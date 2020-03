Les meilleures applications pour lire sur votre iPhone, iPad ou Mac

Lire pour le plaisir est une chose, mais lorsque vous devez lire et gérer des documents commerciaux parce que vous travaillez à la maison pendant l’épidémie de coronavirus, vous avez besoin d’applications qui ne vous gêneront pas et vous aideront à rester au top de tout.

Laissez les livres volumineux au travail et lisez tout ce dont vous avez besoin sur votre iPhone, iPad ou Mac

Si vous êtes à la maison à cause du coronavirus, vous avez au moins économisé sur le trajet et pouvez mettre ce temps à une utilisation plus agréable en lisant simplement un bon livre. Lorsque c’est tout ce dont vous avez besoin, un bon livre à lire pour le plaisir, puis sortez un iPad, parcourez les magasins Amazon Kindle et Apple Book, et vous avez terminé.

Cependant, vous n’êtes pas en arrêt de travail, vous travaillez uniquement à domicile. Cela vous donne l’avantage que vous utilisez peut-être une meilleure technologie que dans le bureau de votre entreprise, mais cela signifie également que vous devez tout trouver et gérer vous-même.

Lorsque vous lisez dans le cadre de votre travail, vous pouvez essayer d’apprendre quelque chose, vous pouvez être amené à commenter en profondeur. Vous devez probablement aussi trouver rapidement des extraits, et vous devez certainement être capable de gérer un grand nombre de documents.

Bien que votre Mac et votre iPhone ou iPad soient désormais des outils remarquables pour chaque aspect de la lecture – de la recherche de titres à la qualité de leur affichage – il n’y a pas une seule application qui convient à tout ce dont vous aurez besoin.

Obtenir du matériel de lecture

Si ce que vous devez lire est disponible dans le commerce, il sera presque certainement sur Amazon. Même si vous ne disposez pas d’un appareil Kindle, vous pouvez obtenir l’application Kindle gratuite pour Mac et iOS.

À tous égards, sauf que l’application Kindle est exactement la même que sur tout le matériel Kindle d’Amazon. C’est sans doute mieux, en fait, car l’écran d’un iPhone a toujours une résolution beaucoup plus élevée que n’importe quel Kindle.

(Gauche et milieu) Le Kindle a tout, mais il est un peu lourd et le texte n’a pas toujours fière allure. (À droite) Apple Books est plus joli, mais manque de nombreux titres

Le seul respect où il diffère est cependant une irritation. Comme Apple facturerait 30% à Amazon pour tout achat effectué via l’application Mac ou iOS, Amazon ne vous laissera rien acheter.

Vous devez aller sur le site Web d’Amazon dans un navigateur, y trouver et acheter le livre, puis cliquer pour le faire envoyer à votre appareil iOS.

C’est lourd mais ça marche. Plus irritant, c’est qu’après toutes ces années passées à être le principal fournisseur de livres électroniques, la typographie des livres Kindle est encore un peu moche à lire.

Sans surprise, vous obtiendrez une expérience beaucoup plus agréable en lisant sur l’application Livres d’Apple. C’est à la fois dans l’apparence du texte et dans la façon dont vous achetez des livres. Depuis l’application Livres, vous pouvez acheter n’importe quel livre et commencer à lire immédiatement.

Bien que lorsque nous disons que vous pouvez acheter n’importe quel livre, il existe une limitation. La librairie Apple possède moins de titres que le Kindle d’Amazon. De plus, bien que cela varie, en général, les livres coûtent plus cher sur l’Apple Store.

Matériel de lecture non commercial

Vous ne serez pas dérangé à distance sur la façon d’acheter des livres si ce que vous avez à lire est du matériel envoyé par votre entreprise. Dans ce cas, ils l’ont envoyé, il vous suffit de le télécharger sur votre appareil.

