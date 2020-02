Les plans AR d’Apple incluent une gestion précise des objets réels et virtuels

Un nouveau brevet d’Apple décrit un système d’enregistrement lorsqu’un utilisateur touche ou ne touche pas un objet réel dans un espace virtuel, et le fait avec une mesure de profondeur du bout des doigts et calculée à partir des angles de la caméra.

Bientôt, nous n’aurons peut-être plus besoin de conserver les objets réels, l’AR d’Apple détectera lorsque nous toucherons des objets virtuels.

Les futurs systèmes de réalité augmentée et virtuelle et les mises à jour d’ARKit d’Apple pourraient afficher des objets virtuels à côté de vrais, et également permettre la manipulation des deux. Jusqu’à présent, la difficulté a été d’évaluer le moment où l’utilisateur touche réellement un tel objet ou est tout simplement très proche de le faire.

Une nouvelle demande de brevet d’Apple, «Détection tactile basée sur la profondeur», brevet américain n ° 10 572 072, détaille les problèmes inhérents à l’utilisation exclusive de positions de caméra virtuelle pour calculer si un toucher s’est produit.

“Utilisation de caméras pour la détection tactile [does have] de nombreux avantages par rapport aux méthodes qui reposent sur des capteurs intégrés dans une surface “, explique le brevet. Il décrit des systèmes de type Face ID où” des capteurs de vision [or] caméras de profondeur “fournissent une mesure de la distance entre l’objectif et la surface tactile.

“[However, one] approche nécessite une configuration de caméra à profondeur fixe et ne peut pas être appliquée à des scènes dynamiques “, poursuit-il. Une autre approche fonctionne en identifiant le doigt de l’utilisateur, puis en marquant les pixels environnants jusqu’à ce qu’il y en ait tellement d’enregistrements que le doigt doit effectivement toucher la surface.” Cependant .. . cette approche … peut être sujette à erreur. “

Ces systèmes existants reposent sur ce qu’Apple appelle des «seuils prédéfinis», des points calculés où un toucher est supposé ou non. “Ils souffrent également de grandes distances de vol stationnaire (c’est-à-dire qu’un toucher peut être indiqué lorsque le doigt plane à 10 millimètres ou moins au-dessus de la surface; introduisant ainsi un grand nombre de détections de faux positifs)”, poursuit-il.

Sans essayer de remplacer ces systèmes, la demande de brevet d’Apple décrit également l’utilisation de la détection de profondeur. “[A] la mesure de la “distance” de l’objet est effectuée par rapport à la surface et non aux caméras, ce qui fournit une certaine mesure d’invariance par rapport à la pose de la caméra “, explique le brevet.

Détail du brevet montrant un dessin d’un système multi-caméras et (à droite) une photo d’un doigt détecté

Le système d’Apple identifierait d’abord un objet comme «un doigt, un stylet ou un autre objet optiquement opaque». Ensuite, il identifierait la surface “plane ou non plane”.

Cette détection se poursuivrait à mesure que l’utilisateur se déplacerait, ce qui donnerait au système une série de lectures au fil du temps, ou ce qu’Apple appelle une “séquence temporelle de sorties”.

Le but du système est de détecter le toucher là où rien sur la surface du matériau ne peut réagir à ce contact. “La fonctionnalité informatique peut être améliorée en permettant à ces appareils ou systèmes informatiques d’utiliser des surfaces arbitraires (par exemple, une table ou une autre surface) à partir desquelles obtenir des données au lieu des claviers et / ou des dispositifs de pointage conventionnels (par exemple, une souris ou un stylet),” dit le brevet.

“La fonctionnalité du système informatique peut être encore améliorée en éliminant le besoin de dispositifs d’entrée conventionnels; en donnant à un utilisateur la liberté d’utiliser le système informatique dans des environnements arbitraires”, poursuit-il.

Le brevet est crédité à deux inventeurs, Lejing Wang et Daniel Kurz. Entre eux, ils ont environ 60 brevets, qui comprennent de nombreux brevets connexes tels que «Méthode et système pour déterminer une pose de caméra» et «Affichage virtuel augmenté».

Ce brevet fait suite à de nombreux modèles AR et VR d’Apple, dont le plus récent est d’utiliser des outils de cartographie du bout des doigts et du visage pour aider également au toucher et à l’interaction.