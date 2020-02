Les meilleures offres Apple Mac Pro sont ici, économisez jusqu’à 3 000 $ chez B&H

Avec des composants puissants et un design élégant, le Mac Pro est une plate-forme hautes performances incroyablement silencieuse, ce qui en fait un excellent choix pour les producteurs de musique. Mais avec plus de 5000 configurations parmi lesquelles choisir, il peut être difficile de sélectionner l’ensemble de spécifications parfait. Heureusement, avec ces moyens cachés d’économiser jusqu’à 3000 $ sur le Mac Pro 2019, le choix est devenu beaucoup plus facile.

Tout d’abord, économisez avec des réductions Mac Pro exclusives

Que vous recherchiez la meilleure offre sur le Mac Pro 8 cœurs d’entrée de gamme d’Apple ou que vous souhaitiez le prix le plus bas sur un Mac Pro 16 cœurs mis à niveau, B&H propose jusqu’à 1600 $ de rabais sur les derniers Mac de bureau d’Apple avec des moyens bonus pour économiser encore plus d’argent (jusqu’à 1 360 $ de plus) avec Payboo. Découvrez comment réaliser les plus grandes économies ci-dessous.

Offres Mac Pro 8 cœurs

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 256 Go, AMD Radeon Pro 580X): 5399 $ * (600 $ de rabais)

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X): 5799 $ * (600 $ de rabais)

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X, Afterburner): 7699 $ * (700 $ de rabais)

Le lancement de la vente exclusive est un 600 $ de rabais sur le Mac Pro “de base” avec un processeur Intel Xeon W à 3,5 cœurs à 3,5 GHz, 32 Go de RAM, 256 Go de SSD et AMD Radeon Pro 580X. Une excellente option pour ceux qui veulent le prix le plus bas n’importe où sur un Mac Pro, ainsi que ceux qui préfèrent gérer eux-mêmes les mises à niveau, ce modèle est actuellement en vente pour 5 399 $ lors de l’utilisation de ces instructions d’activation des offres.

Besoin de plus de stockage? Découvrez le modèle à 8 cœurs avec un SSD de 1 To. Cette configuration est réduit à 5799 $ et arbore les mêmes 32 Go de mémoire et le processeur graphique AMD Radeon Pro 580X que le modèle d’entrée à 8 cœurs, mais avec 300% de stockage en plus.

Les professionnels du cinéma et de la vidéo peuvent également opter pour la configuration 1 To, mais avec la carte Afterburner, pour 7 699 $ (700 $ de rabais au détail).

Économies Mac Pro 12 cœurs

Mac Pro 12 cœurs (3,3 GHz, 96 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X): 7599 $ * (800 $ de rabais)

Pour ceux qui recherchent une puissance de traitement encore plus grande, le Mac Pro 12 cœurs est également fortement réduit, cette fois par un record de 800 $. Au prix de 7599 $ exclusivement pour les lecteurs AppleInsider, ce modèle non seulement exécute les tâches avec facilité grâce au processeur Intel Xeon W à 12 cœurs à 3,3 GHz, mais il dispose également de 96 Go de mémoire DDR4, d’un SSD NVMe de 1 To et d’une carte graphique AMD Radeon Pro 580X avec 8 Go Mémoire GDDR5. Ce modèle populaire est actuellement en rupture de stock, mais il est préférable de verrouiller le prix réduit maintenant pour la première date d’expédition.

Puissantes réductions Mac Pro 16 cœurs

Mac Pro 16 cœurs (3,2 GHz, 96 Go, 2 To, AMD Radeon Pro Vega II): 11199 $ * (1000 $ de rabais)

Mac Pro 16 cœurs (3,2 GHz, 192 Go, 1 To, 2 x AMD Radeon Pro Vega II, Afterburner): 16999 $ * (1600 $ de rabais)

Le dernier, mais non le moindre, est le Mac Pro 16 cœurs haut de gamme. En plus d’une puce Intel Xeon W 16 cœurs à 3,2 GHz, vous avez le choix entre deux configurations à prix réduit:

Le premier propose un certain nombre de mises à niveau, de 96 Go de RAM à un SSD de 2 To. Un GPU AMD Radeon Pro Vega II avec 32 Go HBM2 est également inclus, offrant aux créateurs de contenu une carte graphique plus robuste que la Radeon Pro 580X standard.

