Les offres Apple AirPods sur Amazon révèlent de nouveaux prix record

Les AirPods 2 d’Apple sont en vente, la version de l’étui de chargement sans fil passant à 149,98 $, un nouveau record absolu sur Amazon. Les AirPods Pro sont également en vente et des offres de liquidation sont également disponibles sur les modèles de première génération.

Offres Apple AirPods sur Amazon

Apple AirPods avec étui de chargement sans fil: 149,98 $ (50 $ de rabais)

Apple AirPods Pro: 234,98 $ (15 $ de rabais)

Dans ce qui est le prix le plus bas jamais enregistré sur Amazon pour Apple AirPods 2 avec étui de chargement sans fil, le géant du commerce électronique propose les écouteurs sans fil à 149,98 $, une réduction de 50 $ sur le prix de détail d’Apple.

Les unités sont en stock, selon Amazon, mais on ne sait pas exactement combien de temps durera l’accord et les prix pourraient changer à tout moment.

Ceux qui recherchent les nouveaux AirPods Pro d’Apple avec un ajustement plus personnalisable peuvent également économiser sur Amazon grâce à une remise en espèces de 15 $ sur l’accessoire.

Pour les offres sur toute la gamme AirPods, assurez-vous de consulter l’AppleInsider Guide des prix des AirPods.

Dernières offres Apple AirPods

Économies de clôture sur les AirPod de première génération

Offres Apple supplémentaires

AppleInsider et les revendeurs agréés Apple réalisent également des économies exclusives supplémentaires sur le matériel qui offrira non seulement les meilleurs prix Apple sur de nombreux articles, mais également des remises bonus sur AppleCare, Office 365 et plus encore. Ces offres sont les suivantes:

Intéressé par du matériel Apple supplémentaire? Voyez s’il existe une offre Mac, iPad ou Apple Watch qui vous fera économiser 100 $ en vérifiant prix.appleinsider.com.