Dans de nombreux cas, les applications Kindle et Apple Books sont toujours les meilleures à lire. Il y a des problèmes de compatibilité, comme si votre entreprise vous envoie un document au format Apple Books, vous ne pourrez pas le lire dans l’application Kindle.

Quelle que soit l’application que vous préférez, vous allez rencontrer ce problème avec certains documents de quelque part, alors obtenez les deux applications et changez quand vous en avez besoin.

Vous devrez également connaître différentes façons de placer physiquement le livre sur votre appareil, puis dans votre application.

Appuyez sur une pièce jointe à un e-mail et vous pouvez la partager avec votre application de lecture. Cette application n’est peut-être pas sur le premier écran, alors recherchez plus et appuyez dessus.

Consultez Amazon pour plus de détails sur votre compte Kindle. Il comprendra une adresse e-mail personnelle et tout ce que vous enverrez apparaîtra dans votre application Kindle, s’il est compatible.

Avec Apple Books, vous pouvez faire glisser le document dans l’application Mac et savoir qu’il se synchronisera également sur iOS. Vérifiez cependant qu’il est arrivé avant de vous rendre dans un café pour le lire.

Vous pouvez également tirer parti des e-mails pour insérer des livres dans vos applications. Si le livre est venu en pièce jointe sur un e-mail, vous pouvez le faire glisser de Mail vers Kindle ou Livres sur Mac. Sur iOS, vous pouvez appuyer et maintenir pour afficher le Partager puis choisissez Kindle ou Livres.

Cela peut parfois être plus compliqué que vous ne l’espérez. L’extension Partager affichera les applications qu’elle pense que vous êtes le plus susceptible d’utiliser, et même lorsque vous essayez de partager un livre, il se peut que vous ne réalisiez pas que vous avez besoin de Kindle ou de livres.

Si tel est le cas, lorsque Partager ne vous montre ni Livres ni Kindle, balayez le long de la deuxième rangée d’icônes, la collection d’applications. Appuyez sur la dernière, une icône d’ellipses nommée Plus. Vous obtiendrez maintenant une longue liste d’autres applications et actions possibles. Appuyez sur Allumer ou Copier dans les livres.

Lecture de PDF

Cependant, lorsque votre entreprise vous envoie du matériel, il y a de fortes chances qu’il soit en format PDF. Et si vous créez des documents à envoyer à vos collègues, vous pouvez également créer des PDF. Livres et Kindle afficheront des fichiers PDF.

Pour iOS, les livres et l’application Kindle sont adéquats, mais pas géniaux. Nous recommandons fortement le vénérable GoodReader. Vous pouvez également acheter des applications comme PDF Expert ou PDFpen.

Cependant, ce qui peut fonctionner le mieux, c’est Aperçu sur Mac. Il s’agit d’un très bon lecteur PDF doté d’excellentes fonctionnalités d’annotation et de marquage de documents, et également disponible sur tous les Mac. Cela peut être difficile avec des PDF interactifs, que vous saurez tout de suite. Si tel est le cas, le lecteur PDF d’Adobe est la seule solution.

Il existe cependant des alternatives de qualité militaire. Pour vraiment déchirer un PDF, déplacer des sections ensemble et envoyer à d’autres personnes, Liquid Text change la façon dont vous pensez même aux annotations.

Ensuite, si ce dont vous avez besoin n’est pas seulement de lire mais de caviarder du texte, vous avez besoin d’une application PDF spécialisée telle que le PDFpen susmentionné.

Alternatives pour la lecture

Vous travaillez à domicile, c’est à vous de décider comment vous choisissez de lire les livres dont vous avez besoin. Rien ne vous empêche donc d’obtenir une version de livre audio, si elle est disponible. En plus d’acheter des livres audio sur Amazon, vous pouvez également écouter Audible.

Audible est le plus grand nom dans ce domaine et propose la plus grande sélection de livres audio, mais la qualité audio est variable. Parfois, les narrations de livres semblent être plus compressées que d’autres, et le plaisir d’avoir l’auteur ou un grand acteur vous lisant est juste effacé.

