Les problèmes de coronavirus soulignent la dépendance d’Apple envers la Chine

L’épidémie de COVID-19 a clairement montré à quel point Apple dépend de sa chaîne d’approvisionnement en Chine, malgré les efforts visant à diversifier le lieu de fabrication de ses produits.

Il est peu probable qu’Apple délocalise la production phare de l’iPhone en dehors de la Chine malgré les préoccupations liées au COVID-19.

Vendredi dernier, le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré que la société restait “fondamentalement forte” face à la menace des coronavirus. Et bien qu’il ne soit pas clair si COVID-19 aura un impact à long terme sur Apple, la crise souligne la dépendance de l’entreprise à l’égard des usines et des travailleurs chinois.

Apple fabrique actuellement la majorité de ses produits en Chine continentale, en raison du solide bassin de main-d’œuvre hautement qualifiée et des infrastructures avancées du pays. Chargée de la demande de produits populaires comme l’iPhone, Apple elle-même a contribué au cours des deux dernières décennies à construire le réseau de production de l’industrie chinoise. Le géant de la technologie a formé une multitude de nouveaux fournisseurs et fourni de l’oxygène à une poignée de géants de la fabrication, dont Foxconn et Pegatron.

Dans une interview la semaine dernière avec Fox Business Network, Cook a réitéré certaines des raisons pour lesquelles la chaîne d’approvisionnement de la Chine est importante pour l’entreprise, notamment la qualité, le délai de commercialisation et la profondeur de l’ingénierie. Le coût est également un facteur, mais Cook a noté que la main-d’œuvre n’était pas «bon marché» en Chine depuis des années.

Des plans pour regarder au-delà de la Chine pour la fabrication à grande échelle ont été lancés chez Apple depuis des années. Le Wall Street Journal rapporte que la dépendance d’Apple à l’égard du personnel du pays est “longtemps frustrée” et que la société a envisagé de délocaliser certaines chaînes de production au Vietnam “dès 2015”. Ces efforts ont été interrompus par des cadres supérieurs qui ont déclaré que le changement serait “trop ​​difficile à entreprendre”.

Alors qu’Apple diversifie lentement sa chaîne d’approvisionnement, elle n’a pas encore trouvé d’alternative à la Chine. Par exemple, la société fabrique certains modèles d’iPhone en Inde et, à un moment donné, elle prévoyait d’y produire des modèles d’iPhone 11. Cependant, selon une source de Foxconn, l’Inde ne dispose pas actuellement de la main-d’œuvre qualifiée et de l’infrastructure nécessaires pour produire des iPhones équipés d’OLED et, en conséquence, Apple a suspendu ses plans de production de téléphones phares dans la région.

Cela devrait rester le cas dans un avenir prévisible. Cette année, il est “peu probable” que la production des smartphones phares d’Apple soit transférée en Inde malgré l’épidémie, a déclaré la source de Foxconn. Le rapport du WSJ indique que les nouveaux modèles phares resteront probablement une production exclusive à la Chine, au moins jusqu’en 2020.

En matière de main-d’œuvre et d’infrastructures, la Chine est difficile à concurrencer. Même les États-Unis ont eu du mal à faire correspondre ce qui est disponible dans le pays. Les nouveaux Mac Pros fabriqués aux États-Unis par Apple ne sont expédiés qu’en Amérique du Nord et du Sud, tandis que les modèles destinés à d’autres marchés sont fabriqués en Chine.

La dépendance d’Apple à l’égard de la Chine et la récente épidémie de coronavirus ont obligé la société à mettre à jour ses prévisions de revenus pour le deuxième trimestre de l’année, alors même que la firme de Cupertino recherche d’autres sources de composants.

Cook a noté vendredi dernier que la Chine “contrôlait le coronavirus”, cependant. Ses partenaires d’approvisionnement dans la région s’efforcent également d’atténuer les effets, notamment en payant des ouvriers d’usine supplémentaires pour retourner au travail.