliser un type de surface réfléchissante appelé “miroir asymétrique”. Il s’agit d’un matériau qui, bien qu’il réfléchisse la lumière, peut ne refléter que certaines fréquences ou couleurs et le refléter sous un angle différent. Les lunettes peuvent utiliser différents miroirs obliques pour acheminer les couleurs de différents projecteurs et les faire toutes diriger dans les yeux du porteur.

L’avantage d’un système plus petit est clair, mais s’il ne posait pas de problèmes, tout le monde le ferait. Cette projection et réflexion est connue sous le nom de dispersion, et la dispersion a des problèmes.

“La dispersion peut provoquer des aberrations chromatiques dans les dispositifs optiques”, explique le brevet. “Ces aberrations chromatiques peuvent avoir un effet dégradant sur l’image d’un appareil optique réfléchissant.”

Ce que le porteur pourrait voir sans un système comme celui d’Apple, est peut-être similaire à lorsque les lentilles binoculaires ne sont pas tout à fait alignées et que les bords de l’image sont flous ou ont un effet de couleur arc-en-ciel changeant. Contrairement aux jumelles, ces types d’images de réalité augmentée peuvent également apparaître de manière distrayante à basse résolution.

Détail du brevet montrant comment un élément optique peut être réfléchi dans les yeux du porteur

Les lentilles d’un appareil comme les lunettes Apple doivent permettre au porteur de voir le monde réel et d’afficher les images générées par ordinateur. Ce que propose Apple, c’est que le matériau puisse également refléter plusieurs images dans les yeux du porteur, sans que le porteur ne remarque que l’image est créée à partir de plusieurs sources.

Apple propose que l’élément optique projetant ces images soit holographique. Une grande partie de ce brevet concerne la façon dont une ou plusieurs projections holographiques pourraient être enregistrées.

“Les éléments optiques holographiques peuvent être utilisés dans des dispositifs montés sur la tête ou d’autres systèmes et peuvent être construits à partir d’un support d’enregistrement”, dit-il. “Le support d’enregistrement peut parfois être appelé ici un support de réseau. Le support de réseau peut être disposé entre des substrats de guide d’ondes. Un coupleur d’entrée tel qu’un prisme peut coupler la lumière dans le guide d’ondes.”

Ayant la possibilité de rejouer ou de relayer des images enregistrées holographiquement, la proposition d’Apple décrit un système dans lequel les lentilles des lunettes Apple “ont des angles d’axe réfléchissants qui varient de moins de 1,0 degré”.

L’invention est attribuée à cinq inventeurs, Jonathan B. Pfeiffer, Adam C. Urness, Friso Schlottau, Mark R. Ayres et Vikrant Bhakta. Entre eux, ils ont des dizaines de brevets antérieurs connexes, y compris le «dispositif de projection avec élément de division de champ» de Bhakta et le «processus de multiplexage holographique» d’Ayres.

Ce brevet fait suite à d’autres précédents qui visent également à optimiser les images à afficher dans des lunettes AR.