De nombreuses applications répertorient les bandes dessinées, mais Comixology peut afficher chaque panneau en séquence

Il y a une autre option majeure, certainement si vous lisez pour le plaisir. Comixology est un lecteur de bande dessinée particulièrement efficace pour afficher des bandes dessinées. Vous pouvez les lire dans un certain nombre d’applications, mais Comixology a une fonctionnalité où il affichera automatiquement chaque panneau d’une bande par lui-même.

Ainsi, vous pouvez voir toute la propagation, mais alors que vous lisez, vous pouvez voir chaque panneau en plein écran et l’application vous guidera dans la bonne séquence.

Annoter du matériel de lecture

Vous pouvez prendre des notes sur tout matériel de lecture que vous pouvez accéder aux applications Kindle ou Livres. Cela inclut la mise en évidence des passages, la mise en place de signets pour vous aider à retrouver des sections, etc.

Aucune des deux applications n’est particulièrement chargée avec des fonctions d’annotation, mais elles sont au moins meilleures que l’ancien temps d’impression d’un livre et d’obtention d’un stylo.

Avec Apple Books, vous pouvez utiliser différentes surbrillances de couleur pour marquer les sections et vous pouvez facilement écrire une annotation de texte. Vous pouvez également toucher pour Chercher la définition d’un mot.

Le Kindle possède également ces fonctionnalités, mais il en fait plus. Appuyez longuement sur un mot dans un livre Kindle et il vous donnera une série d’options, ainsi qu’une définition de dictionnaire à côté d’eux. En plus de la mise en évidence des couleurs et des notes, Kindle vous permet de copier facilement une section ou de la partager avec d’autres personnes.

Gauche: Apple Books possède des outils d’annotation mais (à droite) les Kindle sont plus adaptés à la recherche ultérieure

Lorsque vous partagez du texte à partir d’un livre Kindle sur iOS, vous pouvez choisir de l’envoyer sous cette forme ou sous forme d’image, comme une affiche JPG de la citation.

Le plus utile de tous, lorsque vous prenez une note dans un livre Kindle, vous pouvez ensuite rechercher cette note. Dans Apple Books, vous devez appuyer sur l’icône de menu, puis choisir d’avoir répertorié toutes vos notes ou tous vos signets. Vous ne pouvez pas simplement faire une recherche globale et obtenir ce dont vous avez besoin.

Gérer les livres

Chaque application de lecture comprend sa propre bibliothèque où tout ce que vous avez lu, enregistré ou acheté est stocké pour vous. Même si vous n’étiez pas susceptible d’utiliser plusieurs applications, aucune des bibliothèques de ces applications n’est géniale.

Si vous n’achetiez que des livres dans les magasins, ça va. Les livres sont répertoriés par auteur ou par titre, et vous pouvez les parcourir tous. Cependant, lorsque vous travaillez avec du matériel de lecture de votre entreprise, vous pouvez vous retrouver avec plusieurs ébauches de la même chose et elles remplissent simplement votre bibliothèque avec peu de moyen de les distinguer.

Pour cette raison, si vous devez lire tout ce qui n’a pas été acheté dans un magasin, prévoyez de stocker le matériel en dehors des applications. Vous pouvez simplement utiliser un dossier du Finder ou faire glisser des documents dans une autre application comme Apple Notes, OneNote, etc.

Cela ajoute à votre tas d’applications pour la lecture et il serait préférable qu’il y en ait une seule géniale pour tout. Puisqu’il n’y en a pas trop, et comme ils sont tous gratuits, nous pouvons vivre avec.

Et l’avantage de pouvoir avoir la bibliothèque de toute votre entreprise avec vous sur votre téléphone, où que vous soyez, vaut l’étrange inconvénient. Nous vivons dans un monde très visuel avec des vidéos et des images constantes, mais ces appareils s’avèrent exceptionnels pour la lecture.

