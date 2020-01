Les processeurs mobiles Intel «Tiger Lake» utiliseront la nouvelle architecture GPU Xe

La prochaine génération de processeurs mobiles d’Intel, baptisée “Tiger Lake”, contribuera à améliorer l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle sur les postes de travail mobiles, avec des gains de performances élevés et une nouvelle architecture graphique Xe présentée pour la gamme de puces.

Les puces sous le nom de code Tiger Lake seront fabriquées à l’aide du processus Intel 10 nm + déjà établi, mais incluront une variété d’optimisations supplémentaires pour améliorer les performances. Les changements inclus dans le processeur orienté mobile sont revendiqués par Intel EVP Gregory Bryant pour inclure “des avancées révolutionnaires dans chaque vecteur et expérience qui comptent.”

En tant que “premier aperçu” du processeur, la présentation CES 2020 a offert un aperçu général des puces, qui auront des optimisations pour le CPU, les accélérateurs d’IA et le GPU pour obtenir des “gains de performances à deux chiffres”.

Le GPU sera basé sur la nouvelle architecture graphique Xe d’Intel, un système graphique intégré qui offrira des performances de “niveau discret”, au moins le double de celles des versions précédentes. Cela évite potentiellement aux fournisseurs comme Apple d’avoir à ajouter un GPU distinct dans leurs produits, comme c’est le cas avec la gamme MacBook Pro 16 pouces et certains modèles antérieurs.

Alors que le GPU de Tiger Lake sera intégré à la puce, Intel travaille également à faire en sorte que l’architecture Xe fonctionne également pour les graphiques discrets. Un aperçu de l’un de ces efforts, baptisé “DG1”, a été réalisé sur scène lors de l’événement, sans que Intel ne dise quand le projet aboutira à une production de puces discrète.

Étant donné la probabilité que le GPU discret soit assez similaire à la version intégrée, une option consiste pour Intel à utiliser à la fois les GPU intégrés et discrets pour des performances graphiques améliorées. Cela serait, en théorie, similaire à la façon dont certains postes de travail et PC de jeu utilisent plusieurs cartes graphiques de concert, la charge de travail étant partagée entre les GPU collectifs.

Intel travaille sur ses premiers GPU discrets depuis un certain temps, car ses versions intégrées n’ont pas vraiment répondu aux besoins des utilisateurs et des fabricants d’appareils, forçant généralement l’ajout d’un GPU discret. La disparité a déjà forcé Intel à travailler dans d’autres directions, comme un partenariat avec son rival de longue date AMD pour combiner un processeur Intel avec un GPU AMD sur la même carte.

Lors de la présentation, Intel a confirmé qu’il s’agirait de la première gamme de processeurs de la société à inclure la prise en charge de Thunderbolt 4.

Intel n’a pas fourni de détails sur le processeur dans le cadre de l’effort de Tiger Lake, mais il a l’intention de livrer les premières puces sous le nom de code plus tard en 2020.

Les annonces d’Intel couvraient également les premiers Chromebooks vérifiés de Project Athena et un partenariat élargi avec Google, ainsi que de nouvelles conceptions de facteur de forme, notamment des ordinateurs mobiles à double écran et pliables. Cela inclut un concept OLED pliable nommé “Horseshoe Bend”, qui utilise un processeur Tiger Lake dans un ordinateur portable de taille similaire à un avec un écran de 12 pouces, mais l’écran tactile pliable peut être déployé à plus de 17 pouces.

