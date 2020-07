Les meilleures nouvelles applications pour iPhone en juillet 2020

Le mois de juillet commence et il le fait avec de nouvelles applications, chaque semaine des dizaines de nouvelles applications et jeux arrivent sur l’App Store et nous sélectionnons les meilleurs et nous les apportons chaque week-end pour que vous puissiez les télécharger. Une recommandation de qualité uniquement avec le meilleur du meilleur qui vient sur l’App Store sur votre iPhone ou iPad.

Chaque week-end, nous mettrons à jour cet article avec les nouvelles qui arrivent au cours des 7 derniers jours afin que vous puissiez trouver les meilleurs jeux et applications pour iPhone et iPad qui ont atteint l’Apple Store. Les applications et les jeux sont au cœur d’un iPhone ou d’un iPad, et ce sont les meilleurs qui soient.

Nouveaux jeux de la semaine dernière dans l’App Store

Une roue

Gagnant du prix au Buildbox Game Jam. Donnez-vous une visite du grand pont dans le ciel. Plongez dans le monde magnifique au-dessus des nuages ​​- Le pont a plusieurs surprises qui mettront à l’épreuve vos compétences de conduite en monocycle. Choisissez votre joueur parmi une multitude de personnages, des filles et des garçons aux sorcières et zombies. Profitez d’un jeu sans violence, dans lequel perdre est aussi satisfaisant que gagner.

Chevalier de l’ombre

Harmonia était un monde brillant de toutes les races, où les humains, les orcs, les esprits, les nains, les hommes-bêtes et les elfes vivent en paix ensemble. Un jour, lorsque de profonds désirs ont surgi, les forces obscures sont montées de l’enfer, envahissant le monde, cette tragédie a frappé tous les citoyens d’Harmonia et a tout fait sombrer dans les profondeurs du désespoir. Jouez le rôle de Noah: un chevalier de l’ombre, vous devez passer la porte de l’enfer, lutter contre les ennemis maléfiques, vaincre les immortels des ténèbres et retourner la lumière à Harmonia. Vous rencontrerez Ashley et Lucius, vos compagnons du voyage pour sauver Harmonia!

Portail fou

Équipez votre arme de portail, profitez du mécanisme magique de portail et téléportation et vaincre vos ennemis. Ils ne sauront jamais comment vous l’avez obtenu.

Succès inactif

Vous commencez comme un homme obèse, faible et sans emploi. Exercice difficile pour perdre du poids, étudier et travailler dur pour trouver un emploi, puis progresser dans une carrière. Faites-vous des amis et passez du temps avec vos amis. Gagnez de l’argent et construisez votre propre maison. Devenez la meilleure version de vous-même.

Nouvelles applications de la dernière semaine dans l’App Store

SLEEP de Max Richter

SLEEP est le dévouement du célèbre compositeur Max Richter à notre rituel du sommeil quotidien. Composé en consultation avec des experts du sommeil, SLEEP est un tour de force musical qui a ravi le public mondial.

iPrint – Scanner d’imprimante intelligent

iPrint Smart vous permet d’imprimer facilement vos photos et documents. Il s’agit d’une application d’imprimante tout-en-un compatible avec iPhone et iPad. Cette application vous permet d’imprimer toutes sortes de fichiers de manière très simple. C’est une imprimante et scanner tout-en-un pour votre imprimante AirPrint.

CLIMATE CAST 24 – prévision

Toute la informations météorologiques dont vous avez besoin, emballé dans une application magnifiquement conçue, intelligente, petite, simple et gratuite. Avec des prévisions météorologiques allant jusqu’à 15 jours avec des stations météorologiques dans le monde entier.