Les magasins Apple prennent davantage de mesures pour empêcher la propagation du coronavirus

Apple intensifie les mesures spéciales qu’elle prend dans ses magasins aux États-Unis et dans d’autres pays pour freiner la propagation du coronavirus, notamment en réduisant le contact physique avec les clients et en supprimant la moitié des sièges disponibles.

La propagation continue du coronavirus dans le monde a contraint Apple à fermer temporairement des magasins dans les endroits les plus touchés, avant de rouvrir progressivement les magasins avec des mesures spéciales en place pour minimiser la contamination. Il semble que certaines de ces mêmes mesures observées en Chine et dans d’autres pays seront prises dans les Apple Stores aux États-Unis et sur d’autres marchés encore largement affectés par le virus.

Selon plusieurs sources parlant à AppleInsider, Apple exploitera ses magasins “en dessous de leur capacité”, limitant le nombre de clients qui peuvent entrer dans un magasin à tout moment. En limitant le nombre de clients, cela réduira en théorie la densité de clients dans les magasins, réduisant ainsi les risques de contact et de propagation de virus.

Pour encourager les clients à éviter de flâner et à réduire le nombre de surfaces pouvant entrer en contact avec le virus, Apple a également demandé aux magasins de réduire de moitié le nombre de sièges pour les clients. Les employés du magasin sont tenus de se tenir à au moins un mètre les uns des autres, ainsi que des clients.

Les nouvelles politiques d’Apple concernant les magasins de détail sont entrées en vigueur mardi, avec des instructions variables selon l’emplacement, la taille et le trafic dans un magasin donné. Il n’est pas clair pour le moment si Apple mettra en œuvre d’autres mesures, comme la façon dont il a limité les heures d’ouverture et mis en œuvre des contrôles de température des clients dans ses magasins en Chine.

Aux États-Unis, Apple a déjà pris des mesures pour réduire les opportunités d’épandage de COVID-19 au détail. Lundi, il a annulé toutes ses prochaines sessions “Aujourd’hui chez Apple” dans la baie de San Francisco et à Seattle.

Le même jour, Apple a confirmé la réduction des heures d’ouverture et des fermetures de magasins en Italie, alors que le pays s’est verrouillé pour contenir la menace virale.