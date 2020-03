Les offres Apple Mac Pro offrent des prix record sur les modèles chargés

Exclusif

Par Christine McKee

Vendredi 06 mars 2020 à 06h51 PT (09h51 HE)

Ceux qui recherchent le prix le plus bas sur un Apple Mac Pro haut de gamme peuvent économiser un record de 1600 $ sur le modèle 16 cœurs avec 192 Go de mémoire, deux cartes graphiques AMD Vega II et une carte Afterburner.

AppleInsider propose fièrement aux lecteurs certaines des meilleures offres sur les produits Apple tout au long de l’année auprès des meilleurs détaillants comme Amazon, Adorama,

Photo B&H, Best Buy et autres.

Quiller Media entretient des partenariats d’affiliation avec plusieurs de ces détaillants. Bien que ces partenariats

n’influencent pas notre contenu éditorial, Quiller Media peut percevoir des commissions sur les produits

acheté via des liens d’affiliation.

Meilleure offre sur Mac Pro 16 cœurs premium

Une option puissante pour les ingénieurs du son et les vidéastes, le Mac Pro d’Apple peut être associé à un écran haute résolution pour créer la configuration de bureau ultime dans l’écosystème macOS.

Et pour une durée limitée, le revendeur agréé Apple B&H Photo est frappe 1600 $ de rabais une configuration robuste dotée de mises à niveau exclusivement pour les lecteurs AppleInsider. Outre le processeur 16 cœurs à 3,2 GHz, ce Mac Pro dispose de 192 Go de mémoire, d’un SSD NVMe de 1 To et de deux cartes graphiques AMD Radeon Pro Vega II avec 32 Go de mémoire HBM2 chacune. Et pour les créateurs de contenu vidéo, la carte Afterburner d’Apple est incluse (normalement une option de 2000 $). L’ensemble du système est actuellement réduit de 1600 $, ce qui porte le prix à 16999 $ lorsqu’il est utilisé avec les instructions d’activation ci-dessous.

Les acheteurs souhaitant économiser encore plus devraient consulter la carte B&H Payboo, qui offre un remboursement instantané de la taxe de vente sur les commandes expédiées vers des codes postaux éligibles. Idéal pour ceux qui souhaitent payer le solde en totalité immédiatement, les économies avec la carte Payboo peuvent totaliser 1360 $ en moyenne – et cela s’ajoute à la remise exclusive de 1600 $. Pour voir si votre code postal de livraison est éligible, cliquez sur le lien Vérifier les économies sur la page Payboo de B&H.

Vous préférez plutôt étaler les paiements dans le temps? La carte de financement B&H offre aux titulaires de carte aucun financement d’intérêt lorsqu’elle est payée en totalité dans les 12 mois sur les commandes de plus de 599 $.

Bien que cette configuration Mac Pro offre aux chasseurs d’offres la remise la plus élevée, des modèles supplémentaires sont également réservés aux lecteurs d’IA. Voici un aperçu des économies:

Offres Mac Pro 2019 exclusives

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 256 Go, AMD Radeon Pro 580X): 5399 $ * (600 $ de rabais)

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X): 5799 $ * (600 $ de rabais)

Mac Pro 8 cœurs (3,5 GHz, 32 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X, Afterburner): 7699 $ * (700 $ de rabais)

Mac Pro 12 cœurs (3,3 GHz, 96 Go, 1 To, AMD Radeon Pro 580X): 7599 $ * (800 $ de rabais)

Mac Pro 16 cœurs (3,2 GHz, 96 Go, 2 To, AMD Radeon Pro Vega II): 11199 $ * (1000 $ de rabais)

Mac Pro 16 cœurs (3,2 GHz, 192 Go, 1 To, 2 x AMD Radeon Pro Vega II, Afterburner): 16999 $ * (1600 $ de rabais)

* Instructions d’activation spéciales

Pour activer les prix réduits, vous devez acheter via les liens de prix spéciaux ci-dessus ou dans notre Mac Pro 8 cœurs, Mac Pro 12 cœurs et Mac Pro 16 cœurs Guides des prix à partir d’un ordinateur portable, d’un ordinateur de bureau ou d’un iPad. Nous nous excusons, mais l’offre ne peut pas être utilisée dans les applications mobiles pour le moment. Besoin d’aide? Envoyez-nous une note à [email protected] et nous ferons de notre mieux pour vous aider.

Vous vous demandez quel Mac de bureau vous convient? Consultez notre guide d’achat pour trouver le Mac parfait.

