Les meilleurs cadeaux de la fête des mères pour les fans d’Apple en 2020

La fête des mères approche à grands pas, nous avons donc rassemblé certains de nos cadeaux de fête des mères préférés pour lui faire savoir à quel point vous vous souciez.

Cadeaux à moins de 50 $

Si vous respectez un budget serré cette année, vous pouvez toujours offrir à maman un excellent cadeau pour moins de 50 $. Voici quelques-uns de nos meilleurs choix:

Étui portefeuille iPhone



L’étui portefeuille pour iPhone de Moment est élégant et fonctionnel

Si votre maman a un nouvel iPhone SE, donnez-lui un étui qu’elle voudra montrer. L’étui portefeuille Moment a du cuir et de la toile Horween naturels qui se combinent pour faire une déclaration élégante, le tout avec l’avantage supplémentaire de pouvoir transporter trois cartes afin qu’elle puisse laisser son sac à la maison. Cet étui lui permet également de tourner et de verrouiller les objectifs Moment sur l’appareil photo de son iPhone, parfait pour le déclencheur amateur.

L’étui portefeuille pour iPhone est disponible en cuir naturel et en cuir noir et coûte 23,99 $.

PopSockets



L’une des nombreuses conceptions différentes de PopSockets

Bien qu’un étui puisse protéger ce nouvel iPhone contre la chute, il serait probablement préférable qu’il ne tombe pas du tout. Une poignée supplémentaire rendrait beaucoup plus difficile de permettre accidentellement à l’iPhone de glisser de la main de quelqu’un, s’il est utilisé correctement.

Les PopSockets sont une poignée de batterie à la mode qui permet l’utilisation d’une seule main d’un iPhone, ainsi que le support. Capable de se replier pour prendre une empreinte plus mince lorsqu’il est rangé, la poignée est disponible dans une grande variété de modèles et de couleurs, permettant à la poignée de correspondre au style du destinataire.

Les PopSockets commencent à un peu moins de 10 $ et sont également compatibles avec une large gamme de supports et d’autres accessoires.

SurfacePad pour iPhone



Le SurfacePad offre style et fonction avec trois couleurs au choix

La fête des mères débarque au printemps chaque année, ce qui signifie que c’est le moment idéal pour maman de rafraîchir sa garde-robe, et cela inclut son téléphone. Le SurfacePad de Twelve South est un étui en cuir souple doté de deux emplacements pour cartes de crédit / carte d’identité afin de minimiser le montant qu’elle devra transporter avec elle tous les jours. La coque arrière se plie pour servir de support pour iPhone, lui permettant de regarder ses vidéos préférées et de passer des appels FaceTime mains libres. Si elle a un iPhone X, iPhone XS ou iPhone 11 Pro, la couverture offre également une fonction de réveil / veille automatique.

Le SurfacePad est disponible pour tous les iPhones de l’iPhone 6 Plus à l’iPhone 11 Pro Max, est disponible en cognac et bleu ardoise et coûte 49,99 $.

Étuis AirSnap AirPods



Étuis AirSnap AirPods de TwelveSouth

AirSnap et AirSnap Pro sont de jolis étuis TwelveSouth qui protègent vos AirPods et les attachent à votre sac ou votre sac à main. Si votre mère possède un ensemble d’AirPods, elle aimerait sûrement un moyen de les garder en sécurité. La recharge sans fil fonctionne toujours via le boîtier aussi!

L’étui AirSnap est disponible en cuir ou en sergé avec plusieurs options de couleurs à seulement 34,99 $.

L’étui AirSnap Pro est disponible en cuir avec trois options de couleurs à 39,99 $.

Câble Lightning Tressé Nomade



Câble Lightning Nomad Tressé

Si votre maman ressemble à la nôtre, elle passe par des câbles tous les mois. Donnez-lui un câble Lightning qui durera car il est construit avec un étui tressé en Kevlar. Elle aura du mal à casser ou à endommager ce câble Lightning, et aura plus de mal à perdre avec sa conception unique et son support de câble intégré.

Le câble Lightning Nomad peut être acheté en longueurs de 3 m ou 1,5 m et se connecte via USB-A. Au prix de 39,99 $ et 34,99 $ respectivement.

