Les meilleurs films en vente sur l’iTunes Store du week-end

Apple met fréquemment des films en vente, et cette semaine ne fait pas exception. Alors que nous entrons dans le week-end, voici le dernier lot de films que vous pouvez obtenir à bas prix pour regarder le week-end.



Offres sur les films iTunes

Ce week-end seulement: comédies de goofball

Napoleon Dynamite, était de 14,99 $ maintenant 4,99 $ [Also available at Amazon]

Espace de bureau, était de 14,99 $ maintenant 4,99 $ [Also available at Amazon]

C’est la fin, était de 14,99 $ maintenant 4,99 $ [Also available at Amazon]

Pineapple Express, était de 12,99 $ maintenant 4,99 $

Étourdi et confus, était de 14,99 $ maintenant 4,99 $ [Also available at Amazon]

Vendredi, était de 14,99 $ maintenant 4,99 $ [Also available at Amazon]

Super Troopers 2, était de 14,99 $ maintenant 4,99 $ [Also available at Amazon]

Le Big Lebowski, était de 14,99 $ maintenant 4,99 $ [Also available at Amazon]

Superbad, était de 12,99 $ maintenant 4,99 $ [Also available at Amazon]

Idiocratie, était de 9,99 $ maintenant 4,99 $ [Also available at Amazon]

Offres Spotlight

Apple met également en évidence des films de moins de 10 $ chaque semaine, généralement à thème selon une sortie de film majeure. Cette semaine comprend des films de bien-être susceptibles de la sortie de la nouvelle prise de Peter Pan, “Wendy”, et des créatures d’au-delà en raison de la sortie du film monstre “Underwater”.

Feel Good Movies



Feel Good MoviesBohemian Rhapsody, était à 14,99 $ maintenant à 4,99 $ [Also available at Amazon]

La proposition, était de 17,99 $ maintenant 4,99 [Also available at Amazon]

Jolie femme, était de 17,99 $ maintenant 4,99 $ [Also available at Amazon]

The Greatest Showman, était de 14,99 $ maintenant 4,99 $ [Also available at Amazon]

Sous le soleil de Toscane, était de 17,99 $ maintenant 4,99 $ [Also available at Amazon]

Le diable porte Prada, était de 14,99 $ maintenant 4,99 $ [Also available at Amazon]

50 premières dates, était de 12,99 $ maintenant 4,99 $ [Also available at Amazon]

Chef, 14,99 $ maintenant 4,99 $ [Also available at Amazon]

School of Rock, était de 14,99 $ maintenant 4,99 $ [Also available at Amazon]

Il y a quelque chose à propos de Mary, était de 14,99 $ maintenant 4,99 $ [Also available at Amazon]

Créatures de l’au-delà



Creatures from BeyondSigns, était de 17,99 $ maintenant 7,99 $ [Also available at Amazon]

The Thing from Another World (1951), était de 9,99 $ maintenant 4,99 $ [Also available at Amazon]

Predator, était de 14,99 $ maintenant 7,99 $ [Also available at Amazon]

Alien: Covenant, était de 14,99 $ maintenant 7,99 $ [Also available at Amazon]

Prométhée, était de 14,99 $ maintenant 7,99 $ [Also available at Amazon]

The Thing (1982), était de 14,99 $ maintenant 7,99 $ [Also available at Amazon]

E.T. L’extra-terrestre, était de 14,99 $ maintenant 7,99 $ [Also available at Amazon]

Godzilla: King of the Monsters, était de 14,99 $ maintenant 9,99 $ [Also available at Amazon]

The Thing (2011), était de 14,99 $ maintenant 7,99 $ [Also available at Amazon]

Alien, était de 14,99 $ maintenant 7,99 $ [Also available at Amazon]

Pleins feux sur la sortie du film

Les films sortent tous les mardis ou vendredis, et c’est la nouvelle sélection de films d’AppleInsider de la semaine. Les nouveaux films ne peuvent généralement être achetés sans option de location, ou s’il s’agit d’une version anticipée d’une salle de cinéma, ils ne peuvent être loués que pour une prime.

La dernière nouveauté de Dreamworks est “Trolls World Tour” et peut être louée en version cinéma pour 19,99 $ sur iTunes (ou pour le même prix sur Amazon). Ce film divertira les enfants, au moins pour la fenêtre de location de 48 heures, avec sa comédie stupide et sa narration extrêmement colorée.

0,99 $ Location de film de la semaine

iTunes présente son premier choix de personnel pour la location de films de la semaine à 0,99 $, en baisse par rapport au coût normal de 6,99 $ de la location d’un film HD ou 4K.

Cette semaine, la location de la semaine est “Peanut Butter Falcon” qui met en vedette Shia LaBeouf et présente une performance en petits groupes de Zach Gottsagen. L’histoire suit un jeune homme atteint du syndrome de Down qui s’est enfui d’une maison de soins infirmiers pour fréquenter une école de lutte de son idole. [Also available at Amazon]

Offres groupées d’émissions de télévision



Offres groupées d’émissions de télévision

Cette page est mise à jour chaque semaine, alors revenez pour les mises à jour car nous nous abritons tous contre le coronavirus.