Les maquettes de l’iPhone 12 montrent des côtés plats et des dimensions plus petites

Les nouvelles impressions 3D présentent un trio de tailles pour le prochain “iPhone 12” d’Apple 2020 et allèguent que la société ramène des fonctionnalités de conception familières.

Présumées maquettes 3D de la prochaine gamme “iPhone 12”

Des images et des vidéos d’un trio de prétendues maquettes “iPhone 12” sont apparues. Les trois maquettes sont globalement similaires à la gamme actuelle, avec ce qui peut être un modèle d’entrée de gamme comme l’iPhone 11, puis une version Pro et un grand Pro Max.

Les détails des maquettes sont décrits dans un article de blog de Macotakara. Le site prétend les avoir reçues de sources au sein d’Alibaba, mais il n’est pas clair s’ils ont été achetés auprès d’un des détaillants d’Alibaba ou d’autres sources au sein de l’entreprise.

«D’après Alibaba Sources», explique le blog, «j’ai obtenu une maquette d’impression 3D appelée« iPhone 12 / 5,3 pouces »et« iPhone 12 / 5,9 pouces », et je l’ai comparée à l’iPhone 11 actuel. [and] iPhone 11 Pro. “

Cependant, chacune des nouvelles maquettes a un côté plus plat que les iPhones actuels, ce qui correspond aux affirmations précédentes de l’analyste Ming-Chi Kuo. Il a dit que les téléphones 2020 ressembleraient à l’ancien iPhone 4 en termes de châssis physique. Également pas clair si les impressions sont dérivées des informations de Kuo, ou si les détails ont été obtenus indépendamment.

Plus récemment, d’autres rumeurs sur la chaîne d’approvisionnement ont déclaré que “l’iPhone 12” ressemblerait à un iPhone 11 plus mince et plus grand.

Le billet de blog de Macotakara et les maquettes 3D correspondent à cela. Plus précisément, Apple devrait fabriquer des iPhones avec des écrans de 5,4 pouces, 6,1 pouces et 6,7 pouces.

“Lorsque j’ai mesuré la taille d’écran de la maquette d’impression 3D du modèle ‘iPhone 12 / 5,3 pouces’, elle était de 5,3 pouces”, explique le blog en traduction. “La taille de l’écran du prochain ‘iPhone 12’ est de 5,4 pouces … mais si c’est le cas, il semble dépasser la taille de la maquette d’impression 3D. Cependant, si l’écran est jusqu’au bord du boîtier, il peut rentrer dans le coin. “

La maquette avec l’écran de 5,3 pouces a une hauteur physique de 131 mm. En comparaison, selon le blog, l’iPhone 11 Pro mesure 144 mm. La largeur de la maquette est de 64 mm, par rapport à 71,4 mm de l’iPhone 11 Pro.

De même, le modèle d’écran de 5,9 pouces mesure 146 mm par rapport à l’iPhone 11 Pro 144 mm.

Les trois maquettes de téléphone présentent un déséquilibre similaire dans le nombre de trous de microphone et de haut-parleur, comme on le voit sur la gamme iPhone 11, mais ici, le nombre varie selon les modèles.

“Le nombre de trous sur le côté gauche”, poursuit le blog, “semble être de deux pour” iPhone 12 / 5,3 pouces “, de trois pour” iPhone 12 / 5,9 “pouces et de quatre pour” iPhone 12 Pro / 6,4 pouces “. “.”

Notez le nombre différent de trous de microphone ou de haut-parleur.

En plus du taux de réussite généralement inégal de Macotakara, ce blog lui-même dit que “l’authenticité est inconnue”.

Apple devrait organiser son dévoilement régulier des prochains iPhones en septembre, mais Ming-Chi Kuo a déclaré qu’il pourrait y avoir quatre modèles au lieu des trois normaux.