Sac à main ou sac à main Wasserstein Light



Ce petit appareil activé par le mouvement peut éclairer même les sacs les plus sombres.

Que votre maman porte un sac à main, une sacoche pour ordinateur portable ou tout autre type de sac à main, vous pouvez aider à ajouter un peu de lumière à sa situation de transport avec cette lampe à main peu coûteuse et astucieuse. Que son sac soit bien organisé ou bien encombré, cette source de lumière activée par le mouvement peut l’aider à trouver tous ses éléments essentiels – même dans l’obscurité.

Le Wasserstein est également vraiment abordable, se vendant à seulement 12,99 $ pour un ou 22,99 $ pour une paire sur Amazon.

Scanner de film mobile Kodak



Scanner de film mobile Kodak

Toute mère à long terme encline à la photographie aura sans aucun doute une forme de film ou de diapositives d’il y a des décennies, montrant ses enfants grandissant et d’autres événements de la vie. Avec le scanner de film mobile Kodak, ces images peuvent être numérisées et partagées pour la première fois depuis des années.

La configuration de table est conçue pour utiliser un iPhone pour capturer une nouvelle photo de l’image stockée sur le négatif de film 35 mm ou la diapositive couleur 35 mm. Compact et pliable pour le stockage, l’unité dispose également d’un rétro-éclairage LED intégré pour éclairer l’image, tandis qu’une application compagnon gère la restauration de l’image.

Le scanner de film mobile Kodak se vend 39,99 $.

Cadeaux entre 50 $ et 100 $

Bracelet moderne



Le bracelet moderne est construit avec du cuir véritable Horween

Si votre maman a une Apple Watch, allez-y et mettez-la à niveau avec un bracelet de montre en cuir particulièrement charmant. Modern Strap de Nomad est un beau bracelet en cuir Horween qui développera une patine unique au fil du temps, ajoutant à son charme.

Le bracelet moderne est disponible en magnifique cuir naturel avec garniture en or ou en argent, ou en cuir noir minimaliste avec garniture en or ou en argent. Ce groupe fonctionne avec les Apple Watch des séries 3 et 5 et coûte 69,99 $.

Tasse de contrôle de température Ember



L’Ember est une tasse intelligente qui peut garder vos boissons chaudes indéfiniment lorsqu’elle est placée sur son dessous de verre.

Tout le monde aime parfois une boisson chaude, que ce soit du thé, du café ou du chocolat chaud. Pendant les mois les plus froids de l’année, cette tasse auto-chauffante Ember peut garantir que votre maman a toujours une tasse de quelque chose de chaud et de réconfortant à portée de main.

Cette tasse astucieuse peut garder une boisson chaude pendant 1,5 heure sur une seule charge, ou indéfiniment lorsqu’elle est placée sur le coaster de chargement inclus. L’Ember est disponible en versions blanche et noire et coûte actuellement 99,95 $ sur Amazon.

Bouteille d’eau Liz



La bouteille d’eau intelligente LIZ peut se désinfecter et vous rappeler de boire

Lorsque vous n’optez pas pour une boisson chaude, les boissons fraîches sont l’alternative. Il existe d’innombrables bouteilles d’eau, y compris des bouteilles intelligentes qui suivent votre consommation. Liz n’est pas connectée au téléphone, mais elle est absolument considérée comme une bouteille d’eau “intelligente”.

Vous pouvez appuyer sur le couvercle pour voir à quel point votre eau est fraîche, et le bouchon clignotera pour vous rappeler de rester hydraté en buvant au moins toutes les deux heures.

Plus important encore, la bouteille d’eau intelligente Liz peut se nettoyer ainsi que l’eau à l’intérieur. Utilisant la lumière UV, il peut stériliser l’intérieur pour le protéger. Compte tenu de la nouvelle norme actuelle de très germaphobie, il ne semble pas y avoir de meilleur moment que de prendre une bouteille d’eau qui peut se nettoyer.

Il est disponible sur Amazon en blanc et noir pour 79 $.

Lunettes bleues bloquant la lumière Gunnar



En bloquant la lumière bleue des écrans, des lunettes comme celles-ci peuvent aider à soulager la fatigue oculaire.

Si maman passe un peu plus de temps dernièrement devant les écrans, alors ce peut être une bonne idée de lui procurer une paire de lunettes bloquant la lumière bleue. Sur les appareils sans Night Shift, cela peut aider à soulager la fatigue oculaire pour les longues journées de travail à domicile ou les séances de frénésie Netflix.

Les lunettes Gunnar sont disponibles dans une variété de styles différents sur Amazon, vous pouvez donc trouver la paire parfaite pour s’adapter à son style et à ses préférences personnelles. Ils varient d’un peu plus de 40 $ à un peu moins de 100 $.

Chargeurs sans fil Native Union

La plupart des chargeurs sans fil que nous rencontrons sont utilitaires ou inutilement noirs. Peu sont conçus avec une approche plus élégante, mais les chargeurs de Native Union font exactement cela.



Chargeur Drop Native Union

Native Union fabrique un excellent chargeur sans fil Drop qui se décline en plusieurs modèles et finitions. La première version de son chargeur sans fil a une couverture en tissu avec des lignes d’accentuation perpendiculaires en silicone sur le dessus. Le silicone dégage un look unique tout en gardant le téléphone en place pendant le chargement.

Le bas du chargeur est fabriqué en aluminium avant d’être anodisé et laissé avec un bord chanfreiné vers le haut. Il est capable de fournir jusqu’à 10 W de puissance, ou 7,5 W pour les iPhones.



Chargeur de gouttes marqueterie Native Union

Ensuite, il y a le chargeur Marquetry Drop. Il a le même corps en aluminium, un câble USB-C en nylon tressé et jusqu’à 10 W de puissance – mais au lieu du dessus à motifs, il utilise une gamme de cuir italien véritable.

Il est également unique dans son apparence et possède une qualité de premier ordre qui l’élève des chargeurs sans fil bon marché qui circulent.

Ces deux modèles sont disponibles en plusieurs couleurs différentes et sont maintenant disponibles sur Amazon pour 59,99 $ et 79,99 $ respectivement.

Cadeaux de plus de 100 $

Sac en cuir Jay



Le cabas Jay en cuir Espresso

Si votre maman est le type de personne qui porte tout avec elle tout le temps, il est difficile de battre le Jay Leather Tote de Solo. Ce sac de voyage est fait de cuir pleine fleur et possède un compartiment pour ordinateur portable de 15,6 pouces entièrement rembourré. De petits pieds en métal aident à protéger le fourre-tout lorsqu’il est placé sur le sol, et l’intérieur comporte de nombreuses poches pour garder tout organisé. Le Jay Leather Le fourre-tout a également une astuce dans sa manche: dézippez le bas de la poche extérieure et maman peut le glisser sur la poignée de ses bagages roulants.

Le Jay Leather Tote est disponible pour 149,99 $ et est disponible en expresso et noir.

Feuille de Bellabeat



La feuille Bellabeat portée en collier

Si maman n’est pas du genre à porter une smartwatch mais veut toujours un excellent tracker de fitness, nous recommandons fortement la Bellabeat Leaf. Ce tracker discret peut être porté comme un bracelet, un collier ou une broche à pince. La feuille suit les pas, la distance, les calories brûlées, les habitudes de sommeil et l’application compagnon offre la possibilité d’enregistrer des options supplémentaires comme le suivi du cycle menstruel et l’enregistrement du stress. Il comprend également une pile bouton interne remplaçable qui dure six mois et suit 24 heures par jour, donc elle n’oubliera jamais de la charger.

La feuille Bellabeat est disponible en différentes options, notamment en or noir et rose, rose, noir et argent, et gris et or rose. Les prix varient en fonction du style, mais la plupart coûtent environ 100 $.

Kindle d’Amazon



Le Kindle d’Amazon est le lecteur électronique le plus connu au monde, et pour cause

Votre maman peut déjà lire des livres sur son iPhone ou iPad, mais c’est le Kindle qui a fait le succès des livres électroniques et il y a des avantages à en utiliser un. Ils sont plus proches des livres en ce sens que sa lecture ne sera pas interrompue par des notifications, par exemple. Et parce qu’ils sont utilisés spécifiquement pour la lecture, au lieu d’une variété de tâches comme le travail, tous les appareils Kindle ont une excellente autonomie.

