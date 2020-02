Les meilleurs convertisseurs YouTube en MP3 (en ligne et applications) 2020

Le convertisseur YouTube en MP3 convertira ou coupera l’audio de

la vidéo en quelques clics mais la question est de savoir quelle est la meilleure

convertisseur? Et qui offre plus d’options pour faire le travail. Nous avons testé

et vérifié un certain nombre de convertisseurs en ligne (sites Web) et hors ligne (applications ou

Logiciel). Dans cet article, je vais vous montrer les meilleurs convertisseurs des deux

catégories.

La plupart des sites Web et applications mentionnés ci-dessous permettront

vous de télécharger la vidéo youtube en MP4 ainsi qu’en MP3.

Avant de lire cet article, sachez que le téléchargement d’un

la vidéo ou l’audio de YouTube sans l’autorisation du propriétaire est interdite.

La lecture des conditions d’utilisation de YouTube vous aidera à comprendre le droit d’auteur

meilleures autorisations.

Convertisseurs YouTube en MP3 en ligne:

Les convertisseurs en ligne sont des sites Web qui vous permettent de coller l’URL de la vidéo youtube et vous offrent la possibilité de la convertir en MP3. Personnellement, j’aime les convertisseurs en ligne car, sans aucun logiciel, aucune configuration ou téléchargement n’est requis. Collez simplement l’URL et le fichier est prêt à être téléchargé. Cependant, si vous êtes un gros utilisateur qui télécharge constamment l’audio, je vous suggère d’opter pour les convertisseurs sous forme d’applications (convertisseurs hors ligne). Ces sites Web peuvent également être utilisés sur Android ou iPhone.

Keepvid

Keepvid a été utilisé par des millions de personnes dans le monde. C’est l’un des meilleurs téléchargeurs et convertisseurs youtube gratuits avec des options simples et basiques. Il prend en charge plus de 100 sites Web, notamment Youtube, Vimeo, Facebook et SoundCloud.

Le site Web fournit également une application pour des téléchargements plus faciles. Mais je ne recommanderais pas de télécharger l’application car il existe d’autres applications qui fonctionnent mieux en tant qu’application. Ne vous méprenez pas, l’application est bonne mais il existe de meilleures alternatives.

Keepvid prend en charge la conversion en MP3, M4A et WEBM. Puisque

le site se concentre principalement sur le téléchargement de vidéos, il prend en charge les résolutions full HD

jusqu’à 1080P, 2K et 4K lors du téléchargement de la vidéo.

De plus, il peut traiter un grand nombre de vidéos d’un

Liste de lecture YouTube offrant une option pour sélectionner la vidéo que vous souhaitez télécharger.

Le fichier peut être téléchargé soit en collant le lien, soit en effectuant une recherche dans

le site Internet de Keepvid. Cependant, coller le lien est toujours la meilleure option

parce que la recherche n’est pas à la hauteur.

Choses dont il faut se rappeler

🟢 Format de sortie (audio) – MP3, M4A, WEBM, MP4, WEBM (720P, 1080P, 2K, 4K, 8K)

🟢 Peut télécharger la playlist

🟢 Recherche YouTube sur le site

🔴 Annonces pop-up

ClipConverter

ClipConverter.CC est un autre convertisseur YouTube vers MP3 populaire. Comme son nom l’indique, il peut convertir le fichier sous forme de clips. Il prend en charge plus de 100 sites. Le site vous permet également de télécharger et de convertir le fichier également. Une chose qui rend le ClipConverter unique est sa capacité à découper la vidéo selon les besoins de l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent convertir la vidéo du début à la fin ou à partir de la section requise en entrant l’heure de début et de fin requise.

Il convertit l’audio en MP3, M4A et AAC et MP4, 3GP, AVI,

MOV, MKV pour la vidéo respectivement. Comme Keepvid, les vidéos peuvent être téléchargées

en 1080p, 2k, 4k et 8k. ClipConverter fournit également un module complémentaire pour Safari,

Chrome et Firefox pour des téléchargements plus faciles.

Choses dont il faut se rappeler

🟢 Format de sortie – MP3, M4A, AAC, MP4, 3GP, AVI, MOV, MKV (720P, 1080P, 2K, 4K, 8K)

🟢 Peut couper la vidéo ou l’audio avec le trimmer intégré

🔴 Annonces pop-up

Converto.io

Converto.io est un simple convertisseur et téléchargeur MP3 qui vous permet de modifier la balise ID3 avant le téléchargement. Il prend en charge le téléchargement vidéo jusqu’à 1080P. Le site propose un outil pour couper l’audio pour la section requise.

Contrairement à ClipCoverter, Converto.io fournit un curseur pour changer

l’heure de début et de fin de l’audio MP3. Cela semble pratique lors de l’utilisation de l’outil.

La prise en charge jusqu’à 1080P est l’un des inconvénients du site depuis ses concurrents

offre jusqu’à 8K. Les bannières gênantes autour de l’outil sont également un inconvénient de la

site.

Choses dont il faut se rappeler

🟢 Format de sortie – MP3, MP4 (720P, 1080P)

🟢 Peut couper l’audio avec le trimmer intégré

🔴 Bannières et publicités contextuelles

Youtube au logiciel mp3

Ces convertisseurs se présentent sous la forme de logiciels pouvant être téléchargés et installés sur un PC. Cela nécessite un processus d’installation, cependant, c’est très simple. Je ne recommanderais pas cela à quiconque souhaite simplement télécharger ou convertir occasionnellement des vidéos YouTube. Mais il est parfait pour tous les passionnés de YouTube. Ces applications sont faciles à installer et offrent des options de base à intermédiaires.

