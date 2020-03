Les mises à jour CarPlay et Apple Maps repérées dans le code iOS 14 divulgué

Le dernier code tiré d’une fuite iOS 14 montre la possibilité de définir des fonds d’écran CarPlay et de voir plus de détails commerciaux améliorés lors de l’utilisation d’Apple Maps.

CarPlay pourrait gagner des fonds d’écran en utilisant la nouvelle API de fond d’écran d’Apple dans iOS 14

Les Apple Stores n’offrent pas beaucoup plus d’informations dans leur section Apple Maps que toute autre entreprise, mais cela pourrait changer dans iOS 14. Les rendez-vous Genius Bar, les événements “Aujourd’hui chez Apple” et le commerce des produits en disponibilité pourraient faire partie des sections Apple Store pour fournir aux utilisateurs un aperçu plus détaillé d’un magasin local.

Cela pourrait également conduire d’autres fournisseurs de services tels que les revendeurs agréés Apple ou Best Buy à obtenir des données plus détaillées dans leurs listes Apple Maps.

D’autres détails commerciaux qui pourraient être ajoutés aux listes incluent les réductions pour enfants disponibles, la disponibilité des sièges pour les couples, la disponibilité des chambres privées et les détails du théâtre, y compris les projections IMAX. De tels détails ajouteront à l’expérience Apple Maps et combleront davantage l’écart d’informations entre ce qu’Apple et Google proposent dans leurs applications.

Il n’y a pas grand-chose à voir dans la liste Apple Store maintenant, juste des heures de base et des critiques

Une autre découverte liée à l’API de papier peint dans iOS 14 a conduit . à découvrir une nouvelle fonctionnalité dans CarPlay. Les utilisateurs peuvent définir des fonds d’écran personnalisés pour leur affichage CarPlay à l’aide des nouvelles applications prenant en charge l’API. Ces fonds d’écran pourront également basculer entre les versions claires et sombres.

Les rumeurs entourant les prochains systèmes d’exploitation d’Apple continuent d’abonder alors que nous nous rapprochons de cette année de la WWDC tout numérique. Apple n’a pas encore terminé avec les versions actuelles, asiOS 13.4 devrait sortir le 24 mars avec la nouvelle prise en charge du trackpad pour iPad. Restez avec AppleInsider pour tous les détails sur ces prochaines versions.