Les meilleurs livres sur Apple à lire à la maison

De l’histoire d’Apple à Steve Jobs et Jony Ive, en passant par des informations spécifiques sur la conception, le marketing et le Mac, voici les meilleurs livres à lire pendant que vous êtes coincé à la maison.

Il y a des livres sur le personnel d’Apple, son histoire et même sa philosophie de conception

Vous seriez pardonné d’avoir ignoré les livres et les livres électroniques sur Apple. L’instant où le nouveau MacBook Air est sorti, par exemple, tout comme les livres à ce sujet, et aucun n’a plus d’informations que vous n’en auriez appris en une fraction du temps en lisant AppleInsider. Cependant, au cours de sa longue histoire, Apple est devenu le sujet de nombreux livres superbes – et semble maintenant être le bon moment pour y entrer.

Qu’il s’agisse de l’histoire compliquée de l’entreprise, de la diversité des antécédents de ses employés clés ou d’un aperçu de l’industrie, voici nos recommandations de bons livres à lire.

Livres sur l’entreprise

Vous devez revenir en arrière pour trouver les meilleurs livres qui couvrent Apple en général. “Apple Confidential 2.0” par Owen W. Linzmayer date de 2004, donc il n’est même pas près de mentionner l’iPhone, mais c’est un compte rendu exhaustif d’Apple jusqu’à cette époque.

C’est aussi une très bonne lecture, donc même si nous pouvons espérer une mise à jour 3.0, c’est l’une de nos recommandations les plus sincères. Bien que pour encore plus de détails sur une période encore plus précise au début de l’existence d’Apple, il y a aussi “Revolution in the Valley” d’Andy Hertzfeld.

C’est vieux, mais c’est très bien.

C’est difficile à battre car Hertzfeld n’a pas seulement écrit sur les débuts d’Apple, il était là. Ce livre vous plonge au plus profond de ce qu’il a dû être pendant la conception et le développement du Macintosh. C’est une lecture minuscule, cependant, étant composée de très nombreux chapitres extrêmement courts, il vous laissera donc souvent envie de plus.

Cependant, il existe un livre beaucoup plus récent sur la conception et le développement chez Apple. La “Sélection créative: à l’intérieur du processus de conception d’Apple pendant l’âge d’or de Steve Jobs” de Ken Kocienda est parfois aussi lue que son propre titre le suggère, mais elle est également absorbante.

Vous avez une idée de la profondeur des soins apportés, par exemple, au clavier d’un iPhone. Si cela semble insignifiant, vous devez lire ce livre. Il n’est pas possible de sortir de ce récit des difficultés et des pressions impliquées dans ce seul clavier, et d’être blasé à ce sujet.

Les livres de Kocienda et de Hertzeld montrent l’intérieur d’Apple, et bien sûr nous connaissons l’extérieur de celui-ci, le point de vue que la société elle-même veut représenter. Ce point de vue et les efforts qu’Apple déploie pour présenter une certaine image sont très bien couverts par «Insanely Simple: The Obsession that Drives Apple’s Success» de Ken Segall.

C’est un livre qui est parfois malgré tout une excellente lecture. Segall vise un public d’entreprises, et il travaille à présenter une théorie très particulière sur la façon dont les entreprises doivent se concentrer. Mais c’est comme s’il oublie régulièrement cela car il raconte une anecdote réellement extrêmement intéressante, puis revient à l’énoncé de mission.

Le point de vue d’un publicitaire sur la formidable publicité d’Apple

Il se concentre également principalement sur les jours clés du Macintosh chez Apple, mais il y a aussi un titre beaucoup plus à jour qui n’examine pas exactement la société. Au lieu de cela, il examine l’influence d’Apple sur nous. “The Cult of Mac” de Leander Kahney, qui a eu sa deuxième édition fin 2019, se penche vraiment sur les toxicomanes Mac et Apple. Que cela vous plaise ou non, vous allez vous voir dans ce livre.

Le peuple d’Apple

Kahney est également l’auteur de trois livres sur des personnes spécifiques au sein d’Apple. Son meilleur, à notre avis, est son livre de 2014, “Jony Ive: The Genius Behind Apple’s Greatest Products.” Cela ne fait pas de mal que Ive soit fascinant, mais cela devrait faire mal qu’il n’ait pas coopéré avec le livre de Kahney. Pourtant, aussi factuel que cela soit, il se lit de manière aussi captivante qu’un roman.

Tim Cook n’a pas coopéré avec Kaheny pour le suivi de 2019, “Tim Cook: Le génie qui a poussé Apple au niveau supérieur”, mais il a apparemment permis à des collègues de parler à l’auteur. Le résultat n’est pas aussi satisfaisant une lecture que le volume Ive, mais il est complet et intéressant.

