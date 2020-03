Les meilleures offres d’Apple MacBook Air et MacBook Pro d’aujourd’hui

Alors que les acheteurs recherchent de plus en plus de bonnes affaires au cours de ce mois de mars difficile, les revendeurs Apple offrent des remises spéciales sur les MacBook Pros et MacBook Air 13 pouces actuels et fermés, chaque modèle étant en stock et prêt à être expédié.

Réductions MacBook à durée limitée

Les revendeurs Apple font tomber des centaines de dollars sur les ordinateurs portables MacBook Pro et MacBook Air 13 pouces actuels et en cours de clôture cette semaine, avec seulement deux jours pour conclure les nombreuses offres. Nous avons arrondi nos meilleurs choix pour chaque ligne de produits, mais des réductions sur chaque configuration peuvent être trouvées 24h / 24 et 7j / 7 dans l’AppleInsider Guide des prix Apple.

Dans de nombreux cas, des avantages supplémentaires sont également disponibles avec votre achat, tels que la livraison accélérée gratuite dans les États-Unis contigus sur la plupart des Mac chez B&H, ainsi que des incitations de financement spéciales avec des cartes de magasin de détail individuelles.

En ce qui concerne les achats chez B&H Photo, sa carte Payboo offre un remboursement instantané de la taxe de vente sur les commandes payées avec la carte qui sont expédiées vers un code postal éligible. Cela vaut la peine de vérifier si vous prévoyez de payer le solde en totalité immédiatement, car cela peut remettre de 90 $ à 200 $ + dans votre portefeuille.

Sans plus tarder, voici notre tour d’horizon des meilleures offres MacBook portables:

Offres MacBook Air

MacBook Air le moins cher

Dernières réductions MacBook Air

MacBook Air 2019 (1,6 GHz, 8 Go, 128 Go) gris ou argent: 929 $ (170 $ de rabais)

MacBook Air 2019 (1,6 GHz, 8 Go, 512 Go), argent: 1299 $ (200 $ de rabais)

MacBook Air 2019 (1,6 GHz, 16 Go, 256 Go) Argent: 1299 $ (200 $ de rabais)

MacBook Air 2019 (1,6 GHz, 16 Go, 512 Go) Argent: 1549 $ * (150 $ de rabais)

* Prix Adorama avec code promo APINSIDER. [Need help?]

Offres MacBook Pro

MacBook Pro 13 pouces 2017 à partir de 1 099 $

Remises les plus importantes: jusqu’à 750 $ de réduction sur les MacBook Pro 2018

Derniers modèles: jusqu’à 350 $ de réduction sur les MacBook Pro 13 pouces 2019

MacBook Pro 13 pouces 2019 (1,4 GHz, 8 Go, 128 Go): 1149 $ (150 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2019 (1,4 GHz, 8 Go, 256 Go): 1299 $ (200 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2019 (1,4 GHz, 16 Go, 512 Go): 1699 $ (200 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2019 (2,4 GHz, 8 Go, 256 Go): 1449 $ (350 $ de rabais) – Offre spéciale!

MacBook Pro 13 pouces 2019 (2,4 GHz, 8 Go, 512 Go): 1699 $ (300 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2019 (2,4 GHz, 16 Go, 256 Go) Argent: 1749 $ (250 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2019 (2,4 GHz, 16 Go, 512 Go): 1999 $ (200 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2019 (2,4 GHz, 16 Go, 1 To): 2149 $ (250 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2019 (2,8 GHz, 16 Go, 512 Go): 2199 $ (300 $ de rabais)

MacBook Pro 13 pouces 2019 (2,8 GHz, 16 Go, 1 To): 2399 $ (300 $ de rabais)

