Les précommandes Samsung Galaxy S20 5G sont en direct avec des bonus d’échange iPhone

Les utilisateurs d’iPhone d’Apple qui souhaitent passer à la 5G peuvent désormais précommander des appareils Samsung Galaxy S20 avec des valeurs d’échange agressives pour l’iPhone et même des offres de cadeaux gratuites.

Samsung lance les téléphones S20 5G

Avec le lancement supposé de l’iPhone 5G d’Apple en septembre, les utilisateurs souhaitant expérimenter la 5G quel que soit le système d’exploitation (sous réserve de la disponibilité de l’opérateur) peuvent précommander les nouveaux appareils Samsung Galaxy S20, y compris les S20, S20 + et S20 Ultra 5G à principaux détaillants. Incitant davantage les utilisateurs d’iOS à passer à Android, Samsung offre aux acheteurs jusqu’à 200 $ de crédit Samsung en plus des offres de reprise allant jusqu’à 700 $.

Ici, chez AppleInsider, nous allons tester les nouveaux smartphones 5G S20, en les mettant à l’épreuve des offres actuelles d’Apple pour iPhone. Mais pour ceux qui cherchent à mettre la main sur un S20 dès que possible, voici les meilleures offres sur les nouveaux téléphones 5G.

Précommandes Samsung Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra 5G

B&H: Obtenez jusqu’à 200 $ de crédit Samsung, plus la livraison gratuite de 2 jours dans les États-Unis contigus et économisez sur la taxe de vente sur les codes postaux éligibles avec la carte Payboo.

Amazon: Galaxy Buds et chargeur sans fil Duo Pad gratuits avec les appareils Galaxy S20 5G.

Samsung: Obtenez jusqu’à 200 $ de crédit Samsung lorsque vous pré-commandez certains modèles de Galaxy S20. De plus, obtenez jusqu’à 700 $ en valeur d’échange sur les iPhones.

Meilleur achat: Économisez jusqu’à 850 $ sur les nouveaux Samsung Galaxy S20 5G, S20 + 5G ou S20 Ultra 5G avec pré-commande, activation qualifiée et échange. De plus, obtenez jusqu’à 200 $ de crédit Samsung.iPhone 11 ProGalaxy S20Prix 999 $ 999 $Dimensions (pouces) 5,67 x 2,81 x 0,325,97 x 2,72 x 0,31 Poids (onces) 6,635,78 Processeur A13 BionicSnapdragon 865RAM4GB12GBStockage64GB

Configurable à 256 Go ou 512 Go 128 Go

Ajoutez jusqu’à 1 To avec le type microSDDisplay5,8 pouces Super Retina XDR (OLED HDR) AMOLED HDR de 6,2 pouces Résolution 2436×1125 pixels à 458ppi 3200×1400 pixels à 566ppi Rafraîchissement d’écran60Hz60Hz à pleine résolution

120 Hz à 1080p Ports Lightning et pas de prise casque USB-C et pas de prise casque Mise en réseau 4G LTE5G (sub 6 GHz) Caméras arrière 12MP grand angle

Ultra-grand angle 12MP

Téléobjectif 12MP (2x optique) Grand angle 12MP

Ultra-grand angle 12MP

Téléobjectif 64MP (optique 3x) Caméras frontales12MP avec capteurs TrueDepth10MPTaille de la batterie3,110 mAh4,000 mAhCouleursGris spatial, Vert nuit, Argent, Or Gris cosmique, Bleu nuage, Rose nuage

