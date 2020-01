Les nouvelles lumières intelligentes compatibles HomeKit de Philip Hue pour 2020

Vidéo

Par Andrew O’Hara

Mercredi 15 janvier 2020, 11 h 14, heure du Pacifique (14 h 14 HE)

Au CES 2020, AppleInsider a eu la chance d’essayer toutes les nouvelles lampes Philips Hue HomeKit lancées début 2020, y compris les options murales, les lampes de chemin et bien plus encore.

La nouvelle lumière de chemin Econic de Hue

Hue commercialisera de nombreux nouveaux produits d’extérieur en 2020, élargissant son portefeuille extérieur. Combiné avec de nouvelles lumières d’intérieur, il existe maintenant une lumière Hue pour presque toutes les installations.

Teinte apparaît

Le Hue Appear est un nouveau luminaire extérieur mural pour ajouter une touche de lumière élégante à n’importe quelle maison. Il remplace les luminaires existants et fait briller un triangle lumineux à la fois vers le haut et vers le bas.

Applique murale d’extérieur Hue Appear

Il prend en charge des millions de couleurs et possède un corps métallique durable en noir mat comme les autres produits d’extérieur Hue.

Hue Econic

Hue Econic path light

Hue Econic est une lumière de chemin basse tension de Hue. Il a un dessus fermé avec un diffuseur autour de chacun des quatre côtés des lumières. Il se branche simplement au mur comme les projecteurs Hue Lily, donc aucune installation experte n’est requise.

Signify a également lancé de nouveaux câbles d’extension et des adaptateurs d’alimentation de plus grande capacité pour permettre à plusieurs d’entre eux d’être reliés entre eux. Bien sûr, ils prennent également en charge les couleurs et les nuances de blanc.

Hue Can Lights

Hue lance une nouvelle gamme de lumières pour canettes

Ce n’est peut-être pas le plus excitant, mais tous ceux qui ont des lumières de canettes intégrées seront ravis d’apprendre que Signify lance de nouvelles lampes Philips Hue Can Lights en 2020. Ils viennent dans des modèles d’ambiance en couleur et en blanc dans des tailles de six et huit pouces.

Ils s’intègrent facilement au plafond et ont fière allure tout en étant contrôlables via l’application Hue et HomeKit.

Hue Lily XL

Hue Lily XL

La dernière lumière sur le dossier de Hue est le Lily XL. Il s’agit d’une version plus grande et plus puissante de la populaire Hue Lily que nous avons examinée lors du lancement en 2018. Les clients ont demandé un endroit plus lumineux pour les grandes maisons ou les arbres plus grands qu’ils voulaient mettre en évidence et le Lily XL répond à cette demande.

Dans l’image ci-dessus, vous pouvez voir la différence de taille entre le Lily et le Lily XL.

Disponibilité

Les nouvelles lampes ci-dessus seront lancées aux États-Unis à partir de mars 2020. Comme pour la plupart des produits au CES, les prix ne sont pas encore disponibles. Quand ils seront publiés, vous pouvez les trouver sur le site Web de Hue et dans divers autres détaillants, et nous examinerons la gamme complète plus en détail plus tard.