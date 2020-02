Les meilleures offres MacBook Air viennent d’être lancées en quantités limitées

B&H vient de retirer des centaines de dollars du MacBook Air actuel d’Apple, en réduisant les derniers modèles avec stockage et / ou mémoire supplémentaires jusqu’à 270 $. De plus, de nombreux acheteurs peuvent obtenir un remboursement de la taxe de vente avec la carte Payboo, remettant plus d’argent dans votre portefeuille.

Meilleures offres MacBook Air

Avec des quantités limitées disponibles à prix réduits, B&H Photo frappe jusqu’à 270 $ de rabais MacBook Air 13 pouces actuel d’Apple, avec de nombreux modèles offrant un stockage supplémentaire et / ou de la mémoire supplémentaire par rapport à la configuration de base.

Les nouvelles offres, qui peuvent être consultées dans leur intégralité dans l’AppleInsider Guide des prix du MacBook Air, s’ajoutent à la livraison accélérée gratuite dans les États-Unis contigus

Ceux qui souhaitent étaler les paiements dans le temps peuvent également bénéficier d’un financement sans intérêt lorsqu’ils sont payés en totalité dans les 12 mois avec la carte de financement B&H. Ou au lieu de l’incitation au financement, vérifiez si votre code postal de livraison est éligible aux économies de taxe de vente avec la carte Payboo. Idéal pour ceux qui sont prêts à payer le solde en totalité immédiatement, l’avantage Payboo peut remettre n’importe où de 90 $ à 140 $ dans votre poche via le remboursement instantané de la taxe de vente.

Offres MacBook Air 2019

8 Go de mémoire

16 Go de mémoire

MacBook Air 2019 (1,6 GHz, 16 Go, 128 Go): 1099 $ (200 $ de rabais)

MacBook Air 2019 (1,6 GHz, 16 Go, 256 Go) gris sidéral: 1279 $ (220 $ de rabais)

MacBook Air 2019 (1,6 GHz, 16 Go, 512 Go) gris sidéral ou or: 1429 $ (270 $ de rabais)

MacBook Air 2019 (1,6 GHz, 16 Go, 1 To): 1649 $ (250 $ de rabais)

Et bien d’autres offres MacBook Air 2019 …

les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel Apple qui offrront non seulement les prix les plus bas sur de nombreux articles, mais également des remises bonus sur AppleCare, Office 365 et plus.

