Les mesures de l’Apple Watch au cœur de la nouvelle corrélation entre la pression artérielle et la marche

Une nouvelle étude sur la santé, impliquant des mesures à l’aide de l’Apple Watch, semble démontrer que le simple fait de marcher plus peut améliorer sensiblement la pression artérielle.

Les participants devaient porter l’Apple Watch pendant au moins cinq heures par jour pendant une période prolongée

L’Apple Watch détecte désormais régulièrement les problèmes de santé des personnes et les invite à demander de l’aide. C’est également devenu le centre de la plupart des efforts globaux d’Apple en matière de santé. Maintenant, il a été soumis à des tests qui commencent au moins à quantifier certains des avantages médicaux généraux du port de la montre intelligente d’Apple.

Les tests ont été effectués dans le cadre de la Framington Heart Study, une étude cardiovasculaire en cours qui surveille les résidents de Framingham, Massachusetts, depuis 1948. Dans ce dernier test, présenté à la réunion annuelle de l’American College of Cardiology, 638 participants ont été invités à porter une Apple Watch.

Ils devaient porter la montre pendant au moins cinq heures par jour et enregistrer leur tension artérielle à des intervalles hebdomadaires. En fin de compte, les participants portaient en moyenne leurs montres Apple pendant 14 heures par jour et ont enregistré 24 semaines de résultats de pression artérielle. Leur nombre moyen de pas était de 7 531 par jour, et en résumé, le rapport a révélé que la pression artérielle systolique était inférieure d’environ 0,45 point pour 1 000 pas par jour.

Pour une personne qui marche 10 000 pas par jour, cela pourrait représenter une amélioration significative. Cependant, les auteurs du rapport déconseillent de faire plus qu’une conclusion générale.

“Je tiens à souligner que ces analyses n’établissent aucunement la causalité ou la directionnalité de l’association”, a déclaré l’auteur Mayank Sardana, de l’Université de Californie, au journal de cardiologie TCTMD. “Donc, nous ne pouvons pas dire qu’un nombre de pas inférieur a conduit à une pression artérielle plus élevée sur la base de cette étude parce que la nôtre était une analyse transversale.”

“Nous savons par la littérature antérieure qu’un nombre de pas inférieur tel que rapporté par l’auto-évaluation ou l’utilisation d’un accéléromètre était associé à un risque plus faible d’hypertension”, a-t-il poursuivi. “Donc, ce sont les premiers résultats et je pense que beaucoup reste à faire.”

En particulier, les auteurs rapportent que l’indice de masse corporelle d’une personne était un facteur suffisamment important dans les résultats. De plus, sur les 638 participants, un nombre inconnu a été réduit pour avoir porté la montre pendant moins de 30 jours, et les données ont été rejetées pendant les jours où un participant la portait pendant moins de cinq heures.

Néanmoins, Sardana estime que les résultats de la recherche sont un début prometteur. “Cette étude renforce notre compréhension de la relation entre l’activité physique et la pression artérielle et soulève la possibilité que l’obésité ou l’indice de masse corporelle représentent une grande partie de cette relation”, a-t-il déclaré.

“À l’avenir, il serait utile de voir comment les appareils intelligents pourraient être exploités pour promouvoir l’activité physique, réduire le fardeau de l’obésité et potentiellement réduire la pression artérielle”, a-t-il ajouté.