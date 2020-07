Les meilleurs étuis pour l’iPad Pro 11 pouces

Ongle un bon étui est un must pour votre iPad ProIl ne sert pas seulement de protection contre un choc ou une chute, il nous permet également de placer l’iPad sous certains angles afin que vous puissiez l’utiliser de différentes manières, voir une série ou dessiner ne sont que quelques-uns d’entre eux.

Il existe de nombreuses options disponibles sur le marché, différentes formes, couleurs et matériaux, donc choisir le parfait étui iPad Pro qui est parfait pour nous n’est pas facile. C’est pourquoi nous avons sélectionné 4 options très intéressantes avec lesquelles vous pouvez protéger votre iPad Pro.

Étui mince ESR pour iPad Pro 11 pouces

Annonces :

Cette première couverture est notre recommandation pour ceux qui veulent une protection totale pour votre iPad. Le dos est en matériau souple et recouvre les cadres de l’appareil, vous n’avez donc rien à craindre d’une chute. Il possède également un capot avant magnétique qui active et désactive l’écran, et qui vous permet de placer l’iPad dans différentes positions.

Étui magnétique JETech pour iPad Pro

Une couverture qui utiliser les aimants arrière pour mettre avec peu d’effort sur l’iPad et qui nous permet de le retirer et de le mettre en quelques secondes. L’iPad Pro sera protégé de l’avant et de l’arrière. La partie extérieure est en cuir PU et l’intérieur en microfibre, et le couvercle active et désactive l’écran magnétique.

ESR Soft Shell Case

Ongle couverture pour ceux qui ne veulent pas avoir de couverture. Étant transparent, il passe presque inaperçu et n’ajoute guère d’épaisseur ou de poids supplémentaire à l’iPad Pro.Toutefois, vous aurez votre appareil protégé contre les chutes et étant fait de TPU flexible comme du caoutchouc, vous pouvez le mettre et l’enlever sans effort.

Apple Smart Folio

La Coque d’origine Apple pour iPad Pro qui inaugure une nouvelle façon de poser grâce à divers aimants au dos. Les cadres sont gratuits pour charger le crayon Apple et le design est exquis. Il est fait d’une seule pièce de polyuréthane, la housse active et désactive l’écran et vous pouvez mettre l’iPad dans différentes positions.