Nous devons dire que le Kindle Paperwhite est la meilleure version tous azimuts, en raison de sa qualité d’écran. Le Kindle de base commence à 90 $, mais cette version est accompagnée de publicités persistantes. Pour offrir à votre maman une meilleure expérience de lecture ininterrompue, optez pour la version 110 $ sans offres spéciales.

Abonnement streaming



En plus de la vidéo en streaming, Amazon Prime comprend des livres, des magazines et une livraison gratuite

Surtout depuis le verrouillage du coronavirus, il est plus probable que jamais que votre maman dispose d’un service de streaming tel que Netflix. Mais il est surprenant de voir à quelle vitesse vous pouvez sentir que vous avez épuisé un service, donc si vous pouvez découvrir ce qu’elle a déjà, essayez de lui donner une alternative.

Il y a toujours un abonnement Apple TV +. Mais tant qu’elle ne l’a pas déjà, Amazon Prime est probablement la meilleure valeur. Parallèlement à une bibliothèque approfondie de classiques et à une collection sans cesse croissante de nouvelles séries, Amazon Prime propose également plus.

Il y a la livraison gratuite sur la plupart des commandes Amazon, qui ne doit pas être ignorée, mais il y a un supplément moins connu qui permet à vos livres et magazines de maman de lire. La sélection étonnante d’Amazon n’est pas non plus tout à fait étonnante, mais il y a beaucoup de bonnes lectures à faire ici et tout cela revient au même prix.

De plus, bien que la meilleure offre soit un prix annuel de 119 $, vous pouvez payer 12,99 $ par mois pour tout, ou seulement 8,99 $ pour la vidéo en streaming.

Knomo Mini Beaufort



Knomo Mini Beaufort

Nous avons des sacs Knomo qui ont toujours l’air parfait après plus d’une décennie, nous recommandons donc volontiers la société autant pour son rapport qualité-prix que pour sa conception. Vous pouvez acheter tout leur catalogue, mais pour un bon mélange de prix et de fonctionnalité, essayez le Mini Beaufort.

Contrairement au sac en cuir Solo Jay, il s’agit d’un sac à dos et en fait assez petit. Il peut prendre des appareils jusqu’à 12 pouces, donc à part le plus grand iPad Pro, votre maman devrait pouvoir y glisser n’importe quel iPad avec des accessoires.

Il en coûte 149 $, bien que Knomo propose une option sans intérêt pour quatre paiements de 37,25 $, et il est disponible en huit couleurs. Amazon l’a également en vente pour 129,99 $.

Disque dur externe portable WD Elements 2 To



Disque dur externe portable WD Elements 2 To

Il est probable que certains de nos lecteurs jouent parfois le rôle de support technique familial, c’est donc un cadeau de cheval de Troie pour vous faciliter la vie en vous assurant que des sauvegardes des fichiers des membres de la famille sont disponibles si leur Mac ou PC subit une maladie à l’avenir. Ramener leurs fichiers perdus vous fera ressembler à un héros, ou au moins à un être avant-gardiste.

Pratiquement n’importe quel lecteur externe USB 3.0 fera l’affaire, tant qu’il a une capacité suffisante. Nous suggérons le disque dur externe portable WD Elements de 2 To, qui est disponible pour 59,79 $. Ou si vous voulez économiser un peu d’argent, 1 To est disponible pour 45,99 $.

Soyez averti que cela peut ne pas apparaître comme un cadeau particulièrement axé sur la mère, vous devrez donc peut-être être un peu persuasif. Une tactique consiste à s’appuyer sur la façon dont cela les aidera à garder leurs précieuses photos et autres souvenirs «intacts pour les générations futures».

Offres sur le matériel Apple



Le matériel Apple est toujours une excellente option lors du choix d’un cadeau pour la fête des mères

Si la collection de produits Apple de maman manque de quelques articles, il existe un certain nombre d’offres menant à la fête des mères sur le matériel et les accessoires officiels. Des étuis pour iPhone de marque Apple à 24,99 $ aux AirPod en vente à 224,99 $ jusqu’à épuisement des stocks, il est facile d’économiser sur les cadeaux de la fête des mères cette année.

Voici quelques-uns de nos meilleurs choix:

Et n’oubliez pas de consulter l’AppleInsider Guide des prix Apple pour les prix les plus bas sur les cadeaux de fête des mères liés à Apple.