Kahney a également fait un livre sur Steve Jobs, intitulé “Inside Steve’s Brain: Business Lessons from Steve Jobs, the Man Who Saved Apple” en 2010. C’est tout à fait un livre d’entreprise, mais il est mieux écrit que la biographie officielle de Steve Jobs par Walter Isaacson.

En tant que lecteur AppleInsider, vous en savez déjà assez sur Steve Jobs pour trouver le rapport d’Isaacson irritant. Apparemment conscient du champ de distorsion de la réalité de Jobs, Isaacson échoue rarement à suivre quelque chose que le co-fondateur d’Apple a dit avec des commentaires contraires des autres. Mais il n’a jamais questionné ces autres une fois, alors vous obtenez à plusieurs reprises des emplois disant une chose, Bill Gates en désaccord, et Gates étant autorisé à s’en tirer avec des commentaires que vous savez sont aussi inexactement égoïstes que Steve Jobs pourrait l’être.

Ive n’a pas coopéré avec cette biographie, mais cela reste une lecture particulièrement fine

Si vous êtes intéressé par des vues particulières de Steve Jobs, il y a aussi “Small Fry”, la biographie de sa fille, Lisa Brennan-Jobs. Bien que la femme de Jobs, les femmes d’affaires Laureen Powell Jobs et d’autres aient contesté son compte.

Guides Apple

Vous pouvez également vous amuser à lire comment tirer le meilleur parti de votre Mac ou appareil iOS. Dans ce cas, vous avez vraiment besoin de conseils, car il y a très peu de joyaux étincelants parmi une mer de livres qui réécrivent efficacement les propres documents de support d’Apple.

Le plus récent est peut-être “The Ultimate Mac User Book”, écrit pour le service Setapp par Tetiana Hanchar. Bien que cela couvre les applications incluses dans la collection du service Setapp, il s’agit également d’une lecture généralement utile, suffisamment complète et agréable pour que tout le monde y trouve de nouveaux détails.

Si vous êtes un utilisateur iOS de longue date qui vient d’arriver sur le Mac, vous pouvez également consulter “60 Mac Tips”, volumes 1 et 2, de Brett Terpstra et David Sparks. Les deux volumes sont un mélange de textes et de guides vidéo qui, encore une fois, contiennent des pépites que même les utilisateurs Mac les plus expérimentés ne connaîtront pas.

Pour la plus grande plongée dans le Mac ou tout autre sujet Apple, cependant, il existe la gamme “The Missing Manual”, dirigée par David Pogue. Vraiment, nous avons jadis fouillé un livre hautement recommandé sur FileMaker Pro et voulions renoncer à utiliser le logiciel. Nous avons essayé «FileMaker Pro: The Missing Manual» et sommes devenus des fans inconditionnels du logiciel et de la gamme de livres.

La fille de Steve Jobs a écrit son propre compte de l’homme

Le livre le plus récent de Pogue dans la série est particulièrement utile pour le moment si vous venez de vous habituer à un tout nouveau Mac que vous avez acheté en raison du travail à domicile. Nous ne serions pas surpris si Apple lui-même a quelques exemplaires de son “macOS Catalina: The Missing Manual”.

Lire autour de l’industrie

Apple ne fonctionne pas dans le vide, cependant, ni en termes de technologie ni de légendaire concentration sur la qualité et le détail. Si vous êtes intéressé par le contexte plus large, il existe deux titres extrêmement différents que nous recommandons particulièrement.

L’un est «Creativity, Inc.: surmonter les forces invisibles qui font obstacle à la véritable inspiration», par Ed Catmull et Amy Wallace. Il s’agit de Pixar et couvre la façon dont Steve Jobs a acheté l’entreprise. De plus, ses histoires sont particulièrement intéressantes, mais c’est aussi l’un de ces livres qui vous inspirera.

Alors que «Losing the Signal», de Jacquie McNish et Sean Silcoff, est plus un avertissement. C’est l’histoire de la façon dont Blackberry est devenu le succès incroyable qu’il a été et comment l’iPhone l’a détruit.

Les sujets abordés dans chacun de ces livres valent d’abord la peine d’être consultés, surtout lorsque vous devez maintenant vous isoler à la maison. Mais dans chaque cas, c’est aussi la façon dont ils sont écrits qui nous fait les recommander.

Chacun de ceux-ci prend non seulement un angle particulièrement intéressant, ou nous apporte un aperçu particulier, mais ils le font également de telle manière qu’ils sont totalement absorbants. Donc, lorsque vous devez vous éloigner des nouvelles sur le coronavirus, lorsque vous devez faire une pause dans la politique, et même lorsque vous devez cesser de vous demander si Apple sortira jamais un nouvel iPhone SE, c’est ce que vous devriez lire.

