Les podcasts aident Spotify à éclipser les abonnés Apple Music avec 124 millions d’utilisateurs payants

Les efforts de Spotify, rival d’Apple Music, pour promouvoir les podcasts portent leurs fruits, signalant dans ses résultats financiers du quatrième trimestre une augmentation de 200% d’une année sur l’autre de l’écoute des émissions, le service de musique en continu conservant toujours la première place mondiale avec plus de 124 millions d’abonnés payants.

Révélé dans le cadre de la divulgation de ses résultats financiers trimestriels, Spotify a connu une croissance considérable de ses revenus par rapport à la même période l’an dernier, rapportant 1,86 milliard d’euros (2,04 milliards de dollars) au seul quatrième trimestre. Cela représente une augmentation de 24% sur un an.

L’essentiel de ses revenus provient des utilisateurs payants, qui représentent désormais 1,64 milliard d’euros (1,76 milliard de dollars) de son revenu global, en hausse de 24% par rapport à l’année dernière. Cette augmentation est également due à l’augmentation des abonnés premium, qui a atteint 124 millions, soit une augmentation de 29% d’une année sur l’autre, tandis que le nombre total d’utilisateurs actifs mensuels, y compris les utilisateurs de niveau gratuit, a augmenté de 31% à 271 millions pour le trimestre.

En théorie, cela maintient Spotify au sommet du classement des services de streaming musical, devant Apple Music. La dernière fois que les chiffres des abonnés Apple Music ont été révélés, c’était en juin 2019, lorsque le vice-président directeur des services, Eddy Cue, a annoncé qu’il avait dépassé la barre des 60 millions d’abonnés payants.

Malgré la hausse des revenus, Spotify a subi une perte d’exploitation de 77 millions d’euros (84,8 millions de dollars). Spotify attribue cela à «des charges sociales plus élevées que prévu», définies comme «des charges sociales associées à une rémunération à base d’actions».

Le principal sujet de discussion pour l’entreprise est sa croissance dans l’écoute des podcasts, dans la mesure où les heures de consommation pour le trimestre ont été le double de ce qu’elles étaient au même trimestre l’année dernière. Plus de 16% du total des utilisateurs actifs mensuels interagissent avec le contenu du podcast, avec plus de 700 000 titres de podcast disponibles à l’écoute sur la plateforme.

Spotify dispose d’un «corpus croissant de preuves» montrant qu’il y a des avantages à ses efforts de podcasting et à leur écoute accrue par les utilisateurs. La rétention est en hausse “de l’ordre de plusieurs centaines de points de base” et les premières données suggèrent que les auditeurs de podcasts réguliers sont “plus susceptibles de se convertir à Premium au fil du temps”.

Une façon d’étendre sa liste de podcasts consiste à acheter la société de médias sportifs et de divertissement The Ringer. L’accord, selon Variety, ajoutera plus de 30 podcasts au service, entre autres initiatives de contenu.

Pour le prochain trimestre, Spotify vise à atteindre entre 279 et 289 millions d’utilisateurs actifs mensuels, entre 126 et 131 millions d’abonnés premium, et un chiffre d’affaires total compris entre 1,71 milliard d’euros et 1,91 milliard d’euros (1,88 milliard et 2,1 milliards de dollars). À la fin de l’année, il prévoit que les abonnés premium pourraient atteindre 143 millions à 153 millions de personnes, avec un nombre total d’utilisateurs actifs mensuels compris entre 328 millions et 348 millions.