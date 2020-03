Les rassemblements de masse sont désormais interdits à Santa Clara, la WWDC sous la menace d’une annulation

Un nouvel ordre a été émis par le département de la santé publique du comté de Santa Clara interdisant explicitement les rassemblements de masse pendant au moins trois semaines, car le comté recueille plus d’informations sur COVID-19 jetant davantage de doute sur une WWDC en temps opportun.

La WWDC 2019 d’Apple a attiré des milliers de développeurs du monde entier.

Une ordonnance émettant de “nouvelles directives plus strictes” sur les coronavirus interdit tout rassemblement de 1 000 personnes ou plus, à compter du 9 mars, pendant au moins trois semaines. L’interdiction intervient quelques heures seulement après que le comté a connu sa première mort du virus et 43 cas confirmés dans la région.

“Il s’agit d’un moment critique de l’épidémie croissante de COVID-19 dans le comté de Santa Clara. Les mesures énergiques que nous prenons aujourd’hui visent à ralentir la propagation de la maladie”, a déclaré le Dr Sara Cody, responsable de la santé du comté de Santa Clara. “L’ordre d’aujourd’hui et les nouvelles recommandations réduiront le nombre de personnes qui développent une maladie grave et aideront à éviter que notre système de santé ne soit submergé. Ceci est d’une importance cruciale pour toute personne ayant des besoins en soins de santé, pas seulement pour les plus vulnérables aux maladies graves dues à COVID-19. “

La WWDC est généralement prévue pour début juin. Bien que techniquement pas encore interdit, un retard de trois semaines n’est pas un signe prometteur pour que l’événement en direct se déroule dans les délais.

Mise à jour: Six nouveaux cas de # COVID19 dans le comté de Santa Clara. Cela porte le nombre total de cas à 43. Nous sommes à un moment critique de l’épidémie croissante de COVID-19 dans le comté. Nous publions une nouvelle directive: https://t.co/h8eL6QNW93 pic.twitter.com/ohz6d8Tvgq

– Healthy SCC (@HealthySCC) 10 mars 2020

Cette décision intervient après que le comté eut suggéré d’annuler un grand rassemblement. L’orientation précédente avait été publiée le 5 mars, alors qu’il y avait 20 cas confirmés dans la région. Le comté comprend des résidents et des employeurs vivant et travaillant dans les villes du comté, y compris Cupertino, Mountain View, Palo Alto, San Jose et Sunnyvale.

Un certain nombre de grands événements internationaux ont été annulés en raison de préoccupations entourant la propagation de COVID-19. Facebook en février a annulé des parties en direct de sa conférence annuelle F8, la GSMA a annulé la conférence Mobile World à Barcelone et Informa a annulé la conférence 2020 des développeurs de jeux à San Francisco. Lundi, Google et Adobe ont annulé les segments en personne de Google Cloud Next 2020 et d’Adobe Summit, tandis que Google un jour plus tard a nettoyé la partie en direct de Google I / O.

Apple prend également des mesures pour limiter les retombées potentielles du COVID-19 et a limité cette semaine les déplacements des employés en Italie et en Corée du Sud. La société s’est également retirée du SXSW 2020, où elle prévoyait de présenter trois originaux Apple TV +.