Les meilleurs films sur Apple à regarder à la maison

Du très drôle au plus précis parfois, il y a d’excellents films pour les fans d’Apple à rattraper pendant notre auto-isolement.

À gauche: Noah Wyle en tant que Steve Jobs. À droite: Michael Fassbender en tant que Steve Jobs. Centre: Steve Jobs lui-même.

S’il y a un film ou un long métrage documentaire sur Apple qui est entièrement, complètement précis, alors quelqu’un représenté dira que ce n’est pas le cas. Il y a beaucoup d’ego impliqué dans l’histoire d’Apple, mais c’est en partie pourquoi il y a tant de drame. Vous pourriez peut-être faire un drame de l’histoire de toute entreprise, mais ce doit être une société très spéciale avant que quiconque ne la regarde.

Étant donné que les cinéastes sont aussi conscients de l’intérêt pour Apple que n’importe qui d’autre, il y a beaucoup – beaucoup – de films documentaires très pauvres qui tentent d’attirer votre attention. Nous avons regardé pour que vous n’ayez pas à le faire: voici les films sur Apple qui valent largement votre temps.

Drames sur Apple

La biographie de Steve Jobs de Walter Isaacson est une opportunité perdue très longtemps, mais elle nous a donné une excellente chose. Ce livre a été le point de départ du film Steve Jobs d’Aaron Sorkin et – supporter avec nous pendant une seconde – qui est facilement le meilleur drame sur Apple à ce jour.

Non, vraiment, ça l’est. Le problème avec les biopics est qu’ils doivent soit tracer une vie entière, soit choisir un gros incident. Sorkin a plutôt choisi de représenter Jobs en se concentrant sur trois de ses discours les plus célèbres.

Pour ce faire, il s’est arrangé pour que des incidents se produisent autour de ces événements qui, en réalité, prenaient beaucoup plus de temps. Et il a omis les détails, il saute les gens. De plus, il y a une scène célèbre dans le film où Jobs crie à Andy Hertzfeld que l’univers a été fait en sept jours. “Eh bien,” répond Hertzfeld, “un jour tu devras nous dire comment tu as fait.”

Cela n’est jamais arrivé. Mais nous savons que ce n’est pas le cas parce que Sorkin a été franc sur la façon et la raison pour laquelle il a écrit ce qu’il a fait. Et dans sa série Masterclass sur l’écriture, il explique que cette scène est née parce qu’il a demandé à Hertzfeld ce que Steve Jobs dirait dans cette scène. C’est un aperçu authentique et personnel – pas une invention hollywoodienne.

S’exprimant dans Masterclass à propos de son film en partie lié, The Social Network (2010), Sorkin explique qu’il ne représentera jamais quelqu’un faisant quelque chose qu’il n’a pas fait ou ne voudrait pas. Et il révèle qu’il y a des gens qui ne parleraient pas à Walter Isaacson qui lui ont fait du mal.

Regardez Steve Jobs, le film, pour voir comment il capture l’homme que peu d’entre nous connaissaient, et le monde entier d’Apple qui a tant compté pour nous tous.

Et puis, si vous pouvez le retrouver, regardez “Pirates de la Silicon Valley”. Le scénariste et réalisateur Martyn Burke avait une formation en documentaire, mais c’est un drame et si c’est très de son temps, il a au moins un très gros mérite. Noah Wyle est surprenant en tant que jeune Steve Jobs.

Si bon que Steve Jobs, qui a évité Burke après cela, a engagé Wyle pour le représenter à Macworld en 1999.

Selon Wyle, Steve Jobs l’a emmené faire du shopping avant la présentation et lui a acheté un jean, des lunettes rondes et un pull à col roulé.

“Les premières lignes [of the Macworld audience], Je pense, pourrait évidemment dire que ce n’était pas lui, mais la plupart des autres ne savaient pas du tout “, a déclaré Wyle.” Et il y avait cette ondulation croissante de rire dans l’auditorium quand les gens ont compris ce qui se passait. Honnêtement, je n’avais aucune idée de ce à quoi m’attendre: je pensais que tout cela pourrait être une embuscade – qu’il m’amènerait à son événement et que ce qu’il a dit que nous allions faire en fait n’était pas ce que nous allions faire , et je serais en quelque sorte humilié. Mais il est resté sur le script et a été très gentil avec moi. “

Pirates de la Silicon Valley et Steve Jobs sont les deux drames clés sur Apple, mais pour capturer comment l’industrie était au début, regardez la série télévisée Halt et Catch Fire. Il s’agit davantage de PC, mais même ceux d’entre nous qui ont vécu et travaillé à cette époque ne pouvaient pas s’attendre à ce qu’un drame à ce sujet soit aussi bon – et aussi précis.

Films sur la communauté Apple

Macheads (2009) disponibles à la location ou à l’achat sur Amazon

Bienvenue sur Macintosh (2008) actuellement disponible pour diffuser via Amazon Prime US

Ce sont deux films documentaires qui se sont rapprochés l’un de l’autre et qui parlent de nous, de gens qui utilisent et, franchement, aiment Apple. Ce n’est pas comme si nous étions aveugles à ses défauts, mais une fois que vous commencez à utiliser l’équipement Apple, quelque chose se produit et vous vous immergez dans cette communauté.

Ces deux documentaires ont la perspicacité de personnes au sein d’Apple, et tous deux ont des détails historiques qui sont intéressants. Bienvenue sur Macintosh a beaucoup plus de personnel Apple, mais vous pouvez probablement mieux évaluer les différences entre ces films par deux citations d’eux.

Bienvenue sur Macintosh propose d’anciennes personnes assez aigres d’Apple, dont Jim Reekes. “Les gens de l’extérieur pensent que c’est comme ce monde merveilleux d’Oz ou de Disney, et nous sommes tous tous ces gens brillants, incroyables et heureux”, dit Reekes, “et ce n’est pas, c’est comme une fabrique de saucisses. Vous je ne veux vraiment pas savoir comment ça se passe. “

Alors que Macheads comprend une interview avec un utilisateur d’Apple qui explique à quel point cet écosystème signifie pour elle. «Je n’ai jamais sciemment couché avec un utilisateur Windows», dit-elle. “Cela n’arriverait jamais.”

Considérant qu’en fait les deux films présentent des gens assez austères, les deux sont tout aussi joyeux. Même si vous vous reconnaîtrez dans les deux.

Films sur Apple et les produits associés

C’est curieux que ces deux documentaires sur des sujets qui se chevauchent énormément soient sortis si près l’un de l’autre – et leurs sujets soient sortis en même temps. En réalité, le lancement du Newton et son échec ont détruit le travail du rival General Magic, mais ces deux films sont de superbes pièces d’accompagnement.

Il s’agit de la période des années 1990 dans l’histoire d’Apple, lorsqu’elle a créé une entreprise appelée General Magic, qui inventait fondamentalement l’avenir dans lequel nous vivons aujourd’hui. Et lorsque le PDG d’Apple, John Sculley, après avoir fait déloger Apple cette nouvelle entreprise, a décidé simultanément qu’Apple devait développer un produit pour la détruire.

Sculley est interviewé dans ces films et vous ne reviendrez pas comprendre pourquoi il l’a fait. C’est l’une des parties les plus faibles du documentaire General Magic, en ce sens qu’il est aussi difficile de croire que les gens de cette entreprise ne savaient rien de Newton, car c’est Sculley qui ferait cela. Vous souhaiterez qu’il approfondisse ce qui s’est passé à ce sujet.

Mais sinon, il et Love Notes to Newton sont tous les deux des films totalement captivants qui sont ostensiblement sur les produits et les entreprises, mais sont vraiment sur les personnes impliquées.

Films sur l’industrie

Steve Jobs: The Lost Interview (2012) disponible à la location sur iTunes, Amazon

Objectified (2009) disponible à la location sur Amazon

Parmi la mer de documentaires de Steve Jobs qui se sont précipités après sa mort en 2011, il y en a un qui se démarque. Sorti en 2012, Steve Jobs: The Lost Interview, est une interview de 70 minutes avec Steve Jobs qui a été filmée en 1995.

Il a été filmé pour un documentaire intitulé Triumph of the Nerds, qui est une courte série de PBS et de Channel 4 au Royaume-Uni, sur le développement du PC. Cette série mérite d’être cherchée, mais l’interview perdue est beaucoup plus fascinante car elle a été filmée pendant que Jobs était loin d’Apple.

Jobs est interrogé sur ce projet alors en cours, NeXT, mais il réfléchit également sur les origines d’Apple. Ce n’est pas son fanfaron habituel sur la façon dont les choses sont géniales, c’est une pièce plus réfléchissante où il affiche cette fameuse conscience prémonitoire de ce dont les gens ont besoin de la technologie.

Il y a un sens similaire à la façon dont Jony Ive parle dans le documentaire de Gary Hustwit de 2009 sur le design, Objectified. Ive est filmé dans Apple et tout aussi intéressant que ses réflexions sur le design et les gens, est son propre langage corporel alors qu’il nettoie l’écran de son propre iPhone avant de nous le montrer.

Ive fait partie intégrante d’Objectified, tout comme l’un de ses héros du design, Dieter Rams, qui fut plus tard le seul sujet du documentaire de Hustwit en 2018, Rams. Au moment d’écrire ces lignes, Rams est disponible en streaming gratuit sur le site Web de Hustwit où il sort chaque semaine un de ses films pendant l’épidémie de coronavirus.

Chaque fois que vous le pouvez, vérifiez lequel de ses films documentaires est en streaming, mais plongez également dans tous les films sur Apple. Ceux que nous avons choisis sont de formidables exemples de réalisation de films, ils sont extrêmement dramatiques – qu’il s’agisse de drames ou de documentaires – et ils sont tous absorbants.

