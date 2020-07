Les meilleurs fonds d’écran d’été pour votre iPhone

L’été est là, au moins dans l’hémisphère nord, et vous avez besoin de votre iPhone pour vous habiller avec nouveaux fonds d’écran sur le thème de l’été. Ce peut être l’un des étés les plus étranges de ces dernières années, mais rien n’empêche votre appareil d’avoir l’air magnifique cet été à la plage.

Soit dit en passant, tout d’abord et à titre d’avertissement, attention à laisser votre iPhone au soleil Pendant l’été pendant que vous vous baignez dans la piscine ou sur la plage, la chaleur ne tient pas bien avec les smartphones et des précautions doivent être prises pour éviter d’éventuels dommages permanents à notre iPhone.

Comment télécharger ces arrière-plans d’été sur votre iPhone

Pour télécharger les nouveaux fonds d’écran d’été que nous vous proposons aujourd’hui, et qui sont juste en dessous, nous vous recommandons de suivre ces étapes et téléchargez-les en qualité maximale, vous devez profiter de ces écrans:

Trouvez le ou les fonds que vous aimez le plus ci-dessous.

Sur votre iPhone, appuyez sur le bouton qui dit « Téléchargez avec une qualité maximale ».

L’arrière-plan s’ouvrira dans un nouvel onglet dans Safari.

Appuyez longuement sur l’écran et appuyez sur « Ajouter aux photos ».

Une fois téléchargé, il vous suffit de changer le fond d’écran sur l’iPhone, et nous avons deux options. La première consiste à Paramètres> Fond d’écran> Sélectionnez un autre arrière-plan et choisissez celui que vous avez téléchargé, vous pouvez le mettre sur l’écran de verrouillage ou sur l’écran d’accueil. Et la deuxième option est aller à l’application Photos, sélectionnez le fond d’écran téléchargé, cliquez sur l’icône de partage en bas à gauche puis sur le bouton appelé Fond d’écran.

Les meilleurs fonds d’écran d’été

Téléchargez en qualité maximale

Les fonds d’écran les plus téléchargés

La collection de papiers peints que nous avons collectés au cours des derniers mois est incroyablePour iPhone et iPad, nous avons une sélection de fonds d’écran spectaculaires de différents thèmes, puis nous vous laissons avec les arrière-plans que vous avez le plus appréciés:

