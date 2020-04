Les meilleurs utilitaires Mac, plus de problèmes de zoom et une vidéo Quibi déroutante sur le podcast AppleInsider

Fonctionnalité

Par Stephen Robles

Vendredi 10 avril 2020 à 05h47 PT (08h47 HE)

Les hôtes Stephen Robles et William Gallagher discutent de certains de leurs utilitaires Mac les plus appréciés, des mises à jour de la sécurité Zoom, du lancement de Quibi en tant que plate-forme de streaming vidéo uniquement mobile, et nous proposons également d’excellentes recommandations de livres à lire à la maison.

Les hôtes du podcast AppleInsider de cette semaine discutent de certains de leurs utilitaires Mac les plus utilisés, y compris Hazel, Keyboard Maestro, Text Expander et de nombreux gestionnaires de presse-papiers différents.

En ce qui concerne Zoom, une mise à jour sur la dernière de la saga inclut le Sénat américain et Google interdisant son utilisation par le fonctionnaire et les employés du gouvernement. Le ministère de l’Éducation de New York a également dit à ses enseignants de ne pas utiliser Zoom pour communiquer avec les élèves.

Cette semaine également, Quibi, le nouveau service de streaming vidéo court et uniquement mobile, a été lancé sans aucun moyen de regarder son contenu directement sur l’Apple TV ou le Web. Bien que la plate-forme unique possède des fonctionnalités d’interface utilisateur intéressantes, telles que le recadrage de la vidéo lorsqu’un appareil passe du paysage au portrait, le service manque de contenu exceptionnel pour nous garder engagés.

William et Stephen recommandent également un certain nombre de livres à lire pendant cette période au foyer, couvrant Apple et Steve Jobs, ainsi que d’autres titres créatifs et commerciaux tels que Creativity, Inc. et Range.

Utilitaires Mac

Mises à jour de sécurité Zoom

Service vidéo Quibi

Recommandations de livres

Liens ronds de foudre

