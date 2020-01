Les meilleurs haut-parleurs, récepteurs et accessoires AirPlay

Les accessoires audio continuent d’adopter le protocole AirPlay d’Apple, et la vague de lancements CES 2020 de cette année ne fait pas exception. Voici quelques-uns des meilleurs nouveaux produits annoncés qui incluent la prise en charge d’AirPlay.

Klipsch

Pour le CES 2020, Klipsch présente un trio de nouvelles barres de son s’étendant de 44 à 54 pouces et intégrant une large gamme de fonctionnalités supplémentaires.

Le plus impressionnant du groupe est le Klipsch Bar 54 avec Dolby Atmos. Il s’agit d’une barre de son de 54 pouces qui prend en charge la technologie Dolby Atmos et DTSVirtualX pour un son immersif. La barre de son est accompagnée d’un subwoofer de 12 pouces et de deux haut-parleurs Surround 3 pour fournir un son sous tous les angles.

Barre de son Klipsch Bar 54

Il prend en charge HDMI-eARC, qui permet aux téléviseurs compatibles de transmettre Dolby Atmos à partir d’applications intégrées.

Avec le Wi-Fi intégré, la barre de son peut être contrôlée par Siri et AirPlay 2, Google Assistant et Amazon Alexa. Le Klipsch Bar 54 prend en charge le son surround 5.1.4, mais si vous ajoutez un ensemble supplémentaire d’enceintes Surround 3, il peut produire un son surround 7.1.4 discret.

Le Klipsch Bar 48 de milieu de gamme avec Dolby Atmos est légèrement plus petit et est livré avec un subwoofer de 10 pouces pour un son surround 3.1. Il prend également en charge HDMI-eARC et peut être couplé avec des enceintes Surround 3 pour un surround 5.1.

Klipsch Bar 48 Sound Bar

Le modèle le plus bas de gamme est le Klipsch Bar 44 de 44 pouces équipé d’un subwoofer de 8 pouces.

Le Klipsch Bar 54 sortira cet automne pour 1 499 $. Le Klipsch Bar 48 lance en même temps pour 699 $ et le Klipsch Bar 44 lance cet été pour 499 $.

Harman Kardon

Citation Oasis et Citation 200

Harman Kardon a élargi sa série audio domestique avec de nouveaux haut-parleurs portables, une barre de son et un caisson de basses.

Le Citation 200 est un haut-parleur portable doté de 8 heures d’autonomie, d’une protection IPX4 anti-éclaboussures et d’une base de chargement. Il est livré avec des commandes tactiles intuitives et des capacités Apple AirPlay, et permet le streaming audio HD. 9Il coûte 299,99 $ et sera disponible au printemps 2020.

Le Citation Oasis est un haut-parleur compact avec une fonction de réveil intégrée. De plus, il est capable d’agir comme un chargeur sans fil qui peut charger votre téléphone en déplacement. Comme le Citation 200, l’Oasis dispose également d’AirPlay. Le mode veille prolonge la durée de vie de la batterie en désactivant le Wi-Fi pendant les heures de sommeil. Disponible au printemps 2020, l’Oasis sera disponible en noir et gris et coûtera 199,95 $

Citation MultiBeam 700

Le Citation Multibeam 700 est un sondeur compact doté d’un écran LCD couleur. Bénéficiant de la technologie MultiBeam et de sept haut-parleurs pour le son surround, la barre de son peut être associée au caisson de basses sans fil Citation Sub S pour un son immersif. Le Citation MultiBeam 700 coûtera 699,95 $ au lancement et le subwoofer sans fil Sub S coûtera 399,95 $.

Sony

TV ZH8 OLED 8K

Sony a annoncé plusieurs nouveaux téléviseurs 4K et HK au CES 2020, qui incluent tous la prise en charge d’AirPlay 2 et de HomeKit. La prise en charge d’AirPlay 2 permet aux téléviseurs d’interagir avec les appareils AirPlay 2, tels que le HomePod ou toute autre barre de son ou haut-parleur compatible AirPlay 2.

Parmi les annonceurs figuraient les téléviseurs LED ZH8 85 “et 75” 8K. Ils offrent des détails 8K et une qualité d’image réaliste et un écran Triluminos pour reproduire les nuances de couleur, de lumière et de gradation. La gamme ZH8 est également dotée de la prise en charge Dolby Vision et Dolby Atmos. La nouvelle optimisation ambiante optimise la qualité de l’image et du son en fonction de l’environnement du spectateur.

Le téléviseur OLED de 48 pouces de la série Master a été conçu pour répondre à la demande des consommateurs pour un téléviseur OLED plus petit et de haute qualité. Il comprend les fonctionnalités du téléviseur OLED de Sony, y compris le processeur d’image X1, Ultimate, Pixel Contrast Booster et Acoustic Surface Audio. Clarté X-Motion affine l’action sur l’écran en temps réel, avec une image plus claire et plus claire que ses prédécesseurs. Comme le ZH8, il dispose d’un écran Triluminos et de la prise en charge Dolby Vision et Dolby Atmos, ainsi que d’une nouvelle optimisation ambiante pour des expériences immersives.

Les prix et la disponibilité seront annoncés au printemps 2020.

