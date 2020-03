Les modèles iPad Pro 2020 disposent de 6 Go de RAM, d’une puce U1 à tous les niveaux

Le code découvert dans le maître d’or d’iOS 13.4 révèle que chacun des nouveaux modèles d’Apple iPad Pro, sorti mercredi, dispose de 6 Go de RAM et de la puce U1 Ultra Wideband de la société, ce dernier.

La spéléologie de code effectuée par . montre que toutes les versions du nouvel iPad Pro 2020 reçoivent des allocations identiques de 6 Go de mémoire système, 2 Go de plus que la configuration de niveau 1 To la plus élevée de l’iPad Pro 2018.

La RAM supplémentaire aidera le nouveau processeur A12Z de l’iPad Pro à passer au travers des tâches critiques et devrait permettre d’ouvrir plus d’applications ou d’onglets de navigateur simultanément en arrière-plan.

On ne sait pas grand-chose du processeur A12Z d’Apple au-delà de son architecture 64 bits et de ses capacités graphiques à 8 cœurs, mais Apple affirme que la puce dépasse la plupart des ordinateurs portables disponibles aujourd’hui.

Au-delà de la mémoire, le code iOS 13.4 révèle que l’iPad Pro de quatrième génération intègre la puce U1 Ultra Wideband d’Apple. La société ne mentionne pas le support U1 dans la documentation publiée aujourd’hui dans le cadre de l’annonce du matériel, mais on peut supposer que la tablette comprendra des fonctionnalités similaires à l’iPhone 11.

Introduite en 2019 avec l’iPhone 11 et l’iPhone 11 Pro, la puce U1 utilise la technologie UWB pour la conscience spatiale, car elle s’applique à d’autres appareils équipés de manière similaire. Par exemple, l’iPhone 11 peut déterminer avec précision son emplacement par rapport à un autre iPhone 11 à proximité ou, comme révélé aujourd’hui, l’iPad Pro 2020.

Actuellement, l’U1 se limite à prioriser les destinataires d’AirDrop (accompli en pointant un iPhone 11 vers un autre iPhone 11 ou 11 Pro), mais cela devrait changer dans un proche avenir. La rumeur veut qu’Apple publie un tracker de type tuile qui est un shoo-in pour l’intégration UWB.