Cette configuration particulière est actuellement en vente pour 11 199 $ après une remise record de 1 000 $.

Le deuxième modèle propose encore plus de mises à niveau, dont 192 Go de mémoire, deux GPU AMD Radeon Pro Vega II et une carte Afterburner. Ce Mac Pro possède également un SSD de 1 To et coûte 16 999 $ après un Baisse de prix de 1 600 $ pour les lecteurs d’IA pour un temps limité seulement.

Toutes les offres exclusives Mac Pro 2019

Voici un aperçu rapide des six offres exclusives, qui peuvent être activées en cliquant sur les liens de tarification spéciaux ci-dessous depuis un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un iPad. Nous nous excusons, mais les offres ne peuvent pas être utilisées dans les applications mobiles pour le moment.

* Instructions d’activation spéciales

Pour activer les prix réduits, vous devez acheter via les liens de prix spéciaux ci-dessus ou dans notre Mac Pro 8 cœurs, Mac Pro 12 cœurs et Mac Pro 16 cœurs Guides des prix à partir d’un ordinateur portable, d’un ordinateur de bureau ou d’un iPad. Nous nous excusons, mais l’offre ne peut pas être utilisée dans les applications mobiles pour le moment. Besoin d’aide? Envoyez-nous une note à [email protected] et nous ferons de notre mieux pour vous aider.

Mais attendez, il existe des moyens cachés d’économiser encore plus $$$

En plus des économies exclusives, les acheteurs admissibles peuvent économiser des centaines de dollars de plus avec la carte B&H Payboo. Ce joyau caché offre aux acheteurs un remboursement instantané de la taxe de vente sur les achats expédiés vers les États éligibles. En tenant compte d’un taux de taxe de vente moyen de 8%, de nombreux acheteurs peuvent économiser 430 $ de plus sur le modèle d’entrée déjà réduit, ou 1360 $ sur le Mac Pro 16 cœurs haut de gamme référencé ci-dessus. Cela vaut vraiment la peine de vérifier si vous êtes prêt à payer le solde en totalité immédiatement.

Vous préférez étaler les paiements dans le temps? La carte de financement B&H n’offre aucun financement d’intérêt lorsqu’elle est payée en totalité dans les 12 mois sur les achats d’Apple de plus de 599 $ chez B&H Photo.

Livraison gratuite

Alors que les contraintes d’inventaire commencent à augmenter dans tous les produits technologiques, B&H a un certain nombre de Mac Pros en stock et prêts à être expédiés aujourd’hui avec une livraison gratuite sur les commandes expédiées aux États-Unis contigus.Certains modèles haut de gamme ont un léger retard pouvant aller jusqu’à deux semaines, mais il est préférable de garantir votre place en ligne aujourd’hui, car les commandes sont expédiées sur la base du premier arrivé, premier servi.

À qui est destiné le Mac Pro?

Même en vente, le prix de départ réduit de 5 399 $ du Mac Pro n’est pas pour tout le monde. Ceux qui recherchent la portabilité peuvent obtenir de bonnes affaires sur les MacBook Pros qui sont très capables de gérer une variété de tâches. Mais lorsque vous recherchez les meilleures performances lors de la création de contenu ou de l’encodage de vidéos, le Mac Pro offre une solution silencieuse avec l’un des meilleurs designs de boîtier de l’industrie. Les professionnels du cinéma, les photographes, les vidéastes et les prosommateurs en général peuvent tous bénéficier de la configurabilité et de l’extensibilité offertes par le nouveau Mac Pro. Nous avons parlé à un certain nombre de professionnels de l’industrie juste après qu’Apple ait annoncé le Mac Pro 2019 pour voir qui achète le Mac Pro.

