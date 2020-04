Les nouveaux coques iPhone SE d’Apple sont en cuir et en silicone

Apple a publié des étuis pour le tout nouvel iPhone SE, comprenant des options en cuir et en silicone.

Coques iPhone SE en silicone et cuir

Comme prévu, Apple a quelques nouveaux cas pour l’iPhone SE disponibles à l’achat sur leur site Web. Les ajouts actuels incluent l’étui en cuir pour iPhone SE et l’étui en silicone pour iPhone SE.

L’étui en cuir est celui qu’Apple proposait pour d’autres modèles d’iPhone. Il est fabriqué en cuir européen et dispose d’une doublure en microfibre qui protégera la surface de votre nouvel iPhone SE. Comme la plupart des étuis en cuir, ceux-ci commenceront à développer une patine après seulement quelques jours d’utilisation et continueront à s’approfondir avec une utilisation ultérieure. Il est également compatible avec la charge sans fil, il n’est donc pas nécessaire de l’enlever. Cet étui est disponible en bleu nuit, noir et rouge (PRODUCT), au prix de 45 $.

L’autre offre est l’étui en silicone familier. Cet étui ajusté possède une doublure en microfibre pour garder votre iPhone SE comme neuf, avec une coque extérieure en silicone douce au toucher qui est facile à tenir. Il est actuellement disponible en blanc, rose sable et noir et vous coûtera 35 $.

Le nouvel iPhone SE a été annoncé le 15 avril et sert d’iPhone à faible coût avec un petit facteur de forme.

Les précommandes pour l’iPhone SE commencent le 17 avril et les livraisons commencent le 24 avril. L’iPhone SE 2 est au prix de 399 $ pour le modèle de capacité de 64 gigaoctets. Trois couleurs sont disponibles, le téléphone étant expédié en noir, blanc et ROUGE (PRODUIT).