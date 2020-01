Les publicités Apple révèlent comment les artistes créent des affiches Apple TV + sur iPad Pro

La dernière campagne publicitaire d’Apple tue deux oiseaux d’une pierre, avec de courtes vidéos retraçant le processus de création d’affiches pour les originaux d’Apple TV + “Dickinson” et “For All Mankind” à l’aide d’iPad Pro et d’Apple Pencil.

Phantom City Creative travaille sur une affiche pour “For All Mankind”.

Mercredi, deux vidéos ont été diffusées sur la chaîne YouTube officielle d’Apple, chacune offrant aux téléspectateurs un aperçu de la genèse des affiches réalisées pour les séries Apple TV + “Dickinson” et “For All Mankind”. Les deux annonces durent environ une minute et demie.

Le premier court métrage, “How I Made a Dickinson Poster on iPad Pro”, met en vedette l’illustratrice et peintre numérique Janice Sung, qui fournit un peu de trame de fond avant d’entrer dans l’affiche qu’elle a dessinée pour le spectacle. Sung, qui a débuté en tant que peintre traditionnelle à un jeune âge, a obtenu son diplôme de format numérique à l’âge adulte et s’appuie désormais sur iPad Pro et Apple Pencil pour créer son art.

“Je commencerai par dessiner sur l’iPad Pro, en pensant aux différentes poses qui conviennent le mieux à Dickinson. Et à partir de là, je commencerai à bloquer dans différentes couleurs, en déterminant l’éclairage”, a déclaré Sung. “Je peux aller éternellement perfectionner chaque peinture, mais plus vous passez de temps à perfectionner quelque chose, vous ne progressez pas. Et grandir en tant qu’artiste est la chose la plus importante pour moi.”

Un deuxième spot détaille le travail de Paige et Justin de Phantom City Creative, qui a créé deux affiches pour la série “For All Mankind”.

“Nous allons commencer dans un carnet de croquis, de petits croquis de vignettes vraiment désordonnés”, a déclaré Justin. “Ensuite, nous passons à nos favoris sous forme de croquis.”

La paire prend des photos des croquis à l’aide d’un iPad Pro pour commencer le travail de numérisation et de finalisation du design. Les dessins au trait, les ébauches de couleurs, le choix des couleurs, la composition et bien d’autres considérations sont terminés avant que le travail sur l’art final commence.

“Pour être précis, la période était très importante pour nous”, a déclaré Paige. “Nous ne voulions pas avoir quoi que ce soit qui n’était pas représenté dans l’émission.”

Les deux vidéos offrent un aperçu unique du flux de travail des artistes, y compris des séquences de style time-lapse de chaque œuvre au fur et à mesure qu’elle passe du concept à l’achèvement.

“Dickinson” et “For All Mankind” ont fait leurs débuts sur Apple TV + en novembre en tant que titres de lancement et ont conclu leurs premières saisons. Les 10 épisodes de “Dickinson” ont été diffusés le 1er novembre, le même jour que les trois premiers épisodes de “For All Mankind” ont été mis en ligne.