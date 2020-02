Les plans de lancement de l’iPhone d’Apple pourraient être retardés en raison d’un virus

Mardi, un rapport jette un regard théorique sur les plans de lancement de l’iPhone d’Apple, notant que le produit le plus important de la société pour 2020 pourrait être retardé en raison de restrictions de voyage conçues pour lutter contre l’épidémie de coronavirus en cours.

Citant d’anciens employés d’Apple et des experts de la chaîne d’approvisionnement, . rapporte que les ingénieurs Apple se rendent généralement en Chine au cours des premiers mois de l’année pour discuter de la fabrication d’iPhone avec des partenaires comme Foxconn. Ces plans pourraient être interrompus cette année en raison des restrictions de voyage imposées à la Chine en raison de COVID-19.

“Ils ont probablement une chaîne de montage sur laquelle ils essayent des choses”, a expliqué un ancien employé. “Les ingénieurs d’Apple sont-ils avec les ingénieurs de Foxconn? S’ils le sont, ils progressent probablement. Mais s’ils ne le sont pas, s’ils sont mis en quarantaine, cela pourrait être mauvais.”

Bien que le rapport soit très théorique, sans aucun détail concret sur l’activité actuelle d’Apple, il cite des sources selon lesquelles les hauts responsables de Foxconn qui ont quitté la Chine pendant le Nouvel An lunaire ne sont pas revenus “à grande échelle”. On ignore si ces personnes sont nécessaires sur le terrain pour communiquer avec les employés d’Apple.

Les retombées du nouveau coronavirus surviennent à un moment crucial pour Apple. Fin janvier et début février, les tests de prototypes se déroulent généralement à un stade avancé à mesure que le processus de validation technique se termine. Les employés de Foxconn assemblent un petit nombre d’appareils, qui sont ensuite soumis à des procédures de dépannage par les ingénieurs d’Apple et de Foxconn, selon le rapport.

Des retards au cours de la période de test réduiraient le calendrier d’Apple pour acheter des puces personnalisées et d’autres pièces nécessaires à un assemblage de masse.

Les ingénieurs d’Apple et de Foxconn mettent généralement en place des chaînes de montage et effectuent des essais en mars et avril, indique le rapport. Les derniers ajustements interviennent en avril et mai avant le début de la production de masse en juin. Le processus a été qualifié de «très compliqué» par une personne connaissant bien la question.

Apple a une certaine latitude avant que la situation ne devienne critique, mais cette fenêtre se ferme rapidement.

“Il n’y a pas de travail en face-à-face”, a déclaré un cadre supérieur anonyme d’un fournisseur de semi-conducteurs, parlant généralement de l’industrie. “Et le mot est que cela ne changera probablement pas pour un mois au mieux. Vous parlez vraiment de deux mois perdus, ce qui dans le cycle de l’électronique grand public est énorme.”

Apple et Foxconn ont été forcés de fermer leurs portes ou de réduire leurs effectifs respectifs au strict minimum ces dernières semaines dans le cadre des efforts visant à contenir le virus. Début février, le fabricant sous contrat a informé les employés de ne pas retourner dans son usine de Shenzhen, une installation responsable de la production d’iPhone. L’usine de Foxconn à Zhengzhou, qui gère une grande partie de l’assemblage des iPhone 11 et 11 Pro, a également été fermée.

Apple a également fermé ses magasins, bureaux et centres d’appels au début du mois et ne rouvre que certains emplacements.

La semaine dernière, le géant de la technologie de Cupertino a révisé à la baisse ses prévisions trimestrielles sur des ventes d’iPhone inférieures aux prévisions, résultat direct des contre-mesures des coronavirus. Un retour lent aux capacités de production de pointe de l’iPhone a entraîné une restriction de l’offre mondiale, tandis que les fermetures de magasins et d’autres facteurs ont freiné la demande chinoise.