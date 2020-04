Les nouveaux skins ColorKit de Douze Sud donnent à votre MacBook une touche de couleur

Le nouveau ColorKit de Twelve South est un moyen amusant de donner à votre MacBook Pro 13 pouces un peu de couleur et de le garder sans rayures.

ColorKit est un ensemble de skin pour ordinateur portable fabriqué par Twelve South, la même société qui fabrique BookBook et Book Arc. Il vous donne la possibilité de changer la couleur de votre MacBook sans poids ni volume supplémentaire, comme le ferait un étui.

En plus de vous donner la chance de vous démarquer au bureau ou au café, ColorKit protège votre MacBook des rayures légères. Si vous prévoyez éventuellement d’échanger votre MacBook contre un autre modèle, ColorKit peut vous aider à garder votre MacBook aussi beau que le jour où vous l’avez acheté. Les peaux sont en vinyle et adhèrent à votre MacBook avec un adhésif léger qui n’endommagera pas la surface et ne laissera aucun résidu.

Inclus dans un ensemble est une enveloppe supérieure qui couvre le couvercle de votre MacBook, une enveloppe de pont qui couvre la zone autour du clavier – à l’exclusion du trackpad lui-même – et une enveloppe inférieure pour le dessous. Une housse de clavier en silicone ombre assortie est également incluse, ce qui aide à protéger votre clavier de la poussière et des miettes.

Actuellement, ColorKit n’est disponible que pour le MacBook Pro 13 pouces, mais Twelve South prévoit d’ajouter d’autres tailles à l’avenir. ColorKit se vend 29,99 $ avec la livraison incluse et est disponible en cinq couleurs: Aqua, Noir, Corail, Vert forêt et Rose foncé.