4k Video Downloader

Téléchargeur 4K, comme son nom l’indique, il peut télécharger des vidéos jusqu’à 4K. De plus, en termes de conversion audio, il fonctionne bien également. Il s’agit d’un simple convertisseur vidéo avec des options de base. La version gratuite vous permet de télécharger 24 vidéos à la fois, vous permettant de convertir 24 vidéos à partir d’une liste de lecture. La limite peut être augmentée avec une version premium. 4K Video Downloader prend en charge YouTube, Dailymotion, Vimeo, Flickr et Facebook

source d’image: téléchargeur vidéo 4K

Copiez l’URL de la vidéo YouTube que vous souhaitez convertir et

collez-le sur le 4K Video Downloader. Il traitera la vidéo et vous fournira

avec des options pour télécharger ou convertir la vidéo. Cliquez sur «Extraire» et choisissez votre

formats de sortie audio (il prend en charge MP3, M4A et OGG). N’oubliez pas que cela peut

traiter une playlist complète avec la limite de 24 vidéos sur la version gratuite.

Vous pouvez également vous abonner à une chaîne et la nouvelle vidéo

être téléchargé automatiquement.

Choses dont il faut se rappeler

🟢 Format de sortie – MP4, M4A, MKV, MP3, 3GP, FLV

🟢 Disponible pour Windows, Mac et Ubuntu

🟢 Aucune annonce

🔴 Fournit uniquement des options de base

N’importe quel convertisseur vidéo

Any Video Converter est un autre logiciel gratuit qui offre des options avancées pour convertir et télécharger des vidéos YouTube. Le nom peut sembler normal, mais les fonctionnalités fournies sont à la hauteur. Toutes ses options avancées sont intégrées dans la conception élégante et simple. Outre la conversion YouTube (URL), il prend également en charge les méthodes de saisie telles que le disque ou le fichier. Dans notre cas, choisissez “Ajouter une URL”, cliquez sur “+” et collez l’URL de la vidéo YouTube. Enfin, cliquez sur «Démarrer le téléchargement» pour commencer à télécharger la vidéo.

Une fois terminé, cliquez sur le bouton déroulant et choisissez le

profil de sortie au format MP3. Cliquez sur «Covert Now» pour démarrer le processus.

Cependant, vous n’avez pas la possibilité de télécharger le MP3 séparément.

Dès que vous cliquez sur Convertir, le logiciel télécharge l’intégralité de la vidéo.

Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez sélectionner MP3 comme format de sortie et cliquer sur

“Convertir maintenant” pour extraire l’audio de la vidéo.

De plus, Any Video Converter peut enregistrer à l’écran

activités, graver des DVD avec des options avancées et lire des vidéos avec son intégré

joueur.

Cependant, la version gratuite limite la conversion de la vidéo

ou audio à 3 minutes. La version Premium (49,95 $) supprimera la limite et

offre un support technique.

Choses dont il faut se rappeler

🟢 Beaucoup de formats de sortie (160+)

🟢 Fournit des filtres et des effets

🟢 Disponible pour Windows et Mac

🔴 3 minutes de limitation dans la version gratuite

aTube Catcher

L’interface utilisateur de aTube Catcher est un peu compliquée mais fait le travail parfaitement. Contrairement à d’autres, aTube Catcher vous permet de télécharger le MP3 en 129 kbps, 256 kbps et 320 kbps. Vous pouvez également configurer le PC pour qu’il s’éteigne une fois la tâche terminée. Malheureusement, il n’y a pas d’options pour télécharger une liste de lecture complète sur YouTube.

Source de l’image: aTube Catcher

Méfiez-vous des logiciels publicitaires lors de l’installation de aTube Catcher. Traverser

le processus d’installation avec soin et décochez les applications indésirables. Identique à tout

Video Converter, cette application peut enregistrer l’écran et graver des DVD.

Collez l’URL de la vidéo YouTube que vous souhaitez convertir dans le

section téléchargeur et choisissez le profil de sortie au format MP3. Cliquez sur «Télécharger» et sur

le logiciel fera le reste.

Choses dont il faut se rappeler

🟢 Beaucoup de format de sortie

🟢 Fonctions supplémentaires telles que l’enregistrement d’écran

🔴 Disponible uniquement pour Windows.

Wondershare

Uniconverter

Wondershare Uniconverter fournit une interface utilisateur moderne et propre avec plus d’options. Il s’agit généralement d’une boîte à outils complète pour tout ce qui concerne l’audio et la vidéo. Prend en charge plus de 1000 formats pour la conversion YouTube et offre une conversion 30 fois plus rapide que les autres (comme le prétend le logiciel).

Source de l’image: Wondershare

Vous pouvez éditer, graver des DVD, enregistrer l’écran, créer des GIF et diffuser

le contenu directement sur l’Apple TV, la Xbox, la PS3 ou le Chromecast.

Sélectionnez la section Téléchargement et cliquez sur “Coller l’URL”. Vous serez

être invité à choisir le format de sortie dans l’écran suivant. Sélectionnez le débit que vous

voulez sous la section MP3 et cliquez sur télécharger.

Choses dont il faut se rappeler

🟢 Beaucoup de format de sortie

🟢 Fonctions supplémentaires telles que l’enregistrement d’écran

🟢 Disponible pour Windows et Mac

🔴 1/3 de limitation de longueur dans la version gratuite

Conclusion

Ces sites Web et applications vous aideront à convertir

Vidéos YouTube en MP3. Allez sur les sites Web si vous utilisez occasionnellement un convertisseur

mais les applications sont toujours la meilleure option pour plus de fonctionnalités et souvent

conversion. N’oubliez pas que le téléchargement ou la conversion d’une vidéo sans le

l’autorisation du propriétaire est strictement interdite et contraire aux conditions de YouTube et

conditions.